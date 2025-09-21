Велика Британія, Канада та Австралія визнали державу Палестина

У неділю, 21 вересня, Велика Британія, Канада та Австралія визнали незалежність Палестинської держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяви глав урядів вищезгаданих держав.

Визнання Британією

"Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян і рішення про створення двох держав, Сполучене Королівство офіційно визнає Державу Палестина", - заявив прем'єр Британії Кір Стармер у соцмережі Х.

Також Стармер закликав Ізраїль "зупинити свій наступ у Газі, дозволити надходження вкрай необхідної гуманітарної допомоги та зупинити незаконне розширення поселень на Західному березі річки Йордан".

Окрім цього, Британія вимагає від уряду частково визнаної Палестини проведення виборів після припинення вогню Ізраїлем, реформи уряду країни та недопуск угруповання ХАМАС до політичної сцени Палестини.

Визнання Канадою

Про визнання держави Палестина повідомив і премʼєр-міністр Канади Марк Карні. Офіційну декларацію опубліковано на сайті премʼєр-міністра Канади.

Зазначається, що Канада визнає Палестину у контексті загрози Ізраїлю для Сектора Гази та прагнень уряду Ізраїлю не допустити утворення окремої держави Палестина, йдеться у повідомленні. Канада пропонує Палестині співпрацю "для реалізації обіцянки мирного майбутнього як для Держави Палестина, так і для Держави Ізраїль".

"Канада розглядає це як частину узгоджених міжнародних зусиль щодо збереження можливості вирішення проблеми двох держав. Канада не має ілюзій, що це визнання не є панацеєю. Однак воно повністю відповідає принципам самовизначення та основоположним правам людини, закріпленим у Статуті Організації Об'єднаних Націй, та політиці, яку Канада відстоює протягом поколінь",- сказано в повідомленні.

У заяві про визнання Палестини канадський уряд наголосив, що Канада не визнає угруповання ХАМАС як можливих керівників такої держави та сподівається, що визнання допоможе подолати вплив ХАМАС на Палестину.

Визнання Австралією

У соцмережі Х премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албаніз повідомив, що Австралія визнає державу Палестина.

Він зазначив, що визнання Палестинської державності є частиною скоординованих зусиль Канади та Великої Британії та сформує "міжнародні зусилля для вирішення проблеми двох держав".

"Президент Палестинської автономії підтвердив своє визнання права Ізраїлю на існування та дав прямі зобов'язання Австралії, включаючи зобов'язання провести демократичні вибори та запровадити значні реформи у сфері фінансів, управління та освіти",- сказано в повідомленні.

Водночас Австралія наголосила, що угруповання ХАМАС "не має відігравати жодної ролі" у державі Палестина.

