УКР
Генасамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС: резолюцію підтримала, зокрема й Україна

ООН

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС. Це відбулося в межах компромісу, який передбачає, що арабські держави засуджують напад на Ізраїль у жовтні 2023 року в обмін на чітку підтримку Палестинської держави.

Про це пише британська газета The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

Декларацію підтримали 142 країни, серед них більшість країн ЄС, Велика Британія, багато арабських країн, Китаю, а також Україна. Також її підтримала Росія.

Проти висловилися 10 країн, зокрема, Ізраїль, США, Угорщина, Аргентина.

Авторами резолюції виступили Франція та Саудівська Аравія.

"Мета полягає в тому, щоб показати, що Ізраїль та США ізольовані в протистоянні довгостроковому вирішенню війни в Газі, і як такі країни, як Німеччина, яка є рішучим прихильником Ізраїлю, підтримують рішення, за яким Палестинська адміністрація керує Західним берегом і Газою", - пише видання.

"У контексті закінчення війни в Газі, ХАМАС повинен припинити здійснення своєї влади над сектором Газа та передати свою зброю Палестинській адміністрації за підтримки та співпраці міжнародної спільноти, відповідно до мети створення суверенної та незалежної держави Палестина", - цитує The Guardian декларацію.

Читайте також: Британія визнає Палестину, якщо Ізраїль не припинить вогонь у Газі, - Стармер

Також згадується розгортання "тимчасової міжнародної стабілізаційної місії" за мандатом Ради Безпеки ООН для захисту населення, підтримки зміцнення потенціалу палестинської держави та надання "гарантій безпеки Палестині та Ізраїлю".

Водночас ХАМАС заявив, що не погодиться на роззброєння, доки не буде створено суверенну палестинську державу.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив, що резолюція не є серйозною спробою миротворчості.

"Це не дипломатія, це театр, ретельно поставлена вистава для заголовків, а не для миру",- сказав дипломат.

Нагадаємо, раніше Макрон пообіцяв, що Франція визнає Палестину як незалежну державу на конференції ООН у вересні.

Читайте також: США не планують визнавати Палестину. ХАМАС потрібно повністю знищити, - Венс

Автор: 

ООН (3433) Палестина (79) визнання (72)
Топ коментарі
+2
Ізраіль голосував в ООН проти резолюції України

ми Ізраїлю нічого не винні

.
показати весь коментар
13.09.2025 02:15 Відповісти
+2
за Палестиною стоїть весь ! арабський світ.

від Ізраілю ми нічого не маємо.
хай далі водять хороводи з рашкою.

.
показати весь коментар
13.09.2025 02:17 Відповісти
+1
ООН може собі голосувати(дрочити) це не має ніякого сенсу
показати весь коментар
13.09.2025 01:42 Відповісти
13.09.2025 01:42 Відповісти
ООН - нікчемна організація сьогодні
показати весь коментар
13.09.2025 02:03 Відповісти
От нафіга? Що з цього Україні?

Ах да... Оман, Катар, Саудівська Аравія, де грошики ЗЕленої ****** акумулюються.
показати весь коментар
13.09.2025 02:03 Відповісти
13.09.2025 02:15 Відповісти
Питання лишається таким же.
Що з цього Україні?
показати весь коментар
13.09.2025 02:25 Відповісти
Ви що там суки зовсім кончені придурки? Палестина підтримує Сосію і Іран які воюють проти України. Палестинці раділи коли рашисти бомбили Україну і закликали зничити Україну. Це якийсь сюрр, коли українска влада підтримує наших ворогів. А ми ще дивуємось Тампону
показати весь коментар
13.09.2025 02:06 Відповісти
Палестина це не держава а гнидник терористів який потрібно зачистити
показати весь коментар
13.09.2025 02:10 Відповісти
13.09.2025 02:17 Відповісти
Араби наші вороги. Ми від них також нічого не маємо. Як мінімум ми не повинні носу сунути туди де нас не просять. В нас свого гівна вистачає і країна на межі виживання. А палестинців потрібно знищувати по хорошому а не із-за них ще нариватися на тьорки з Ізраїлем і сша.
показати весь коментар
13.09.2025 02:20 Відповісти
Ми Ізраїлю НІЧОГО не винні. Ізраїль не просто байдуже спостерігає за нападом Рашки,а ротом свого представника Якова Кедмі з 2012 року,мінімум,закликав і підштовхував Рашку до нападу на Україну і знищення українського етносу.
показати весь коментар
13.09.2025 02:25 Відповісти
могли б і утриматися
нехай ізраїльтяни самі вирішують що робити з Палестиною
нам би свої проблеми з кацапами вирішити
показати весь коментар
13.09.2025 02:29 Відповісти
Зрозуміло.
Резолюція оон: "Вся власть Хамасу!".
показати весь коментар
13.09.2025 03:01 Відповісти
BBC

До кінця існування Османської імперії в кінці 19 століття Палестина вже кілька століть була територією (а не державою). Після розпаду Османської імперії в результаті Першої світової війни в Палестині проживало півмільйона мусульман. Християни та євреї були в меншості, близько 60 000 кожен, а серед євреїв три чверті все ще були корінними жителями, і лише близько 15 000 були іммігрантами.
показати весь коментар
13.09.2025 03:23 Відповісти
На рубежі століть євреї за кордоном почали скуповувати землі і переселятися в Палестину. Антисемітизм у Західній Європі та Російській імперії, єврейські погроми, війни та революції, бідність і, звичайно, мрія про єврейську державу підстьобували бажання повернутися на землю обітовану.

За кілька днів до більшовицького повстання в Санкт-Петербурзі, яке визначило долю Європи на десятиліття вперед, у Лондоні сталася ще одна епохальна подія, яка змінила долю Близького Сходу.

Міністр закордонних справ Великої Британії Артур Бальфур повідомив лідера британських сіоністів лорда Ротшильда в листі, що «уряд Його Величності прихильно налаштований на відновлення національного дому для єврейського народу в Палестині і докладе всіх зусиль для забезпечення досягнення цієї мети».

Через три роки Великобританія отримала мандат на управління Палестиною від Ліги Націй. Декларація Бальфура в ній повторюється майже дослівно.

Османська імперія вступила в Першу світову війну на боці Німеччини та Австро-Угорщини - і програла. Близький Схід був розділений між переможцями - Британією і Францією. Їх колишня союзниця, Росія, 7 листопада 1917 року пішла в прірву революції.

В результаті поділу сфер впливу на постосманському Близькому Сході Сирія і Ліван відійшли до Франції, Палестина і Месопотамія (******** Ірак) до англійців.
показати весь коментар
13.09.2025 03:25 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2025 03:26 Відповісти
 
 