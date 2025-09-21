МЗС Ізраїлю про визнання Палестинської держави: Декларація ще більше дестабілізує регіон

Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало рішення Великобританії, Канади та Австралії визнати державність Палестини. У відомстві заявили, що такі кроки ще більше дестабілізують регіон та підривають шанси на мир.

Про це МЗС Ізраїлю заявило в соцмережі Х.

"Ця декларація не сприяє миру, а навпаки – ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси на досягнення мирного вирішення у майбутньому",- сказано в заяві.

Ізраїльське МЗС наголосило, що визнання Палестини "не лише винагороджує найбільшу масову різанину євреїв після Голокосту з боку терористичної організації, яка закликає та діє з метою знищення Ізраїлю, але й зміцнює підтримку, якою користується ХАМАС".

"Цей крок суперечить усій логіці переговорів та досягнення компромісу між двома сторонами і лише відсуває бажаний мир. Більше того, Палестинська адміністрація не виконала жодної зі своїх вимог та зобов’язань. Вона не припинила ані підбурювання, ані політику "плати за вбивства", ані вжила необхідних заходів для боротьби з тероризмом - як нещодавно було продемонстровано у зв’язку з виявленням ракет і снарядів поблизу Рамалли минулого тижня",- заявило відомство.

Також Ізраїль закликав країни, які підписали декларацію про визнання Палестини, зосередитися на тиску на ХАМАС з вимогою негайно звільнити заручників і скласти зброю.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 21 вересня, Велика Британія, Канада та Австралія визнали незалежність Палестинської держави.

