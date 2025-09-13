Генасамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС: резолюцію підтримала, зокрема й Україна
Генеральна Асамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС. Це відбулося в межах компромісу, який передбачає, що арабські держави засуджують напад на Ізраїль у жовтні 2023 року в обмін на чітку підтримку Палестинської держави.
Про це пише британська газета The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.
Декларацію підтримали 142 країни, серед них більшість країн ЄС, Велика Британія, багато арабських країн, Китаю, а також Україна. Також її підтримала Росія.
Проти висловилися 10 країн, зокрема, Ізраїль, США, Угорщина, Аргентина.
Авторами резолюції виступили Франція та Саудівська Аравія.
"Мета полягає в тому, щоб показати, що Ізраїль та США ізольовані в протистоянні довгостроковому вирішенню війни в Газі, і як такі країни, як Німеччина, яка є рішучим прихильником Ізраїлю, підтримують рішення, за яким Палестинська адміністрація керує Західним берегом і Газою", - пише видання.
"У контексті закінчення війни в Газі, ХАМАС повинен припинити здійснення своєї влади над сектором Газа та передати свою зброю Палестинській адміністрації за підтримки та співпраці міжнародної спільноти, відповідно до мети створення суверенної та незалежної держави Палестина", - цитує The Guardian декларацію.
Також згадується розгортання "тимчасової міжнародної стабілізаційної місії" за мандатом Ради Безпеки ООН для захисту населення, підтримки зміцнення потенціалу палестинської держави та надання "гарантій безпеки Палестині та Ізраїлю".
Водночас ХАМАС заявив, що не погодиться на роззброєння, доки не буде створено суверенну палестинську державу.
Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив, що резолюція не є серйозною спробою миротворчості.
"Це не дипломатія, це театр, ретельно поставлена вистава для заголовків, а не для миру",- сказав дипломат.
Нагадаємо, раніше Макрон пообіцяв, що Франція визнає Палестину як незалежну державу на конференції ООН у вересні.
До кінця існування Османської імперії в кінці 19 століття Палестина вже кілька століть була територією (а не державою). Після розпаду Османської імперії в результаті Першої світової війни в Палестині проживало півмільйона мусульман. Християни та євреї були в меншості, близько 60 000 кожен, а серед євреїв три чверті все ще були корінними жителями, і лише близько 15 000 були іммігрантами.
За кілька днів до більшовицького повстання в Санкт-Петербурзі, яке визначило долю Європи на десятиліття вперед, у Лондоні сталася ще одна епохальна подія, яка змінила долю Близького Сходу.
Міністр закордонних справ Великої Британії Артур Бальфур повідомив лідера британських сіоністів лорда Ротшильда в листі, що «уряд Його Величності прихильно налаштований на відновлення національного дому для єврейського народу в Палестині і докладе всіх зусиль для забезпечення досягнення цієї мети».
Через три роки Великобританія отримала мандат на управління Палестиною від Ліги Націй. Декларація Бальфура в ній повторюється майже дослівно.
Османська імперія вступила в Першу світову війну на боці Німеччини та Австро-Угорщини - і програла. Близький Схід був розділений між переможцями - Британією і Францією. Їх колишня союзниця, Росія, 7 листопада 1917 року пішла в прірву революції.
В результаті поділу сфер впливу на постосманському Близькому Сході Сирія і Ліван відійшли до Франції, Палестина і Месопотамія (******** Ірак) до англійців.