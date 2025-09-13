РУС
Новости Признание Палестины
2 926 76

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за поддержку правительства Палестины, свободного от ХАМАС: резолюцию поддержала, в частности, и Украина

ООН

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за поддержку правительства Палестины, свободного от ХАМАС. Это произошло в рамках компромисса, который предусматривает, что арабские государства осуждают нападение на Израиль в октябре 2023 года в обмен на четкую поддержку Палестинского государства.

Об этом пишет британская газета The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

Декларацию поддержали 142 страны, среди них большинство стран ЕС, Великобритания, многие арабские страны, Китай, а также Украина. Также ее поддержала Россия.

Против высказались 10 стран, в частности, Израиль, США, Венгрия, Аргентина.

Авторами резолюции выступили Франция и Саудовская Аравия.

"Цель состоит в том, чтобы показать, что Израиль и США изолированы в противостоянии долгосрочному решению войны в Газе, и как такие страны, как Германия, которая является решительным сторонником Израиля, поддерживают решение, по которому Палестинская администрация управляет Западным берегом и Газой", - пишет издание.

"В контексте окончания войны в Газе, ХАМАС должен прекратить осуществление своей власти над сектором Газа и передать свое оружие Палестинской администрации при поддержке и сотрудничестве международного сообщества, в соответствии с целью создания суверенного и независимого государства Палестина", - цитирует The Guardian декларацию.

Читайте также: Британия признает Палестину, если Израиль не прекратит огонь в Газе, - Стармер

Также упоминается развертывание "временной международной стабилизационной миссии" по мандату Совета Безопасности ООН для защиты населения, поддержки укрепления потенциала палестинского государства и предоставления "гарантий безопасности Палестине и Израилю".

В то же время ХАМАС заявил, что не согласится на разоружение, пока не будет создано суверенное палестинское государство.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что резолюция не является серьезной попыткой миротворчества.

"Это не дипломатия, это театр, тщательно поставленный спектакль для заголовков, а не для мира",- сказал дипломат.

Напомним, ранее Макрон пообещал, что Франция признает Палестину как независимое государство на конференции ООН в сентябре.

Читайте также: США не планируют признавать Палестину. ХАМАС нужно полностью уничтожить, - Вэнс

+21
Ізраіль голосував в ООН проти резолюції України

ми Ізраїлю нічого не винні

.
13.09.2025 02:15 Ответить
+16
Палестина це не держава а гнидник терористів який потрібно зачистити
13.09.2025 02:10 Ответить
+14
От нафіга? Що з цього Україні?

Ах да... Оман, Катар, Саудівська Аравія, де грошики ЗЕленої ****** акумулюються.
13.09.2025 02:03 Ответить
ООН може собі голосувати(дрочити) це не має ніякого сенсу
13.09.2025 01:42 Ответить
ООН - нікчемна організація сьогодні
13.09.2025 02:03 Ответить
От нафіга? Що з цього Україні?

Ах да... Оман, Катар, Саудівська Аравія, де грошики ЗЕленої ****** акумулюються.
13.09.2025 02:03 Ответить
Ізраіль голосував в ООН проти резолюції України

ми Ізраїлю нічого не винні

.
13.09.2025 02:15 Ответить
Питання лишається таким же.
Що з цього Україні?
13.09.2025 02:25 Ответить
А що з того було би, якби не проголосували?
13.09.2025 06:00 Ответить
нам весь світ нічого не винен. Нехай рашка нас добиває?
показать весь комментарий
Генасамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС: резолюцію підтримала, зокрема й Україна

Ви що там суки зовсім кончені придурки? Палестина підтримує Сосію і Іран які воюють проти України. Палестинці раділи коли рашисти бомбили Україну і закликали зничити Україну. Це якийсь сюрр, коли українска влада підтримує наших ворогів. А ми ще дивуємось Тампону
13.09.2025 02:06 Ответить
Палестина це не держава а гнидник терористів який потрібно зачистити
13.09.2025 02:10 Ответить
за Палестиною стоїть весь ! арабський світ.

від Ізраілю ми нічого не маємо.
хай далі водять хороводи з рашкою.

.
13.09.2025 02:17 Ответить
Араби наші вороги. Ми від них також нічого не маємо. Як мінімум ми не повинні носу сунути туди де нас не просять. В нас свого гівна вистачає і країна на межі виживання. А палестинців потрібно знищувати по хорошому а не із-за них ще нариватися на тьорки з Ізраїлем і сша.
13.09.2025 02:20 Ответить
Палестина це не держава, а регіон. Для ісламістів "Палестина" це частина міфології і місце утилізації тупих паразитів арабського світу. Не хочеш працювати? Ставай "палестинцем" і отримуй гроші лише за те що живеш в секторі Газа і ненавидиш жидів. Ненависть до жидів у "палестинських" дітей виховується з народження і є обовязковою вимогою Корану. Безграмотний бандит Мухамад, який грабував торговців на шляху до Медіни створив кримінальний "кодекс ненависті" і грабував та вбивав не просто так з жадібності і дикунства, а "з любові до своїх". Такий собі АУЄ середньовіччя - "своїм усе, чужим нічого...
13.09.2025 07:38 Ответить
Ніхто з арабського світу не хоче бачити палестинців на своїй території.
показать весь комментарий
саме це кажуть ізраільтяни про нас: "Україна одностайно з рашкою голосує проти Ізраілю. ми Україні нічого не винни"
а потім починають поминати Бабин Яр, довбойоба Світана та ще багато чого..
13.09.2025 09:04 Ответить
в результаті ми будемо водити хороводи з рашкою. нахєра нам та палестина???? посол України в оон - гнида вонюча
13.09.2025 09:19 Ответить
Палестина - це таке близькосхідне ОРДЛО. Таке ж штучне, збірне, агресивне, без власної історії, географії, фольклору, підживлене "арабським миром" і заточене на знищення євреїв як держави та народа!
Нічого не нагадує?
Тож Україні б не завадило подумати - голосувати за арабський ДНР-ЛНР чи не створювати прецедент, яким сама і буде накрита.
Могли хоча б утриматися...
13.09.2025 12:59 Ответить
Представник Ізраїлю в ООН - Дані Данон.
Яков Кедмі вихідець з Росії, який проїхав тимчасовим транзитом через Ізраїль і знову повернувся до Росії. І представляє він не Ізраїль, а представляє він самого Якова Кедмі. Ні ідеології, ні переконань він не має, а робить найпростішу і в той же час найвигіднішу у світі роботу - конвертує струси повітря язиком у повноважні грошові знаки.
Ну навіть якщо повірити тобі, що "Кедмі закликав знищувати українців". Він лише закликав, а що робити з купою генералів-українців у російській армії, котрі не "закликають", а реально знищують своїх земляків українців. Що робити з волиняком Зуськом, начальником штабу сил вторгнення. Що робити з командувачем дальньої авіації одеситом Кобилашем, який бомбить рідну Одесу...?
13.09.2025 04:49 Ответить
Не зв"язуйся з невігласом... Це - "ідіот, з паретензією на геніальність...". Вчепиться, відчувши в тобі "вдячні вуха", і задовбуватиме тебе, своєю маячнею... Я вже "махнув рукою", та перестав йому відповідать...
13.09.2025 05:41 Ответить
Воно дятєл...?
Я мав, мав такий здогад, а тепер ще й документальне підтвердження...
"Якщо ви сперечаєтеся з ідіотом, то точно так думає і він"(с)
13.09.2025 05:58 Ответить
Він не просто "дятел"... Він "долбодятел"... Бо "дятел" довбе лише там, де матиме якийсь зиск... Іжу, наприклад, чи дупло, для побудови гнізда... А "долбодятел" довбе задля задоволення свого ЕГО, шляхом притягування уваги оточуючих...
показать весь комментарий
Енергетичний вампір, коротше. Будь-якими шляхами та способами відтягує психоенергію оточуючих на себе. За рахунок цього і існує
Юра Малко.
Це для тебе.
13.09.2025 06:50 Ответить
Яков Кедмі вихідець з Росії, який проїхав тимчасовим транзитом через Ізраїль ....Це ти так про бригадного генерала Я. Кедмі,який очолював одну з ізраїльських спецслужб?? Транзитом проїхав,значить? Зрозуміло...Може й інший шановний ізраїльтянин Д.Табачнік теж транзитом проїхав,з Тель-Авіва у Мелітополь,де він зараз права рука гауляйтера Балицького ,або принаймі був? Не дивно,що в той час,коли всі добрі люди солодко сплять,ти знайшов рідну душу в особі "форумного божевільного", Холодного Яра,якого я та багато інших форумістів тут вчили уму-разуму,а потім махнули рукою....Але Холодний бреше з органічних причин,в нього сплутана свідомість і він тут пише всю маячню,яка накопичується у нього в голові,а ти пишеш свідомо,перекручуючи факти.
Ну а щодо названих бравих росгенералів...вірно,вони етнічні генерали але вірно служать Раші. Але ж ,з цієї причини,Україна не зовов"язана тепер підтримувати Росію,голосувати в ООН тощо? Чи ні?
13.09.2025 09:43 Ответить
Хто тобі сказав,що вони українці?Вони народилися в Україні і все.Ні мови,ні культури ні історії України вони не знають.Вони москалі,так в Україні називали не тільки виходців з рашки,але і тих хто в рашке рашке жив чи служив їй.Тобто виховані там.❤️🇺🇦❤️
13.09.2025 09:17 Ответить
могли б і утриматися
нехай ізраїльтяни самі вирішують що робити з Палестиною
нам би свої проблеми з кацапами вирішити
13.09.2025 02:29 Ответить
Зрозуміло.
Резолюція оон: "Вся власть Хамасу!".
показать весь комментарий
13.09.2025 03:01 Ответить
BBC

До кінця існування Османської імперії в кінці 19 століття Палестина вже кілька століть була територією (а не державою). Після розпаду Османської імперії в результаті Першої світової війни в Палестині проживало півмільйона мусульман. Християни та євреї були в меншості, близько 60 000 кожен, а серед євреїв три чверті все ще були корінними жителями, і лише близько 15 000 були іммігрантами.
13.09.2025 03:23 Ответить
На рубежі століть євреї за кордоном почали скуповувати землі і переселятися в Палестину. Антисемітизм у Західній Європі та Російській імперії, єврейські погроми, війни та революції, бідність і, звичайно, мрія про єврейську державу підстьобували бажання повернутися на землю обітовану.

За кілька днів до більшовицького повстання в Санкт-Петербурзі, яке визначило долю Європи на десятиліття вперед, у Лондоні сталася ще одна епохальна подія, яка змінила долю Близького Сходу.

Міністр закордонних справ Великої Британії Артур Бальфур повідомив лідера британських сіоністів лорда Ротшильда в листі, що «уряд Його Величності прихильно налаштований на відновлення національного дому для єврейського народу в Палестині і докладе всіх зусиль для забезпечення досягнення цієї мети».

Через три роки Великобританія отримала мандат на управління Палестиною від Ліги Націй. Декларація Бальфура в ній повторюється майже дослівно.

Османська імперія вступила в Першу світову війну на боці Німеччини та Австро-Угорщини - і програла. Близький Схід був розділений між переможцями - Британією і Францією. Їх колишня союзниця, Росія, 7 листопада 1917 року пішла в прірву революції.

В результаті поділу сфер впливу на постосманському Близькому Сході Сирія і Ліван відійшли до Франції, Палестина і Месопотамія (******** Ірак) до англійців.
13.09.2025 03:25 Ответить
13.09.2025 03:26 Ответить
Ситуація загострювалася зі зростанням числа репатріантів: євреї масово тікали з Європи, рятуючись від нацизму.
До 1947 року комісія ООН нарахувала понад 600 000 євреїв у Палестині з 1,2 мільйона арабів. Тридцять років тому арабське населення майже в 10 разів перевищувало єврейське, а зараз воно лише вдвічі більше.

У листопаді 1947 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про поділ Палестини на дві незалежні держави - єврейську і арабську. Єрусалим, включаючи Віфлеєм, отримав право на особливий статус для території, що перебувала під контролем ООН.

Рішення нікому не сподобалося, і буквально на наступний день почалися сутички.

Термін дії британського мандату закінчився 14 травня 1948 року. Того ж дня Давид Бен-Гуріон проголосив створення незалежної єврейської держави. А наступного дня арабські держави напали на Ізраїль.

Вони програли. Ледве створений і ще не знаючи кордонів, Ізраїль здобув перемогу.
13.09.2025 03:29 Ответить
В результаті «війни за незалежність», як її називають в Ізраїлі, або «катастрофи», як її називають в арабському світі, молода єврейська держава була визначена в кордонах, що включали приблизно половину території, відведеної ООН для арабської держави.

Інша половина була окупована арабськими країнами: Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим - Йорданією, а сектор Газа - Єгиптом.

Наприкінці травня 1967 року арабські країни стягнули війська до кордонів Ізраїлю і навперебій погрожували стерти єврейську державу з лиця землі. Ізраїль завдав превентивного удару - і за 6 днів все було закінчено.

Сектор Газа, Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим знаходяться під ізраїльською окупацією. Водночас Ізраїль окупував сирійські Голанські висоти та єгипетський Синайський півострів. З цього моменту конфлікт набув перманентного характеру.
Араби остаточно перетворилися на смертельних ворогів єврейської держави. І їхні надії на створення палестинської арабської держави відступили в туманне майбутнє.
13.09.2025 03:32 Ответить
Арабська палестинська держава вже є і існує 90 років. Називається Йорданія, спочатку Трансіорданія.
Була створена на території запланованої Декларацією Бальфура держави Ізраїль у межах історичної Юдеї. Але потім бритів жаба придушила, тим більше, що вигнану з Аравії Хашимітську династію треба було кудись прилаштувати, і вони відтягли від первісного проекту Ізраїлю велику східну частину, створили псевдокоролівство і посадили на трон псевдокороля. Тепер це непорозуміння називається Королівство Йорданія і досі існує лише завдяки негласній підтримці Ізраїлю
13.09.2025 06:09 Ответить
І треба чесно зізнатися, що Йорданія - найменьший головний біль Ізраїля, бо підтримує Ізраїль, знаходиться в як не дружніх, то спокійних відношеннях і навіть допомагала збивати іранські ракети та дрони.
13.09.2025 13:07 Ответить
Так уряд Палестины це і є хамас.
13.09.2025 04:01 Ответить
А ХАМАС куди подіть? "У яр, під кулемети..."?
13.09.2025 05:03 Ответить
Уряд Палестини без ХАМАС - це як бродячий пес без бліх.
13.09.2025 06:48 Ответить
Не роби йому "компліментів"... "Енергетичний вампір" - це "статус"! А він - "просто дурак"...

В 1976, професор історії економіки університету Каліфорнії у Берклі опублікував есе, що описувало фундаментальні закони сили, яку він сприймав, як найбільшу загрозу для існування людства: Дурість.

"Дурні люди, - пояснює Карло М. Ціпольля (http://harmful.cat-v.org/people/basic-laws-of-human-stupidity/ Carlo M. Cipollahttp://harmful.cat-v.org/people/basic-laws-of-human-stupidity/ ), мають кілька ідентифікуючих рис: їх в надлишку, вони нераціональні, і вони спричинюють проблеми для інших без видимої вигоди для себе, цим самим знижуючи загальний добробут суспільства. Немає жодного захисту від дурості", - стверджував народжений в Італії професор, який помер в 2000 р. Єдине, як суспільство може уникнути бути роздушене під тягарем своїх ідіотів, це якщо не дурні працюють ще важче, щоб компенсувати втрати, завдані своїми дурними братами.

Давайте розглянемо п'ять базових законів людської дурості Ціпольлі:

Закон 1: Завжди і неминуче кожен недооцінює кількість дурних індивідуумів в обігу.

Не має значення скільки ідіотів ви підозрюєте у своєму оточенні, пише Ціпольля, ви незмінно применшуєте загальну кількість. Ця проблема поглиблюється упередженим припущенням, що певні люди є інтелігентні, що базується на таких поверхневих факторах як їхня робота, рівень освіти чи інші риси, які ми віримо, виключають дурість. Вони не виключають. Що переносить нас до:

Закон 2: Ймовірність того, що певна особа є дурна не залежить від інших характеристик цієї особи.

Ціпольля постулює, що дурість є змінною, що залишається сталою по населенню. Кожна категорія, яку тільки можна собі уявити, - стать, раса, національність, рівень освіти, дохід - посідає фіксований відсоток дурних людей. Існують дурні професори коледжів. Існують дурні люди в Давосі і в Генеральній Асамблеї об'єднаних націй. Існують дурні люди в кожній нації на землі. Наскільки численні є дурні люди посеред нас? Не можливо сказати. І будь-яке вгадування в будь-якому разі буде суперечити першому законові.

Закон 3: Дурна людина - це людина, що спричинює втрати для інших людей або групи осіб, в той час не отримуючи жодної вигоди для себе і навіть, можливо, зазнаючи збитків.

Ціпольля назвав це Золотим законом дурості. Дурна особа, згідно економіста, є кимось, хто спричинює проблеми для інших без жодної вигоди для себе.

Вуйко, що не може стриматися постити фейкові новини на Фейсбуці? Дурний. Представник сервісу споживачів, який тримає вас на телефоні годину, двічі кладе слухавку, і якось все ж умудряється знищити ваш профіль? Дурний.

Цей закон також представляє два інші фенотипи, які Ціпольля каже, що співіснують попри дурість. Перший це інтелігентна особа, чиї дії приносять вигоду і для неї самої і для інших. Також є бандит, що приносить користь собі за рахунок інших. І нарешті є безпорадна особа, чиї дії збагачують інших за рахунок неї самої.

Не дурні мають недоліки і є не послідовною групою. Часом ми діємо розумно, а часом ми егоїстичні бандити, часом ми безпорадні і інші користуються цим, а часом ми трошки і такі і такі. Дурні, в порівнянні, є зразком несуперечливості, що діють у всі часи з непохитним ідіотизмом.

Однак, послідовна дурість є єдиною послідовною рисою дурних. Це те, що робить дурних людей такими небезпечними. Ціпольля пояснює:

"По суті, дурні люди небезпечні і руйнівні тому, що для розумних людей є важко уявити і зрозуміти необґрунтовану поведінку. Розумна людина може зрозуміти логіку бандита. Дії бандита слідують моделі раціональності: злої раціональності, якщо вам так подобається, але все ж раціональності. Бандит хоче плюс на свій рахунок. Але оскільки він не досить розумний, щоб розробити способи отримати плюс так, щоб надати і вам плюс, він буде виробляти свій плюс, викликаючи мінус, що з'явиться на вашому рахунку. Все це погано, але це раціонально, і якщо ви раціональні, то зможете передбачити це. Можна передбачити дії бандита, його злі маневри і потворні наміри і часто можна збудувати собі захист.

З дурною людиною все це абсолютно неможливо, як пояснено в третьому основному законі. Дурне створіння буде переслідувати вас без причини, без будь-якої користі, без будь-якого плану або схеми, і в найнеймовірніший час і місці. У вас немає раціонального способу визначити якщо, і коли, і як, і чому дурна істота заатакує. Зіткнувшись з дурним індивідуумом - ви повністю в його владі."

Все це веде нас до:

Закон 4: Не дурні люди завжди недооцінюють руйнівну силу дурних індивідуумів. Зокрема, не дурні люди постійно забувають, що у всі часи і у всіх місцях і за будь-яких обставин мати справу і/або бути пов'язаними з дурними людьми завжди обертається дуже дорогими помилками.

Ми недооцінюємо дурних, і ми робимо це на свій страх і ризик. Це веде нас до п'ятого і останнього закону:

Закон 5: Дурна особа - найнебезпечніший тип особи.

І його наслідок:

Дурна особа більш небезпечна, ніж бандит.

Ми не можемо нічого зробити з дурними. Різниця між суспільствами, що розпадаються під вагою своїх дурних громадян і тими, що витривають є результатом дій не дурних. Ті, хто прогресує, незважаючи на своїх дурнів, володіють високою часткою людей, що діють розумно, тих, хто зрівноважує збитки завдані дурними, приносячи прибуток для себе і своїх товаришів.

Занепадаючі суспільства мають такий самий відсоток дурних людей як і успішні. Але вони також мають високий відсоток безпорадних людей і, Ціпольля пише, «тривожне поширення бандитів з підтекстом дурниці.»

«Така зміна складу не-дурного населення неминуче посилює руйнівну силу [дурної] фракції і робить занепад певністю," підсумовує Ціпольля. «І країна йде в пекло.»
13.09.2025 07:04 Ответить
Це не лише теоретичні дослідження. У будь-яку конструкцію обов'язково впроваджується система захисту "Фулл пруф" - foolproof. Не просто написати для дурня - "Не можна, заборонено", але й у міру можливості не дати йому цього зробити фізично. Але, як ти написав, найсильніша рушійна сила всесвіту - це сила дурості, і її не зупиниш. Прикладів - безодня, - від Чорнобиля, який стався тому, що дурень уперся рогом і пішов проти всіх інструкцій та до недавніх 73% ("хоть паржом").
І не скажеш що їх цих двох безглуздих рішень гірше.
13.09.2025 08:00 Ответить
Це як проголосувати за коней без вівса. Зграя дебілів-дармоїдів!
13.09.2025 07:19 Ответить
Сегодня Ген. асамблея ООН опять приняла анти-израильскую резолюцию, призывающую к созданию ещё одного арабского государства на территории Израиля, и опять Украина и Россия дружно за неё проголосовали. Один народ, ничего не поделаешь.... Безумная глупость МИД Украины , можно было просто выйти... Все понимают, что Украина зависит от ЕС, но можно было просто сделать вид...
13.09.2025 07:28 Ответить
Главная сила поддерживающая террористов это европейский антисемитизм. Европа возглавляет борьбу с Израилем. Без Европы эта коалиция маргинальных стран третьего мира быстро бы развалилась.
13.09.2025 07:57 Ответить
А що є причиною європейського антисемітизму?
13.09.2025 08:15 Ответить
Причина одна, і не тільки для європейського антисемітизму, а й взагалі для всякого - "Заздрість нащадків мавп до нащадків Адама"
13.09.2025 08:26 Ответить
«Сотворив Господь мавп. Подивився, які вони, як себе ведуть, та й каже сам собі: «Недобре… Треба з них людей зробить…». Скликав усіх мавп до себе та й каже: «Робіть, що хочете, але щоб до завтра людьми поставали…».

Цілу ніч мавпи хвости собі відпилювали, брились, мились…

На ранок дивиться Господь - краса! Живуть люди в хатинках біленьких, квітники біля хат, садки вишневі за хатами, лани буяють житами-пшеницею, в господі - корови, вівці, свині, птиця всіляка…І возрадувався Господь, побачивши, що то добре…Коли це чує, а з лісу п»яні крики линуть. Він туди, дивиться, а частина мавп, як і вчора, хвостаті, оброслі, немиті, по гіллю скачуть. Він як крикне: «Ах ви, непокірні!Я вчора вам що звелів?!»

Перелякані мавпи по кущах розбіглись, поховались. Потім одна мавпа з кущів вилазить і каже: «А-а-а в чём де-ело? Мы па-а-украински не па-анимаем…».
13.09.2025 08:47 Ответить
Спросите их самих. Почему евреи всегда бежали из Европы в Америку. Особенно сейчас. Наверно дело не только в арабских мигрантах наводнивших европейские страны. Как объяснить поддержку Палестины европейским руководством. Тем что во власти везде левые социалисты? Не забывайте что коммунизм и нацизм были придуманы в Западной Европе.
13.09.2025 08:37 Ответить
Виходить, що спочатку бігли у Європу? а звідки?
13.09.2025 08:41 Ответить
Вони не "бігли в Європу"... ЇХ "бігли"... Після розгрому низки єврейських повстань, римляни вивезли величезну масу юдеїв, у рабство, та розвезли по всіх куточках імперії. Рабів старалися розбить на аморфні, інтернаціональні маси, щоб вони не змогли об"єднаться у групи, за національною ознакою... Але юдеїв тримала, разом, РЕЛІГІЯ. З розпадом імперії, юдеї , на спустілій, безвладній території, стали створювать общини ("кагали"), які стали осередками місцевих юдейських діаспор. Так як одним з принципів юдейства був обов"язок підтримки єдиновірців, ці громади стали завойовувать домінуюче становище у економічному житті тих місцевостей. Той же принцип став об"єднуючим, і в міжнародних зв"язках. Заможність одної національно-релігійної групи почала викликать заздрість оточуючих. Ця заздрість поглибила неприязнь до "чужих"... От тобі й "витоки європейського антисемітизму"...
13.09.2025 09:01 Ответить
не забувай ким вони були придумані
13.09.2025 12:23 Ответить
якби, як ти кажеш, Європа очолила боротьбу з Ізраїлем, його б вже не було, а може б і взагалі не було, все це існує лише у твоїй хворій уяві. У вас цивілізаційний конфлікт семітських народів, не приплітайте сюди Європу чи ще когось, самі між собою розберіться.
13.09.2025 12:22 Ответить
А захворіти і включити дурня слабо було..чи дурня тільки для нас можна включати..щоб не свариьись не мусульманським світом і юдейським лоббі
13.09.2025 08:24 Ответить
Нормальна резолюція, але Палестина без ХАМАСу наразі це фантастика.
13.09.2025 08:49 Ответить
Араби ( СА і Катар ) допомагають повертати з кацапської неволі викрадених українських дітей і полонених воїнів . Ізраїль Україні нічим не допомагає . Абсолютно нічим ..! То ж сподіваюсь - всім тепер зрозуміло чому Україна тут підтримала саме арабський світ .
13.09.2025 08:52 Ответить
Любий мій.
А чому ти дивишся на проблему лише з одного боку - "Чому Ізраїль не допомагає Україні?"
А ти постарайся подивитися на цю проблему і з другого боку - "Чому Україна не допомагає Ізраїлю?"
Адже на відміну від України, яка воює 3,5 роки у гарячій війні та 11 років війни перманентної, Ізраїль воює всі 76 років своєї історії, а два останні роки триває найважча та найтриваліша війна.
Ось і спробуй замислитись над цим. Допомога це процес односторонній чи двосторонній?
13.09.2025 09:07 Ответить
У нас з вами немає нічого спільного , любий мій . То ж ми вам нічого не винні і робимо як вважаємо за потрібне . І ви теж .
А ваш Нетаньяха нехай смокче у ***** і далі . Це дуже додає Ізраїлю авторитету - в очах українців .
13.09.2025 09:18 Ответить
О-о-о...
Сильно сказано - "У нас з вами немає нічого спільного".
Тоді, кому і навіщо ти виставляєш претензії щодо ненадання допомоги?
13.09.2025 10:16 Ответить
Я нічого не вимагаю . Я лише констатую факт .
В мене немає претензій до Ізраїля . І я вважаю що їх не повинно бути і в Ізраїля - до України .
Ми абсолютно нічим вам не зобов'язані , ви нам не друзі і навіть не союзники ,, то ж у нас є право робити те що ми вважаємо - за потрібне ..
13.09.2025 11:11 Ответить
Ну, от і добре, порозумілися.
Ніхто ні до кого жодних претензій не має.
А то в мене виникла тінь натяку на підозру, що ви все ж таки маєте якісь претензії. А у вас їх нема.
13.09.2025 11:54 Ответить
Не рівняй х@й з пальцем....😡
13.09.2025 09:30 Ответить
І знову ж брешеш! За останні 34 роки нащадки Адама типу Коломойского,Пінчука,Фурмана,Фуксмана,Табачніка та інших вивезли з країни дітей мавп в Ізраїль десятки мільярдів доларів,колишній директор "Хартрону" Айзенберг,здається,вивіз до Тель-Авіва всю технічну документацію заводу по головках самонаведення ракет та іншого. І зараз викачують але вже нове покоління синів Адама! Наша країна синів мавп допомагає вам в Ізраїлі просто відчайдушно,з останніх сил!
13.09.2025 09:58 Ответить
А нічого,що УРСР голосувала за незалежний Ізраїль?А чим могла допомогти Україна Ізраїлю,якій всього 34роки і її весь час роззброювали?А наш людський потенціал,що переїхав до вас не допомога?А ви весь час ********* Україну разом з расєєй.❤️🇺🇦❤️
13.09.2025 10:48 Ответить
Все так, майже так.
Одна поправка.
Не - " ...її весь час роззброювали". а "... вона весь час розброювалася".
Але це вже якось більше не лінгвістика, і світорозуміння та самовідчуття
13.09.2025 11:00 Ответить
S ruskimi 1.0 vaina , a ruskih 2.0 padderzhali ....siur 🤦‍♂️
13.09.2025 09:04 Ответить
Доволі м'яка резолюція, що вписується в ряд минулих голосувань України по цьому питанню. Після останнього голосування Ізраїлю щодо нас, доволі дивно спостерігати як тут набігло їх захищати, нуль самоповаги та власної гордості.
13.09.2025 09:07 Ответить
Незалежена Палестина має право на існуванням❤️🇵🇸❤️🇺🇦❤️
13.09.2025 09:25 Ответить
Так, а шо ви хотіли?!
В Україні вся зовнішня політика вже давно віддіна на відкуп Окуню, який завалив в МО все, шо можна було завалити і завгоспу Найдосвідченнішого Лідора.
Наш міністр іноземних справ Сибіга перетворився на диванного блогера, який сидить а мережі та коментує гастролі двох потужних менеджерів.
Зеленим мавпам не потрібні дипломати, які ефективно гоняли сцяними ганчірками свинособак, як, наприклад, Лана Зеркаль,Валерій Чалий, Дещиця,Клімкін...
єрмак і умєровїхнє фсьо. Ну може ще Хламідія на підхваті....
13.09.2025 09:44 Ответить
Палестина и ХАМАС это одно и тоже. Это как проголосовать за Украину которая свободная от украинцев... Какой же бред...
13.09.2025 09:51 Ответить
"Генеральна Асамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС."

А якщо завтра (умовно) ХАМАС зникне, а замість нього з'явиться якийсь ХАСАМ, то цієї резолюцією можна буде підтертися?
13.09.2025 09:59 Ответить
Більш того. У модерні часи будь-якою резолюцією UN можна підтертися.
13.09.2025 10:31 Ответить
Взагалі,вся ця історія з нападом жахливого Хамас на мирний,гарний,населений добрими,чистими,геніяльними і культурними синами Адама Ізраїль...така ж мутна,як і напад Раші на Україну,де сини Адама при владі ,ну зовсім не підозрювали про можливу війну.... Як могло статися,що до неможливості розпіарені Цахал,Моссад і ще більше 20 адамових розвідок і спецслужб,всі одночасно,прогавили підготовку Хамас до нападу на кібуци? А потім десь на тиждень,всі скопом чомусь "загубилися",а бородяті злі чуваки з Хамас спокійно хазяйнували в кібуцах.... Мабуть,могло статися тому,що напад "жахливого" Хамас був....інспірований самими цими знаменитими розвідками щоб отримати казус беллі для захоплення Гази?
13.09.2025 10:06 Ответить
Тут хтось кричить про антисемитизм Європи?А араби вже не семіти?Чи евреї вищі семіти за арабів?Може вже пора пригадати про еврейський сіонізм?❤️🇺🇦❤️
13.09.2025 10:57 Ответить
На території Сектору Фондом були створені 4 пункти роздачі провіанту під охороною ЦАХАЛ. Звісно, це була лише краплина в морі, що ніяк не могла врятувати людей від голоду. До того ж ЦАХАЛ, який охороняв ці 4 пункти, почав вести буквально сафарі на голодних людей, просто вбиваючи їх за кривий погляд, крик або занадто швидкі рухи чи зайвий крок. За все це в бік мешканців Сектору могли полетіти кулі з великокаліберних кулеметів або навіть шрапнель із танків. Оскільки частина співробітників Фонду були американцями, вони почали фіксувати ці злочини ЦАХАЛу та передавати докази ЗМІ. Також медіа отримали фото дітей, що помирали, які ніби побували в Освенцимі чи Бухенвальді.

Саме ці кадри, схоже, стали останньою краплею. Західним країнам (включно зі США) нарешті набридло, що їм за їхню бездіяльність постійно "прилітає" від власних громадян, які організовували багатотисячні марші на підтримку Палестини, також вони були обурені свавіллям Нетаньягу, який ігнорував усі дипломатичні вимоги та прохання про милосердя.

https://24tv.ua/geopolitics/palestinska-derzhava-hto-viznaye-koli-********-viznala-palestinu_n2563566 Визнання Палестинської держави та тиск на Ізраїль: як це робила Україна й чому все так складно
13.09.2025 12:08 Ответить
 
 