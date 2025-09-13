Генасамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС: резолюцію підтримала, зокрема й Україна

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС. Це відбулося в межах компромісу, який передбачає, що арабські держави засуджують напад на Ізраїль у жовтні 2023 року в обмін на чітку підтримку Палестинської держави.

Про це пише британська газета The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

Декларацію підтримали 142 країни, серед них більшість країн ЄС, Велика Британія, багато арабських країн, Китаю, а також Україна. Також її підтримала Росія.

Проти висловилися 10 країн, зокрема, Ізраїль, США, Угорщина, Аргентина.

Авторами резолюції виступили Франція та Саудівська Аравія.

"Мета полягає в тому, щоб показати, що Ізраїль та США ізольовані в протистоянні довгостроковому вирішенню війни в Газі, і як такі країни, як Німеччина, яка є рішучим прихильником Ізраїлю, підтримують рішення, за яким Палестинська адміністрація керує Західним берегом і Газою", - пише видання.

"У контексті закінчення війни в Газі, ХАМАС повинен припинити здійснення своєї влади над сектором Газа та передати свою зброю Палестинській адміністрації за підтримки та співпраці міжнародної спільноти, відповідно до мети створення суверенної та незалежної держави Палестина", - цитує The Guardian декларацію.

Також згадується розгортання "тимчасової міжнародної стабілізаційної місії" за мандатом Ради Безпеки ООН для захисту населення, підтримки зміцнення потенціалу палестинської держави та надання "гарантій безпеки Палестині та Ізраїлю".

Водночас ХАМАС заявив, що не погодиться на роззброєння, доки не буде створено суверенну палестинську державу.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив, що резолюція не є серйозною спробою миротворчості.

"Це не дипломатія, це театр, ретельно поставлена вистава для заголовків, а не для миру",- сказав дипломат.

Нагадаємо, раніше Макрон пообіцяв, що Франція визнає Палестину як незалежну державу на конференції ООН у вересні.

