Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за поддержку правительства Палестины, свободного от ХАМАС: резолюцию поддержала, в частности, и Украина

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за поддержку правительства Палестины, свободного от ХАМАС. Это произошло в рамках компромисса, который предусматривает, что арабские государства осуждают нападение на Израиль в октябре 2023 года в обмен на четкую поддержку Палестинского государства.

Об этом пишет британская газета The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

Декларацию поддержали 142 страны, среди них большинство стран ЕС, Великобритания, многие арабские страны, Китай, а также Украина. Также ее поддержала Россия.

Против высказались 10 стран, в частности, Израиль, США, Венгрия, Аргентина.

Авторами резолюции выступили Франция и Саудовская Аравия.

"Цель состоит в том, чтобы показать, что Израиль и США изолированы в противостоянии долгосрочному решению войны в Газе, и как такие страны, как Германия, которая является решительным сторонником Израиля, поддерживают решение, по которому Палестинская администрация управляет Западным берегом и Газой", - пишет издание.

"В контексте окончания войны в Газе, ХАМАС должен прекратить осуществление своей власти над сектором Газа и передать свое оружие Палестинской администрации при поддержке и сотрудничестве международного сообщества, в соответствии с целью создания суверенного и независимого государства Палестина", - цитирует The Guardian декларацию.

Читайте также: Британия признает Палестину, если Израиль не прекратит огонь в Газе, - Стармер

Также упоминается развертывание "временной международной стабилизационной миссии" по мандату Совета Безопасности ООН для защиты населения, поддержки укрепления потенциала палестинского государства и предоставления "гарантий безопасности Палестине и Израилю".

В то же время ХАМАС заявил, что не согласится на разоружение, пока не будет создано суверенное палестинское государство.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что резолюция не является серьезной попыткой миротворчества.

"Это не дипломатия, это театр, тщательно поставленный спектакль для заголовков, а не для мира",- сказал дипломат.

Напомним, ранее Макрон пообещал, что Франция признает Палестину как независимое государство на конференции ООН в сентябре.

Читайте также: США не планируют признавать Палестину. ХАМАС нужно полностью уничтожить, - Вэнс