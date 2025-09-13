Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за поддержку правительства Палестины, свободного от ХАМАС: резолюцию поддержала, в частности, и Украина
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за поддержку правительства Палестины, свободного от ХАМАС. Это произошло в рамках компромисса, который предусматривает, что арабские государства осуждают нападение на Израиль в октябре 2023 года в обмен на четкую поддержку Палестинского государства.
Об этом пишет британская газета The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.
Декларацию поддержали 142 страны, среди них большинство стран ЕС, Великобритания, многие арабские страны, Китай, а также Украина. Также ее поддержала Россия.
Против высказались 10 стран, в частности, Израиль, США, Венгрия, Аргентина.
Авторами резолюции выступили Франция и Саудовская Аравия.
"Цель состоит в том, чтобы показать, что Израиль и США изолированы в противостоянии долгосрочному решению войны в Газе, и как такие страны, как Германия, которая является решительным сторонником Израиля, поддерживают решение, по которому Палестинская администрация управляет Западным берегом и Газой", - пишет издание.
"В контексте окончания войны в Газе, ХАМАС должен прекратить осуществление своей власти над сектором Газа и передать свое оружие Палестинской администрации при поддержке и сотрудничестве международного сообщества, в соответствии с целью создания суверенного и независимого государства Палестина", - цитирует The Guardian декларацию.
Также упоминается развертывание "временной международной стабилизационной миссии" по мандату Совета Безопасности ООН для защиты населения, поддержки укрепления потенциала палестинского государства и предоставления "гарантий безопасности Палестине и Израилю".
В то же время ХАМАС заявил, что не согласится на разоружение, пока не будет создано суверенное палестинское государство.
Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что резолюция не является серьезной попыткой миротворчества.
"Это не дипломатия, это театр, тщательно поставленный спектакль для заголовков, а не для мира",- сказал дипломат.
Напомним, ранее Макрон пообещал, что Франция признает Палестину как независимое государство на конференции ООН в сентябре.
Ах да... Оман, Катар, Саудівська Аравія, де грошики ЗЕленої ****** акумулюються.
ми Ізраїлю нічого не винні
.
Що з цього Україні?
Ви що там суки зовсім кончені придурки? Палестина підтримує Сосію і Іран які воюють проти України. Палестинці раділи коли рашисти бомбили Україну і закликали зничити Україну. Це якийсь сюрр, коли українска влада підтримує наших ворогів. А ми ще дивуємось Тампону
від Ізраілю ми нічого не маємо.
хай далі водять хороводи з рашкою.
.
а потім починають поминати Бабин Яр, довбойоба Світана та ще багато чого..
Нічого не нагадує?
Тож Україні б не завадило подумати - голосувати за арабський ДНР-ЛНР чи не створювати прецедент, яким сама і буде накрита.
Могли хоча б утриматися...
Яков Кедмі вихідець з Росії, який проїхав тимчасовим транзитом через Ізраїль і знову повернувся до Росії. І представляє він не Ізраїль, а представляє він самого Якова Кедмі. Ні ідеології, ні переконань він не має, а робить найпростішу і в той же час найвигіднішу у світі роботу - конвертує струси повітря язиком у повноважні грошові знаки.
Ну навіть якщо повірити тобі, що "Кедмі закликав знищувати українців". Він лише закликав, а що робити з купою генералів-українців у російській армії, котрі не "закликають", а реально знищують своїх земляків українців. Що робити з волиняком Зуськом, начальником штабу сил вторгнення. Що робити з командувачем дальньої авіації одеситом Кобилашем, який бомбить рідну Одесу...?
Я мав, мав такий здогад, а тепер ще й документальне підтвердження...
"Якщо ви сперечаєтеся з ідіотом, то точно так думає і він"(с)
Юра Малко.
Це для тебе.
Ну а щодо названих бравих росгенералів...вірно,вони етнічні генерали але вірно служать Раші. Але ж ,з цієї причини,Україна не зовов"язана тепер підтримувати Росію,голосувати в ООН тощо? Чи ні?
нехай ізраїльтяни самі вирішують що робити з Палестиною
нам би свої проблеми з кацапами вирішити
Резолюція оон: "Вся власть Хамасу!".
До кінця існування Османської імперії в кінці 19 століття Палестина вже кілька століть була територією (а не державою). Після розпаду Османської імперії в результаті Першої світової війни в Палестині проживало півмільйона мусульман. Християни та євреї були в меншості, близько 60 000 кожен, а серед євреїв три чверті все ще були корінними жителями, і лише близько 15 000 були іммігрантами.
За кілька днів до більшовицького повстання в Санкт-Петербурзі, яке визначило долю Європи на десятиліття вперед, у Лондоні сталася ще одна епохальна подія, яка змінила долю Близького Сходу.
Міністр закордонних справ Великої Британії Артур Бальфур повідомив лідера британських сіоністів лорда Ротшильда в листі, що «уряд Його Величності прихильно налаштований на відновлення національного дому для єврейського народу в Палестині і докладе всіх зусиль для забезпечення досягнення цієї мети».
Через три роки Великобританія отримала мандат на управління Палестиною від Ліги Націй. Декларація Бальфура в ній повторюється майже дослівно.
Османська імперія вступила в Першу світову війну на боці Німеччини та Австро-Угорщини - і програла. Близький Схід був розділений між переможцями - Британією і Францією. Їх колишня союзниця, Росія, 7 листопада 1917 року пішла в прірву революції.
В результаті поділу сфер впливу на постосманському Близькому Сході Сирія і Ліван відійшли до Франції, Палестина і Месопотамія (******** Ірак) до англійців.
До 1947 року комісія ООН нарахувала понад 600 000 євреїв у Палестині з 1,2 мільйона арабів. Тридцять років тому арабське населення майже в 10 разів перевищувало єврейське, а зараз воно лише вдвічі більше.
У листопаді 1947 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про поділ Палестини на дві незалежні держави - єврейську і арабську. Єрусалим, включаючи Віфлеєм, отримав право на особливий статус для території, що перебувала під контролем ООН.
Рішення нікому не сподобалося, і буквально на наступний день почалися сутички.
Термін дії британського мандату закінчився 14 травня 1948 року. Того ж дня Давид Бен-Гуріон проголосив створення незалежної єврейської держави. А наступного дня арабські держави напали на Ізраїль.
Вони програли. Ледве створений і ще не знаючи кордонів, Ізраїль здобув перемогу.
Інша половина була окупована арабськими країнами: Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим - Йорданією, а сектор Газа - Єгиптом.
Наприкінці травня 1967 року арабські країни стягнули війська до кордонів Ізраїлю і навперебій погрожували стерти єврейську державу з лиця землі. Ізраїль завдав превентивного удару - і за 6 днів все було закінчено.
Сектор Газа, Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим знаходяться під ізраїльською окупацією. Водночас Ізраїль окупував сирійські Голанські висоти та єгипетський Синайський півострів. З цього моменту конфлікт набув перманентного характеру.
Араби остаточно перетворилися на смертельних ворогів єврейської держави. І їхні надії на створення палестинської арабської держави відступили в туманне майбутнє.
Була створена на території запланованої Декларацією Бальфура держави Ізраїль у межах історичної Юдеї. Але потім бритів жаба придушила, тим більше, що вигнану з Аравії Хашимітську династію треба було кудись прилаштувати, і вони відтягли від первісного проекту Ізраїлю велику східну частину, створили псевдокоролівство і посадили на трон псевдокороля. Тепер це непорозуміння називається Королівство Йорданія і досі існує лише завдяки негласній підтримці Ізраїлю
В 1976, професор історії економіки університету Каліфорнії у Берклі опублікував есе, що описувало фундаментальні закони сили, яку він сприймав, як найбільшу загрозу для існування людства: Дурість.
"Дурні люди, - пояснює Карло М. Ціпольля (http://harmful.cat-v.org/people/basic-laws-of-human-stupidity/ Carlo M. Cipollahttp://harmful.cat-v.org/people/basic-laws-of-human-stupidity/ ), мають кілька ідентифікуючих рис: їх в надлишку, вони нераціональні, і вони спричинюють проблеми для інших без видимої вигоди для себе, цим самим знижуючи загальний добробут суспільства. Немає жодного захисту від дурості", - стверджував народжений в Італії професор, який помер в 2000 р. Єдине, як суспільство може уникнути бути роздушене під тягарем своїх ідіотів, це якщо не дурні працюють ще важче, щоб компенсувати втрати, завдані своїми дурними братами.
Давайте розглянемо п'ять базових законів людської дурості Ціпольлі:
Закон 1: Завжди і неминуче кожен недооцінює кількість дурних індивідуумів в обігу.
Не має значення скільки ідіотів ви підозрюєте у своєму оточенні, пише Ціпольля, ви незмінно применшуєте загальну кількість. Ця проблема поглиблюється упередженим припущенням, що певні люди є інтелігентні, що базується на таких поверхневих факторах як їхня робота, рівень освіти чи інші риси, які ми віримо, виключають дурість. Вони не виключають. Що переносить нас до:
Закон 2: Ймовірність того, що певна особа є дурна не залежить від інших характеристик цієї особи.
Ціпольля постулює, що дурість є змінною, що залишається сталою по населенню. Кожна категорія, яку тільки можна собі уявити, - стать, раса, національність, рівень освіти, дохід - посідає фіксований відсоток дурних людей. Існують дурні професори коледжів. Існують дурні люди в Давосі і в Генеральній Асамблеї об'єднаних націй. Існують дурні люди в кожній нації на землі. Наскільки численні є дурні люди посеред нас? Не можливо сказати. І будь-яке вгадування в будь-якому разі буде суперечити першому законові.
Закон 3: Дурна людина - це людина, що спричинює втрати для інших людей або групи осіб, в той час не отримуючи жодної вигоди для себе і навіть, можливо, зазнаючи збитків.
Ціпольля назвав це Золотим законом дурості. Дурна особа, згідно економіста, є кимось, хто спричинює проблеми для інших без жодної вигоди для себе.
Вуйко, що не може стриматися постити фейкові новини на Фейсбуці? Дурний. Представник сервісу споживачів, який тримає вас на телефоні годину, двічі кладе слухавку, і якось все ж умудряється знищити ваш профіль? Дурний.
Цей закон також представляє два інші фенотипи, які Ціпольля каже, що співіснують попри дурість. Перший це інтелігентна особа, чиї дії приносять вигоду і для неї самої і для інших. Також є бандит, що приносить користь собі за рахунок інших. І нарешті є безпорадна особа, чиї дії збагачують інших за рахунок неї самої.
Не дурні мають недоліки і є не послідовною групою. Часом ми діємо розумно, а часом ми егоїстичні бандити, часом ми безпорадні і інші користуються цим, а часом ми трошки і такі і такі. Дурні, в порівнянні, є зразком несуперечливості, що діють у всі часи з непохитним ідіотизмом.
Однак, послідовна дурість є єдиною послідовною рисою дурних. Це те, що робить дурних людей такими небезпечними. Ціпольля пояснює:
"По суті, дурні люди небезпечні і руйнівні тому, що для розумних людей є важко уявити і зрозуміти необґрунтовану поведінку. Розумна людина може зрозуміти логіку бандита. Дії бандита слідують моделі раціональності: злої раціональності, якщо вам так подобається, але все ж раціональності. Бандит хоче плюс на свій рахунок. Але оскільки він не досить розумний, щоб розробити способи отримати плюс так, щоб надати і вам плюс, він буде виробляти свій плюс, викликаючи мінус, що з'явиться на вашому рахунку. Все це погано, але це раціонально, і якщо ви раціональні, то зможете передбачити це. Можна передбачити дії бандита, його злі маневри і потворні наміри і часто можна збудувати собі захист.
З дурною людиною все це абсолютно неможливо, як пояснено в третьому основному законі. Дурне створіння буде переслідувати вас без причини, без будь-якої користі, без будь-якого плану або схеми, і в найнеймовірніший час і місці. У вас немає раціонального способу визначити якщо, і коли, і як, і чому дурна істота заатакує. Зіткнувшись з дурним індивідуумом - ви повністю в його владі."
Все це веде нас до:
Закон 4: Не дурні люди завжди недооцінюють руйнівну силу дурних індивідуумів. Зокрема, не дурні люди постійно забувають, що у всі часи і у всіх місцях і за будь-яких обставин мати справу і/або бути пов'язаними з дурними людьми завжди обертається дуже дорогими помилками.
Ми недооцінюємо дурних, і ми робимо це на свій страх і ризик. Це веде нас до п'ятого і останнього закону:
Закон 5: Дурна особа - найнебезпечніший тип особи.
І його наслідок:
Дурна особа більш небезпечна, ніж бандит.
Ми не можемо нічого зробити з дурними. Різниця між суспільствами, що розпадаються під вагою своїх дурних громадян і тими, що витривають є результатом дій не дурних. Ті, хто прогресує, незважаючи на своїх дурнів, володіють високою часткою людей, що діють розумно, тих, хто зрівноважує збитки завдані дурними, приносячи прибуток для себе і своїх товаришів.
Занепадаючі суспільства мають такий самий відсоток дурних людей як і успішні. Але вони також мають високий відсоток безпорадних людей і, Ціпольля пише, «тривожне поширення бандитів з підтекстом дурниці.»
«Така зміна складу не-дурного населення неминуче посилює руйнівну силу [дурної] фракції і робить занепад певністю," підсумовує Ціпольля. «І країна йде в пекло.»
І не скажеш що їх цих двох безглуздих рішень гірше.
Цілу ніч мавпи хвости собі відпилювали, брились, мились…
На ранок дивиться Господь - краса! Живуть люди в хатинках біленьких, квітники біля хат, садки вишневі за хатами, лани буяють житами-пшеницею, в господі - корови, вівці, свині, птиця всіляка…І возрадувався Господь, побачивши, що то добре…Коли це чує, а з лісу п»яні крики линуть. Він туди, дивиться, а частина мавп, як і вчора, хвостаті, оброслі, немиті, по гіллю скачуть. Він як крикне: «Ах ви, непокірні!Я вчора вам що звелів?!»
Перелякані мавпи по кущах розбіглись, поховались. Потім одна мавпа з кущів вилазить і каже: «А-а-а в чём де-ело? Мы па-а-украински не па-анимаем…».
А чому ти дивишся на проблему лише з одного боку - "Чому Ізраїль не допомагає Україні?"
А ти постарайся подивитися на цю проблему і з другого боку - "Чому Україна не допомагає Ізраїлю?"
Адже на відміну від України, яка воює 3,5 роки у гарячій війні та 11 років війни перманентної, Ізраїль воює всі 76 років своєї історії, а два останні роки триває найважча та найтриваліша війна.
Ось і спробуй замислитись над цим. Допомога це процес односторонній чи двосторонній?
А ваш Нетаньяха нехай смокче у ***** і далі . Це дуже додає Ізраїлю авторитету - в очах українців .
Сильно сказано - "У нас з вами немає нічого спільного".
Тоді, кому і навіщо ти виставляєш претензії щодо ненадання допомоги?
В мене немає претензій до Ізраїля . І я вважаю що їх не повинно бути і в Ізраїля - до України .
Ми абсолютно нічим вам не зобов'язані , ви нам не друзі і навіть не союзники ,, то ж у нас є право робити те що ми вважаємо - за потрібне ..
Ніхто ні до кого жодних претензій не має.
А то в мене виникла тінь натяку на підозру, що ви все ж таки маєте якісь претензії. А у вас їх нема.
Одна поправка.
Не - " ...її весь час роззброювали". а "... вона весь час розброювалася".
Але це вже якось більше не лінгвістика, і світорозуміння та самовідчуття
В Україні вся зовнішня політика вже давно віддіна на відкуп Окуню, який завалив в МО все, шо можна було завалити і завгоспу Найдосвідченнішого Лідора.
Наш міністр іноземних справ Сибіга перетворився на диванного блогера, який сидить а мережі та коментує гастролі двох потужних менеджерів.
Зеленим мавпам не потрібні дипломати, які ефективно гоняли сцяними ганчірками свинособак, як, наприклад, Лана Зеркаль,Валерій Чалий, Дещиця,Клімкін...
єрмак і умєровїхнє фсьо. Ну може ще Хламідія на підхваті....
А якщо завтра (умовно) ХАМАС зникне, а замість нього з'явиться якийсь ХАСАМ, то цієї резолюцією можна буде підтертися?
Саме ці кадри, схоже, стали останньою краплею. Західним країнам (включно зі США) нарешті набридло, що їм за їхню бездіяльність постійно "прилітає" від власних громадян, які організовували багатотисячні марші на підтримку Палестини, також вони були обурені свавіллям Нетаньягу, який ігнорував усі дипломатичні вимоги та прохання про милосердя.
