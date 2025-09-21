МЗС Ізраїлю про визнання Палестинської держави: Декларація ще більше дестабілізує регіон
Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало рішення Великобританії, Канади та Австралії визнати державність Палестини. У відомстві заявили, що такі кроки ще більше дестабілізують регіон та підривають шанси на мир.
Про це МЗС Ізраїлю заявило в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ця декларація не сприяє миру, а навпаки – ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси на досягнення мирного вирішення у майбутньому",- сказано в заяві.
Ізраїльське МЗС наголосило, що визнання Палестини "не лише винагороджує найбільшу масову різанину євреїв після Голокосту з боку терористичної організації, яка закликає та діє з метою знищення Ізраїлю, але й зміцнює підтримку, якою користується ХАМАС".
"Цей крок суперечить усій логіці переговорів та досягнення компромісу між двома сторонами і лише відсуває бажаний мир. Більше того, Палестинська адміністрація не виконала жодної зі своїх вимог та зобов’язань. Вона не припинила ані підбурювання, ані політику "плати за вбивства", ані вжила необхідних заходів для боротьби з тероризмом - як нещодавно було продемонстровано у зв’язку з виявленням ракет і снарядів поблизу Рамалли минулого тижня",- заявило відомство.
Також Ізраїль закликав країни, які підписали декларацію про визнання Палестини, зосередитися на тиску на ХАМАС з вимогою негайно звільнити заручників і скласти зброю.
Раніше повідомлялося, що у неділю, 21 вересня, Велика Британія, Канада та Австралія визнали незалежність Палестинської держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Гааге мусульмане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. В центр города стягиваются десятки тысяч вооружённых людей. Они нападают на мечети, избивают полицейских, жгут их машины и требуют отставки правительства с дальнейшим судилищем в Гаагском суде.
В центре города разбиваются палатки.
Наразі підтвердженої інформації про початок бойових дій у Нідерландах немає. Історично бойові дії в Нідерландах відбувалися під час Другої світової війни, коли німецькі війська вторглися в країну в 1940 році, а також під час голландської операції «Маркет Гарден» у 1944 році.
Сначала Палестину государством признайте
А потом палестинцам безвиз дайте
Террористы ХАМАС к вам в вашу Европу приедут первыми
Ох и интересная у вас будет жизнь с ними!!!
Вы ,наверное , в Европе - заскучали от скуки?
ХАМАС это исправит
Один- два теракта в метро
Взрыв на стадионе
Еще один поджог НОТР- ДАМ
И жизнь станет такой интересной
По- настоящему драйвовой
https://tsn.ua/politika/hamas-pragnuv-vlashtuvati-terakti-v-yevropi-zayavili-v-izrayili-2492137.html
Вы почитайте про европейские страны
Европа муссирует эту тему давно
А те три страны, которые упомянуты в статье - могут не особо волноваться
К ним палестинцы не быстро доедут
Они поедут в Германию и во Францию
Там скоро выборы
И к власти явно придут пророссийские партии
Им как раз пригодятся БОЕВИКИ ХАМАС!!!!!!
Вы Португалию считаете Европой?
Європі варто було б відкрити свої кордони, але тільки за умови 24/7 нагляду і примусової жорсткої асиміляції на кілька поколінь вперед, а не ота маячня про свободу релігії і т.д.
Про росію,там нічого щось додати,сьогоднішня Палестина-то проект цк кпрс,Є.Примакова особисто.
Хоча у випадку монголів і арабів, коли вони віджимали Близький Схід і Північну Африку у Візантії та вирізали містами то все ж була системна політика.