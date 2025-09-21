УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5344 відвідувача онлайн
Новини Визнання Палестини
1 163 37

МЗС Ізраїлю про визнання Палестинської держави: Декларація ще більше дестабілізує регіон

Ізраїль

Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало рішення Великобританії, Канади та Австралії визнати державність Палестини. У відомстві заявили, що такі кроки ще більше дестабілізують регіон та підривають шанси на мир.

Про це МЗС Ізраїлю заявило в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ця декларація не сприяє миру, а навпаки – ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси на досягнення мирного вирішення у майбутньому",- сказано в заяві.

Ізраїльське МЗС наголосило, що визнання Палестини "не лише винагороджує найбільшу масову різанину євреїв після Голокосту з боку терористичної організації, яка закликає та діє з метою знищення Ізраїлю, але й зміцнює підтримку, якою користується ХАМАС".

Читайте також: Генасамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС: резолюцію підтримала, зокрема й Україна

"Цей крок суперечить усій логіці переговорів та досягнення компромісу між двома сторонами і лише відсуває бажаний мир. Більше того, Палестинська адміністрація не виконала жодної зі своїх вимог та зобов’язань. Вона не припинила ані підбурювання, ані політику "плати за вбивства", ані вжила необхідних заходів для боротьби з тероризмом - як нещодавно було продемонстровано у зв’язку з виявленням ракет і снарядів поблизу Рамалли минулого тижня",- заявило відомство.

Також Ізраїль закликав країни, які підписали декларацію про визнання Палестини, зосередитися на тиску на ХАМАС з вимогою негайно звільнити заручників і скласти зброю.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 21 вересня, Велика Британія, Канада та Австралія визнали незалежність Палестинської держави.

Читайте також: Велика Британія, Канада та Австралія визнали державу Палестина

Автор: 

Ізраїль (1828) Палестина (80) визнання (73)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Отлично!!!
Сначала Палестину государством признайте
А потом палестинцам безвиз дайте
Террористы ХАМАС к вам в вашу Европу приедут первыми
Ох и интересная у вас будет жизнь с ними!!!
Вы ,наверное , в Европе - заскучали от скуки?
ХАМАС это исправит
Один- два теракта в метро
Взрыв на стадионе
Еще один поджог НОТР- ДАМ
И жизнь станет такой интересной
По- настоящему драйвовой
показати весь коментар
21.09.2025 23:11 Відповісти
+5
Геноцид терористів-це якась новомодна маячня від грети і її адептів напевно
показати весь коментар
21.09.2025 23:01 Відповісти
+4
"Палестинська держава не буде створена. Відповідь на останню спробу нав'язати нам терористичну державу в самому серці нашої країни буде дано після мого повернення зі Сполучених Штатів", - заявив прем'єр міністр Ізраїлю Натаньяху.
показати весь коментар
21.09.2025 22:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одна надія на Трампа - обіцяв Сектор Газа переселити
показати весь коментар
21.09.2025 22:48 Відповісти
В Ізраїль...
показати весь коментар
21.09.2025 22:49 Відповісти
А Ізраїль в Каліфорнію.
показати весь коментар
21.09.2025 22:50 Відповісти
А Каліфорнію в Палестину?
показати весь коментар
21.09.2025 22:51 Відповісти
Та хто ж їх візьме? Вже намагались, ніхто з "єдиновірців" не хоче навіть чути про це.
показати весь коментар
21.09.2025 23:18 Відповісти
Хтось очікував що міністерство війни Ізраїлю підтримає рішення про визнання держави Палестина та виведе війська з окупованих територій?
показати весь коментар
21.09.2025 22:49 Відповісти
не окупованих а проводить АТО для покарання хамас
показати весь коментар
21.09.2025 22:51 Відповісти
Нидерландах начались боевые действия.

В Гааге мусульмане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. В центр города стягиваются десятки тысяч вооружённых людей. Они нападают на мечети, избивают полицейских, жгут их машины и требуют отставки правительства с дальнейшим судилищем в Гаагском суде.

В центре города разбиваются палатки.
показати весь коментар
21.09.2025 23:37 Відповісти
Як бачу - не всіх дурнів війна вбила.
Наразі підтвердженої інформації про початок бойових дій у Нідерландах немає. Історично бойові дії в Нідерландах відбувалися під час Другої світової війни, коли німецькі війська вторглися в країну в 1940 році, а також під час голландської операції «Маркет Гарден» у 1944 році.
показати весь коментар
21.09.2025 23:44 Відповісти
Проблема тільки у тому, що Палестина та Ізраїль - це дві різні назви одного й того ж місця на мапі. Обидві сторони однаково не визнають усі ті роздільні лінії усередині міжнародно визнаних кордонів держави Ізраїль, які малювалися вже тисячі раз різними "трампотворцями". Поки що палестинці недостатньо цивілізовані щоб піти наприклад по Ірландському сценарію, а євреї не можуть дозволити собі остаточне вирішення проблеми за допомогою зброї як це роблять усі їхні сусіди.
показати весь коментар
21.09.2025 23:56 Відповісти
πС-дюки!!!
показати весь коментар
21.09.2025 22:49 Відповісти
"Палестинська держава не буде створена. Відповідь на останню спробу нав'язати нам терористичну державу в самому серці нашої країни буде дано після мого повернення зі Сполучених Штатів", - заявив прем'єр міністр Ізраїлю Натаньяху.
показати весь коментар
21.09.2025 22:51 Відповісти
Хто це - натаньяху? Це не той кого шукають щоб в Гаагу притягти, за геноцид?
показати весь коментар
21.09.2025 22:54 Відповісти
Геноцид терористів-це якась новомодна маячня від грети і її адептів напевно
показати весь коментар
21.09.2025 23:01 Відповісти
Чого ви до мене? Не я ж його шукаю. Не я "маячню" придумую. Він мені і на хер не потрібен. Всі питання до суду в Гаазі.
показати весь коментар
21.09.2025 23:06 Відповісти
Отлично!!!
Сначала Палестину государством признайте
А потом палестинцам безвиз дайте
Террористы ХАМАС к вам в вашу Европу приедут первыми
Ох и интересная у вас будет жизнь с ними!!!
Вы ,наверное , в Европе - заскучали от скуки?
ХАМАС это исправит
Один- два теракта в метро
Взрыв на стадионе
Еще один поджог НОТР- ДАМ
И жизнь станет такой интересной
По- настоящему драйвовой
показати весь коментар
21.09.2025 23:11 Відповісти
Кажуть ХАМАС вже присутній в Європі:
https://tsn.ua/politika/hamas-pragnuv-vlashtuvati-terakti-v-yevropi-zayavili-v-izrayili-2492137.html
показати весь коментар
21.09.2025 23:17 Відповісти
До чого тут Європа, жінко ? Точніше ЄС. Жодна з цих 3-х країн не перебуває не лише в ЄС, але і в континентальній частині Європи.
показати весь коментар
21.09.2025 23:39 Відповісти
Мужчина, Макрон о Палестине давно говорит!!!!
Вы почитайте про европейские страны
Европа муссирует эту тему давно
А те три страны, которые упомянуты в статье - могут не особо волноваться
К ним палестинцы не быстро доедут
Они поедут в Германию и во Францию
Там скоро выборы
И к власти явно придут пророссийские партии
Им как раз пригодятся БОЕВИКИ ХАМАС!!!!!!
показати весь коментар
21.09.2025 23:45 Відповісти
Мужчина, вот и Португалия признала Палестину
Вы Португалию считаете Европой?
показати весь коментар
21.09.2025 23:54 Відповісти
Ото тепер ті під***раси які визнали палестину нехай тепер шурують воювати. Бо полотенцеголові точно така чума як і рашисти і не зупиняться на досягнутому і полізуть далі
показати весь коментар
21.09.2025 23:16 Відповісти
Держава є, залишилось придумати палестинську мову.
показати весь коментар
21.09.2025 23:16 Відповісти
Ви забули додати - Мертве море викопали палестинці.
показати весь коментар
21.09.2025 23:19 Відповісти
І потім вбили.
показати весь коментар
21.09.2025 23:29 Відповісти
Як Канадська чи Американська?
показати весь коментар
21.09.2025 23:38 Відповісти
Та арабів ніхто не любить, навіть самі араби один одного не *******, як з біженцями з Афганістану.
Європі варто було б відкрити свої кордони, але тільки за умови 24/7 нагляду і примусової жорсткої асиміляції на кілька поколінь вперед, а не ота маячня про свободу релігії і т.д.
показати весь коментар
21.09.2025 23:24 Відповісти
Як власне це роблять китайці, але китайці це роблять з окупованим народом, що не добре. А Європа має повне право так робити з приїжджими в Європу.
показати весь коментар
21.09.2025 23:27 Відповісти
👍👍👍
показати весь коментар
21.09.2025 23:43 Відповісти
Визнали і Україна та росія,до речі.Зеленим важливіші звязки з палезтинцями,чим з США та Ізраїлем.
Про росію,там нічого щось додати,сьогоднішня Палестина-то проект цк кпрс,Є.Примакова особисто.
показати весь коментар
21.09.2025 23:25 Відповісти
А Ізраїль чий проект?
показати весь коментар
21.09.2025 23:27 Відповісти
Колись дуже давно, під час ще "хрестових" походів, "палестинами" (саме в множині) називали оті самі є**ня [вибачаюсь за кцпську лайку, але ну дуже підходить] на краю світу, де можна грабувати, насилувати, вбивати, гратись в "хто утримає на списі більше мусульманских дітей" і чинити різні інші цікаві розваги во ім'я "Христа" та Яхве. Ніякої держави з такою назвою не було. Немає жодного історичного документа, який доводить зворотнє. А от про Ізраїль є. Я не фанат Ізраїлю, як держави (з теперішньою владою), але за те, що робив хамас під час нападу, Ізраїль має повне право випалити все напалмом і засипати сіллю. До речі, як і ми московію.
показати весь коментар
21.09.2025 23:31 Відповісти
Так чинили і хрестоносці, і монголи, і козаки, переважно сильно не розбираючись хто у що вірить і хто якої етнічності, просто це були навали усіляких голодранців і зброду яким грабунок і різанина були в кайф, такий собі зерграш.
Хоча у випадку монголів і арабів, коли вони віджимали Близький Схід і Північну Африку у Візантії та вирізали містами то все ж була системна політика.
показати весь коментар
21.09.2025 23:47 Відповісти
Нагадайте Ізраїлю про голосування в ООН проти України. І про дестабілізацію регіону - в Європі. І це при тому, що Україна ледь не єдина країна, що підтримала Ізраїль близько до 100%.
показати весь коментар
21.09.2025 23:34 Відповісти
Открывают второе дыхание всем террористам в регионе. Продолжайте бороться против Израиля и очень скоро увидите что из этого выйдет.
показати весь коментар
21.09.2025 23:37 Відповісти
Зараз ИГИЛ мабуть соби ликти кусае: а що, так можно було? Цикаво чому вся ця лива пиз&ота з Захиду не схотила визнати ИГИЛ? Вони мабуть не тих кого треба вбивали?
показати весь коментар
21.09.2025 23:38 Відповісти
Яка різанина після голокосту??? Євреї знищили 11млн українців в 20-33роки минулого століття. І вони навіть невизнали на рівні парламенту голодомор 31-33років, тому, що прекрасно знають , що це зробили вони
показати весь коментар
21.09.2025 23:40 Відповісти
 
 