УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7137 відвідувачів онлайн
Новини Визнання Палестини
2 860 87

Велика Британія, Канада та Австралія визнали державу Палестина

палестина

У неділю, 21 вересня, Велика Британія, Канада та Австралія визнали незалежність Палестинської держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяви глав урядів вищезгаданих держав.

Визнання Британією 

"Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян і рішення про створення двох держав, Сполучене Королівство офіційно визнає Державу Палестина", - заявив прем'єр Британії Кір Стармер у соцмережі Х.

Також Стармер закликав Ізраїль "зупинити свій наступ у Газі, дозволити надходження вкрай необхідної гуманітарної допомоги та зупинити незаконне розширення поселень на Західному березі річки Йордан".

Окрім цього, Британія вимагає від уряду частково визнаної Палестини проведення виборів після припинення вогню Ізраїлем, реформи уряду країни та недопуск угруповання ХАМАС до політичної сцени Палестини.

Читайте також: Британія визнає Палестину, якщо Ізраїль не припинить вогонь у Газі, - Стармер

Визнання Канадою

Про визнання держави Палестина повідомив і премʼєр-міністр Канади Марк Карні. Офіційну декларацію  опубліковано на сайті премʼєр-міністра Канади.

Зазначається, що Канада визнає Палестину у контексті загрози Ізраїлю для Сектора Гази та прагнень уряду Ізраїлю не допустити утворення окремої держави Палестина, йдеться у повідомленні. Канада пропонує Палестині співпрацю "для реалізації обіцянки мирного майбутнього як для Держави Палестина, так і для Держави Ізраїль".

"Канада розглядає це як частину узгоджених міжнародних зусиль щодо збереження можливості вирішення проблеми двох держав. Канада не має ілюзій, що це визнання не є панацеєю. Однак воно повністю відповідає принципам самовизначення та основоположним правам людини, закріпленим у Статуті Організації Об'єднаних Націй, та політиці, яку Канада відстоює протягом поколінь",- сказано в повідомленні.

У заяві про визнання Палестини канадський уряд наголосив, що Канада не визнає угруповання ХАМАС як можливих керівників такої держави та сподівається, що визнання допоможе подолати вплив ХАМАС на Палестину.

Читайте також: США не планують визнавати Палестину. ХАМАС потрібно повністю знищити, - Венс

Визнання Австралією

У соцмережі Х премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албаніз повідомив, що Австралія визнає державу Палестина.

Він зазначив, що визнання Палестинської державності є частиною скоординованих зусиль Канади та Великої Британії та сформує "міжнародні зусилля для вирішення проблеми двох держав".

"Президент Палестинської автономії підтвердив своє визнання права Ізраїлю на існування та дав прямі зобов'язання Австралії, включаючи зобов'язання провести демократичні вибори та запровадити значні реформи у сфері фінансів, управління та освіти",- сказано в повідомленні.

Водночас Австралія наголосила, що угруповання ХАМАС "не має відігравати жодної ролі" у державі Палестина.

Читайте також: Генасамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС: резолюцію підтримала, зокрема й Україна

Автор: 

Австралія (445) Велика Британія (5794) Канада (2266) Палестина (80) визнання (73)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Кацапстан терористичним утворенням коли визнають?
показати весь коментар
21.09.2025 17:04 Відповісти
+13
Все вірно, справедливо і очікувано. І матиме подальший розвиток. Час покласти край ізраїльському свавіллю.
показати весь коментар
21.09.2025 17:07 Відповісти
+7
Ну і нахіба? Краще би Тайвань визнали. Наших сіятельних це теж стосується.
показати весь коментар
21.09.2025 17:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну і нахіба? Краще би Тайвань визнали. Наших сіятельних це теж стосується.
показати весь коментар
21.09.2025 17:02 Відповісти
Тайвань і так нехіло кушає

А мирні і пухнасті палестинці голодують із-за невизнання.
показати весь коментар
21.09.2025 17:15 Відповісти
Так вони і працюють нехіло, а не кушають гроші ООН. 😏
показати весь коментар
21.09.2025 17:28 Відповісти
ну ти ж кушаєш,знедолений біженцю,гроші Литви і нічого?
показати весь коментар
21.09.2025 18:22 Відповісти
Який ви ввічливий і всезнаючий. Біда тільки, що неосвічений.
показати весь коментар
21.09.2025 18:32 Відповісти
Зараз майже весь бюджет України тримається за рахунок коштів ЄС та інших партнерів. Пенсіонери завдяки грошам ЄС отримують вчасно пенсію, бюджетники (вчителі, лікарі ), в тому числі і поліцейські, прокурори, судді мають зарплати не завдяки Боневтіку і міндічам, а завдяки західним партнерам.
показати весь коментар
21.09.2025 18:33 Відповісти
Тайвань не требует признания,потому что считает себя Китаем,но без коммунистов.
показати весь коментар
21.09.2025 17:44 Відповісти
Тайвань - це і є Китай (ROC, Republic of China). А континетальне ордло - це тимчасово анексовані комуняками території. Але, дякуючи далекоглядним "політикам" з однієї країни, маємо те, що маємо.
І визнання він потребує, але ж страшно. Ну хоч напів-офіційні консульства і подекуди навіть амбасади є в більшості нормальних країн.
показати весь коментар
21.09.2025 18:36 Відповісти
Кацапстан терористичним утворенням коли визнають?
показати весь коментар
21.09.2025 17:04 Відповісти
Якщо у тебе є ЯЗ - ти вже не терорист, а поважний постійний член Радбезу ООН.
показати весь коментар
21.09.2025 17:25 Відповісти
Все йде до того що вони скоріше визнають окуповані території України Кацапстаном... Заради миру авжеж, як вони ******* казати задовольняючи терористів і диктаторів
показати весь коментар
21.09.2025 18:27 Відповісти
....... аж не вдобно
показати весь коментар
21.09.2025 17:04 Відповісти
визнали державу Палпатіна
показати весь коментар
21.09.2025 17:16 Відповісти
Все вірно, справедливо і очікувано. І матиме подальший розвиток. Час покласти край ізраїльському свавіллю.
показати весь коментар
21.09.2025 17:07 Відповісти
Так! Вся власть ...
А кому? Не трудящимся ж ... Бо в палестині коли й побудували підприємства й ті розвалили. А-а-а - вся власть - гнусам і паразитам, а науковців привчати до сільхозробіт. Бидло повинно правити!
показати весь коментар
21.09.2025 17:13 Відповісти
Вам яке діло що вони там будуть робити? Своя країна - свої звичаї та закони.
показати весь коментар
21.09.2025 17:19 Відповісти
Чому ж ті виродки не сидять в своєму болоті а лізуть в Європу і сша? При тому мусліми проникають в ненависті для них православні країни і починають качати свої права і нав'язувати свої правила. До твого відома, з Канади вже почали тікати не тільки канадці а і переселенці і біженці з таких країн як Україна. Тому що із за нашестя муслімської чуми жити в Канаді вже стало не можливо. Так же як і неможливо скоро буде жити в Європі, ду мусліми вже захопили крупні міста і скоро дійдуть і до маленьких містечок, витісняючи місцевих корінних жителів в забиті села або зовсім з країни
показати весь коментар
21.09.2025 18:21 Відповісти
Alex surovv оце тебе плющить. Що лікар каже, є шанс на одужання? Чи ти навіть не був ще у лікаря? Тоді взагалі все сумно.
показати весь коментар
21.09.2025 18:33 Відповісти
👉
показати весь коментар
21.09.2025 18:23 Відповісти
Ну брєдні.
Ви за те щоб іслам поширився Європою і світом ? 1500 років проти цього воювали. А тепер взяли і підкорились баранві.
Вас ще на захід Бача-Базі не запросили ?
показати весь коментар
21.09.2025 17:50 Відповісти
яке вам діло до цього ісламу,альтернативно обдарована людино? в Україні з 91-го панують росправослав"я та іудаїзм, це Україну дуже ощасливило? всім відомі юдоперсонажі та православнуті чуваки викачали всі ресурси,зробили українців одними з найзлиденніших у світі,війну привели.....а в неї жах перед ісламом....чудо ви лапчате,мила дівчИно...
показати весь коментар
21.09.2025 18:29 Відповісти
Так поїдьте в Сирію чи Пакистан. Там точно станете щасливим бараном.
показати весь коментар
21.09.2025 18:33 Відповісти
ідіоти. Та в цілому світі жопа наближаеється. Віджили свій час. Я думав що бидло дурне. Але бидло обирає бидло...
показати весь коментар
21.09.2025 17:09 Відповісти
Універсальний комент.Його можна ставити під будь яким анонсом на будь яку тему...
показати весь коментар
21.09.2025 17:34 Відповісти
Ідіоти... просто кончені безмозглі створіння... так прогинатись під терористів це ще треба вміти...
показати весь коментар
21.09.2025 17:13 Відповісти
З.І, А взагалі цікаво було б побачити короля Чарльза на офіційній зустрічі з ватажками Хамас (які по суміцництву керують газанутими).
показати весь коментар
21.09.2025 17:21 Відповісти
Король Чарльз такий самий як і Тампон, думає що він на острові і його не дістануть. Хоча вже чорномазі і індуси повним ходом рулять в уряді Великобританії. Здається таки збудеться давнє пророцтво пророків, які пророчили що до 2075 року Європа буде повністю захоплена мусульманами.
показати весь коментар
21.09.2025 18:25 Відповісти
Я тут бачу тільки одне кончене безмозгле створіння...яке закликає не йти проти Я.Кедмі,В.Рабіновіча,А.Вассермана,Соловьева і самого великого Бібі...а саме,при цьому,сидить на дармових євро він трудолюбивих,жалісливих і довірливих голандців...
показати весь коментар
21.09.2025 18:35 Відповісти
Все вірно. Інакше прийшлось би притягати євреїв! за холокост палестинців.
Влаштовувати другий Нюрнберг за геноцид.
показати весь коментар
21.09.2025 17:18 Відповісти
Палестина має право бути державою.
Ці люди були державою, коли не існувало ані США, ані України, ані дебіло-коментаторів.
показати весь коментар
21.09.2025 17:19 Відповісти
...???
Коли це було?
показати весь коментар
21.09.2025 17:20 Відповісти
Якщо згадати Старозавітну частину Біблії, то першими дітьми Адама і Єви, котрі народилися в них після вигнання із раю, були старший син Каїн і на 13-15 років молодший від нього син Авель. Коли Каїн вбив Авеля, то опісля відсторонився від Адамового сімейства на схід і там побудував місто, яке назвав іменем свого сина Єноха. Пізніше Каїн поплатився за свій надзвичайно важкий смертний гріх і Каїна вбив один із його ж правнуків. Це було на території Палестини ще до всесвітнього потопу. Нащадки Каїна завжди були жорстокіші й схильні робити зло, а нащадки Авеля завжди характеризувалися добротою і милосердям.

Третім сином Адама і Єви був Сиф, даний їм Богом як втіху після смерті Авеля. Гілка родоводу, яка пішла від Сифа, дала багато добрих людей, наприклад, прямим нащадком Сифа був праведний Ной. Він врятувався разом зі своєю сім'єю на побудованому за велінням Бога ковчегу під час всесвітнього потопу, який був насланий на людей за те, що вони грішили і не вірували в Бога,

У Ноя було три сини: Сим, Хам і Яфет (Іафет). Сим, старший син Ноя, - родоначальник семітів, предок Авраама та народу єврейського. Хам - родоначальник народів північної Африки та південно-західної Азії. Багаточисленні нащадки Яфета на протязі століть заселили Європу та північно-східну Азію.

Син Хама, онук Ноя, Ханаан мав велике потомство, відоме під загальною назвою хананеї, яке розділялось за кількістю синів Ханаана на 11 племен (євусеї, амореяни, гергесеяни, хеттеї та інші).

Хананеї поселилися вздовж Середземного моря до Західного берега Йордану. Земля ця стала називатися Ханаанською.
показати весь коментар
21.09.2025 17:26 Відповісти
Бла-бла-бла...
Коли Палестина була державою?
показати весь коментар
21.09.2025 17:32 Відповісти
Ну, з такими міркуваннями ми далеко зайдемо. Аж до Нюрнбергу.
показати весь коментар
21.09.2025 17:33 Відповісти
Та хоч до Жмеринки.
Коли Палестина була державою?
показати весь коментар
21.09.2025 17:35 Відповісти
Завжди. Як і Ізраїль. Дискусія закінчена бо я почну писати дуже неприємні речі, які вам не сподобаються.
показати весь коментар
21.09.2025 17:36 Відповісти
Пишіть, що хочете.
Коли Палестина була державою?
Третя і остання спроба.
показати весь коментар
21.09.2025 17:38 Відповісти
ООН визнала Палестину як державу-спостерігача, що не є членом, у 2012 році.
показати весь коментар
21.09.2025 17:57 Відповісти
Справа не в цьому
«Товаріщ» пише не про десять, а про тисячі років.
А на вимогу довести факти він гордо заявляє: «Ви повинні мені повірити».
показати весь коментар
21.09.2025 18:02 Відповісти
А посилання на Біблію можна вважати фактом?
показати весь коментар
21.09.2025 18:05 Відповісти
Можна, тільки там таких фактів нема
показати весь коментар
21.09.2025 18:13 Відповісти
Ваше питання не має жодного значення. Є народ на своєї землі, він має право на свою державу, це право юридично затверджено рішенням ООН. Як казав Лукашенко: "Не було, а зараз є, забудьте". До речі, Ізраїль збудував свою державу на території палестинців на підставі релігійних міфів. Так собі підстава.
показати весь коментар
21.09.2025 18:07 Відповісти
С Лахтой з одноденною реєстрацією НЕ СПІЛКУЮСЯ.
Товаріщ, ідіть накер.
показати весь коментар
21.09.2025 18:12 Відповісти
А коли Ізраїль був державою?
показати весь коментар
21.09.2025 18:03 Відповісти
З перервами - 3500 років.
Правда, не Ізраїль як держава, а Ізраїль як провінція держави Великої Іудеї.
показати весь коментар
21.09.2025 18:07 Відповісти
Це теж цікаво...логічно, щоб іудеї мали державу під назвою Іудея...
показати весь коментар
21.09.2025 18:12 Відповісти
У 48 році існувало три думки щодо назви проголошеної держави - Юдея, Ізраїль та Палестина.
Юдея відкинули, бо це дім одного племені - юдеїв.
Палестина не має нічого спільного з євреями та юдеями, це тимчасова, замісна назва.
Зупинилилися на Ізраїлі, бо це дім для всіх 12 колін.
До речі, Бен-Гуріон та Голда, коли їздили на міжнародні конференції між двома війнами, позначали свою національність як «палестинці».
показати весь коментар
21.09.2025 18:20 Відповісти
Оце ви блін пірнули в історію! Але ж там не написано про державу Палестину. Це тому, шо ви оперуєте неправильними джерелами. Он в Біборані чітко написано, що Б-г створив державу Палестину ввечері четвертого дня. І заселив її істотами, яких пізніше назвали палестинцями. Він був під вечір втомлений, тому істоти вийшли так собі. Так як зверей, рослин і людей трохи пізніше, то в паленстинців нема навичок до рослинництва, тваринництва і мирного життя з людьми.
Читайте правильні першоджерела!
показати весь коментар
21.09.2025 17:39 Відповісти
* Так як зверей, рослин і людей створили трохи пізніше
показати весь коментар
21.09.2025 17:45 Відповісти
Палестина має таке ж право бути державою, як і Бамбас з Криматорієм.
показати весь коментар
21.09.2025 17:24 Відповісти
Палестина як держава, Палестина, в сенсі Арабська Палестина, народилася в 60-х роках у надрах Міжнародного відділу ЦК КПРС і навіть відомий автора ідеї - Євгеній Примаков
показати весь коментар
21.09.2025 17:30 Відповісти
Ще 1 наркоман виліз з брєнями про народ пластиліну
показати весь коментар
21.09.2025 17:56 Відповісти
Пішли проти Ізраїлю і США
цікаво все розгортається , так ще може статися що Європа, Канадо, Австралія і Китай будуть союзниками
показати весь коментар
21.09.2025 17:22 Відповісти
Та зачекайте ще. Трампон творить таку відверту хєрню і має настільки низький рейтинг, шо на наступних виборах в США виберуть в прези самого трахнутого в жопу чорношкірого транссексуального араба демократа. Цей маятник можна качати довго .
показати весь коментар
21.09.2025 17:31 Відповісти
Что после этого будет неделю спустя? Израиль в лице министра нац безопасности уже высказался за аннексию всего западного берега реки Иордан (это Палестина, но не сектор Газа), премьер Нетаньяху, кратко прокомментировал, что никакого палестинского государства не будет, и это земли Израиля. Просто подлили масла в огонь, беспомощные.
показати весь коментар
21.09.2025 17:24 Відповісти
Та нічо не буде. Хібашо може окрім хвилі погромів по Європі святкуючими арабами.
показати весь коментар
21.09.2025 17:26 Відповісти
Они парализованы страхом перед муслимами, которые заполонили их страны.
показати весь коментар
21.09.2025 17:30 Відповісти
Треба все розкласти по поличках,там є свої нюанси і проти голосували США та Ізраїль.
За-голосували Україна і Росія.
Чехія і Молдова-утримались.
Тепер,з точки зору інтересів країни,яка зазнала збройної агресії,яка не обійдеться без збройної допомоги ,як мала голосувати укр.делегація?
показати весь коментар
21.09.2025 17:33 Відповісти
Выражаю озабоченность всем сторонам.
показати весь коментар
21.09.2025 17:35 Відповісти
BBC

Як зазначив колишній міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі під час виступу в ООН у липні:
"Велика Британія несе особливий тягар відповідальності за підтримку рішення про створення двох держав".


Далі він посилався на Декларацію Бальфура 1917 року, підписану міністром закордонних справ Артуром Бальфуром, яка вперше висловила підтримку Великої Британії "створення в Палестині національного дому для єврейського народу".

Але ця декларація, за словами Ламмі, супроводжувалася урочистою обіцянкою, "що не буде зроблено нічого, що може зашкодити громадянським та релігійним правам існуючих неєврейських громад у Палестині".

показати весь коментар
21.09.2025 17:47 Відповісти
Палестина наразі визнана близько 75% зі 193 держав-членів ООН.

В ООН вона має статус "держави-постійного спостерігача", що дозволяє їй брати участь у діяльності організації, але вона не має права голосу.

Оскільки Велика Британія та Франція серед країн, які обіцяють визнання під час засідання Генеральної Асамблеї ООН (до групи також входять Канада, Австралія, Бельгія та Мальта), Палестина незабаром матиме підтримку чотирьох із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН. Китай та Росія визнали Палестину у 1988 році.

Це залишить США, найсильнішого союзника Ізраїлю, в меншості, що складається з одного. Проте Вашингтон визнав Палестинську адміністрацію, яку зараз очолює Махмуд Аббас, з моменту її утворення в середині 1990-х років.

Відтоді кілька президентів висловили свою підтримку остаточному створенню Палестинської держави. Але Трамп не є одним із них. За його двох адміністрацій політика США значною мірою схилялася на користь Ізраїлю.
показати весь коментар
21.09.2025 17:49 Відповісти
Вона ніколи не була державою. І народу такого немає.
Що там визнавати ? Палестина це назва території, яку дали римляни, чи греки, чи хто там.
А це прибульці, терористи, недорозвинені племена арабів, які прийшли творити безчинства.
Власне іслам геть божевільна релігія. У Сирії вони стратили безліч християн.
показати весь коментар
21.09.2025 17:55 Відповісти
«...національний дім єврейського народу в межах історичної Юдеї.
Від якої британці потім відрізали значну частину (Східну Юдею) та створили там псевдодержаву Трансіорданія/Іорданія.
Саме це «Арабська Палестина» що походить з Декларації Бальфура.
Що не так з цією державою?
показати весь коментар
21.09.2025 17:57 Відповісти
По цій же логіці, поляки можуть претендувати на всі землі держави Річ Посполита (яка короткий час була найбільшою європейською державаю).
показати весь коментар
21.09.2025 18:07 Відповісти
Виберіть зручний для себе період часу І ви можете претендувати практично на будь-яку територію. Тому турки не визнають Крим російським. І навіть монголи радісно нагадують, що Московське князівство отримало ярлик від орди на право існування , a Кримське ханство з'явилося в результаті розпаду імперії Чингісхана. Тай «європейці» не пасут задних.

"Готи - це назва союзу германських племен, що кочyвали під час Великої міграції народів в III столітті в регіони Північного Причорномор'я. Готи опинилися в Криму під час міграцій пізньої античності, в III столітті нашої ери. У Криму готи швидко захопили і асимілювали решту аланів і окупували весь півострів, крім Херсонеса. В кінці III століття готи взяли під свій контроль Боспорське царство. До середини четвертого століття, після занепаду Боспорського царства, готи стали головною політичною силою півострова".
показати весь коментар
21.09.2025 18:10 Відповісти
Османська імперія вступила в Першу світову війну на боці Німеччини та Австро-Угорщини - і програла. Близький Схід був розділений між переможцями - Британією і Францією. Їх колишня союзниця, Росія, 7 листопада 1917 року пішла в прірву революції.

В результаті поділу сфер впливу на постосманському Близькому Сході Сирія і Ліван відійшли до Франції, Палестина і Месопотамія (******** Ірак) до англійців.

Ситуація загострювалася зі зростанням числа репатріантів: євреї масово тікали з Європи, рятуючись від нацизму. До 1947 року комісія ООН нарахувала понад 600 000 євреїв у Палестині з 1,2 мільйона арабів. Тридцять років тому арабське населення майже в 10 разів перевищувало єврейське, а зараз воно лише вдвічі більше.

У листопаді 1947 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про поділ Палестини на дві незалежні держави - єврейську і арабську. Єрусалим, включаючи Віфлеєм, отримав право на особливий статус для території, що перебувала під контролем ООН.
показати весь коментар
21.09.2025 17:58 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2025 18:00 Відповісти
Треба щоб ізраїль відключив незалежній Палестині всю допомогу , хай їх грета притрушена годує з ліваками🤣
показати весь коментар
21.09.2025 18:01 Відповісти
Це ви маєте на увазі - бомбардування та вбивства мирних мешканців? Яких загинуло 61,5 тисячу?
Нічого собі "допомога". Відключайте негайно!
показати весь коментар
21.09.2025 18:39 Відповісти
"...21 вересня, Велика Британія, Канада та Австралія визнали незалежність Палестинської держави." Джерело: https://censor.net/ua/n3575328
Невдовзі у Лондоні об'явиться "Уряд палестинської держави у вигнанні".
показати весь коментар
21.09.2025 17:56 Відповісти
А хто вигнав уряд палестинської держави з Палестини?
показати весь коментар
21.09.2025 18:01 Відповісти
Я ж написав: "невдовзі".
показати весь коментар
21.09.2025 18:18 Відповісти
Тоді хто вижене уряд палестинської держави з Палестини?
показати весь коментар
21.09.2025 18:21 Відповісти
Через 10 лет, когда вследццтвии глобального потепления температура в этом регионе круглый год будет 40 градусов, евреи сами убегут оттуда и арабо-израильский конфликт на этом закончицца...
показати весь коментар
21.09.2025 17:59 Відповісти
Почему из-за глобального потепления Европа замерзнет, а в Израиле должно быть 40 градусов?
показати весь коментар
21.09.2025 18:02 Відповісти
Тому що Європа потоне. Залишаться стирчати з води Піренеї, Альпи і "срєднєруская вазвишеность".
показати весь коментар
21.09.2025 18:21 Відповісти
Сказки.
показати весь коментар
21.09.2025 18:26 Відповісти
Ідіоти кончені. Фактично ці держави визнали не палестину а ХАМАС і Хезболлу. Тей факт що Сосія визнала палестину вже наводить на певні сумніви. Далі палестинські терористи вже будуть спокійно мандрувати по світу и вирізати людей не тіьки в Ізраїлі. До того ж палестина тепер визнає "лднр" щоб віддячити Сосії за підтримку
показати весь коментар
21.09.2025 18:06 Відповісти
Палестина має право на свою державність. Без хамасу та друзів путіна.
показати весь коментар
21.09.2025 18:15 Відповісти
Палестина це територія яка ніколи не була окремою державою і яка не має корінного населення зовсім. Це полігон ісламського джихаду проти всього людства. Всі "палестинці" це пришлі ісламісти які не працюють. Точніше їх праця це ненавидіти Ізраїль. Саме за це арабські країни їх утримують відсилаючи туди всілякий непотріб. Там де іслам там завжди війна кров і страждання для "невірних". Інакше ніяк. Визнавати терористичний ісламістський анклав окремою державою не варто. Повторюю. Палестина це джихад, а створення палестинської держави це легітимізація джихаду. Ви думаєте війна між "палестинцями" і жидами закінчиться? Як би не так! Вона затихне до повного переозброєння джихадистів і підготовки до повного знищення держави Ізраїль. Інакше ніяк. Іслам базується не на "любові до ближнього", а на винищенні всіх невірних і перетворення планети на "Дар аль Іслам" - Землю Аллаха. Ізраїль це те що зараз поряд. Підуть далі.
показати весь коментар
21.09.2025 18:18 Відповісти
BBC

До кінця існування Османської імперії в кінці 19 століття Палестина вже кілька століть була територією (а не державою). Після розпаду Османської імперії в результаті Першої світової війни в Палестині проживало півмільйона мусульман. Християни та євреї були в меншості, близько 60 000 кожен, а серед євреїв три чверті все ще були корінними жителями, і лише близько 15 000 були іммігрантами.

Але всі вони, як араби, так і євреї, вважалися палестинцями.

На рубежі століть євреї за кордоном почали скуповувати землі і переселятися в Палестину. Антисемітизм у Західній Європі та Російській імперії, єврейські погроми, війни та революції, бідність і, звичайно, мрія про єврейську державу підстьобували бажання повернутися на землю обітовану.

За кілька днів до більшовицького повстання в Санкт-Петербурзі, яке визначило долю Європи на десятиліття вперед, у Лондоні сталася ще одна епохальна подія, яка змінила долю Близького Сходу.

Міністр закордонних справ Великої Британії Артур Бальфур повідомив лідера британських сіоністів лорда Ротшильда в листі, що «уряд Його Величності прихильно налаштований на відновлення національного дому для єврейського народу в Палестині і докладе всіх зусиль для забезпечення досягнення цієї мети».
показати весь коментар
21.09.2025 18:22 Відповісти
Що створюють "палестинці" крім ненависті до Ізраїлю і чим вони взагалі займаються крім споживання гуманітарної допомоги і участі в терористичних ісламістських організаціях? Нічим! В середині 80-х працював лаборантом в медінституті ім. Богомольця в Києві на кафедрі марксистсько-ленінської філософії і кафедра курувала палестинське земляцтво. Нас зобовязували святкувати з ними, проводити політінформацію допомагати вирішувати їх побутові проблеми. Таких паразитів і фанатиків як "палестинці" я більше не зустрічав. Коли у нас говорять "антисемітизм" то взагалі не розуміють значення цього слова. Вони там всі семіти. Справа в релігійній ненависті. А коли мова про релігію то будь який компроміс між "богом" і "дияволом" взагалі неможливий. Тому релігійні війни продовжуються століттями до повного знищення однієї з сторін...
показати весь коментар
21.09.2025 18:37 Відповісти
Від підтримки всього цивілізованого світу пройшло то всього два роки. А далі можливі і перші санкції, та виключення ізраїльтян із спортивних змагань. Вже мовчу про багатотисячні протести в самій країні. Ось що буває, коли твоєю державою правлять крайні праві популісти.
показати весь коментар
21.09.2025 18:28 Відповісти
нарешті...після 2000 р...але головне результат , та і Ізраель помилку зробив своєю експансією , і відстойником для корупционерів ,які грабують майже все шо можуть, чи не можуть ,от і загубили довіру політичного бомонду ....
показати весь коментар
21.09.2025 18:30 Відповісти
Ізраїль вже давно перетворився на нацистську державу,яка порушує всі міжнародні закони,прикриває і захищає всіх злочинців та аферистів за принципом крові,розвязав геноцид у Газі,тісно дружить з Росією,устами своїх розвідників типу Я.Кедмі постійно підзужує Росію знищити Україну та українців і т.д....
показати весь коментар
21.09.2025 18:45 Відповісти
Ну і як не вважати правим Портнікова - Палестина ніколи не погодиться з існуванням держави Ізраїль як Росія - з існуванням Україні - дві нескінченні вийни... жах!
показати весь коментар
21.09.2025 18:47 Відповісти
 
 