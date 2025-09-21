Велика Британія, Канада та Австралія визнали державу Палестина
У неділю, 21 вересня, Велика Британія, Канада та Австралія визнали незалежність Палестинської держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяви глав урядів вищезгаданих держав.
Визнання Британією
"Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян і рішення про створення двох держав, Сполучене Королівство офіційно визнає Державу Палестина", - заявив прем'єр Британії Кір Стармер у соцмережі Х.
Також Стармер закликав Ізраїль "зупинити свій наступ у Газі, дозволити надходження вкрай необхідної гуманітарної допомоги та зупинити незаконне розширення поселень на Західному березі річки Йордан".
Окрім цього, Британія вимагає від уряду частково визнаної Палестини проведення виборів після припинення вогню Ізраїлем, реформи уряду країни та недопуск угруповання ХАМАС до політичної сцени Палестини.
Визнання Канадою
Про визнання держави Палестина повідомив і премʼєр-міністр Канади Марк Карні. Офіційну декларацію опубліковано на сайті премʼєр-міністра Канади.
Зазначається, що Канада визнає Палестину у контексті загрози Ізраїлю для Сектора Гази та прагнень уряду Ізраїлю не допустити утворення окремої держави Палестина, йдеться у повідомленні. Канада пропонує Палестині співпрацю "для реалізації обіцянки мирного майбутнього як для Держави Палестина, так і для Держави Ізраїль".
"Канада розглядає це як частину узгоджених міжнародних зусиль щодо збереження можливості вирішення проблеми двох держав. Канада не має ілюзій, що це визнання не є панацеєю. Однак воно повністю відповідає принципам самовизначення та основоположним правам людини, закріпленим у Статуті Організації Об'єднаних Націй, та політиці, яку Канада відстоює протягом поколінь",- сказано в повідомленні.
У заяві про визнання Палестини канадський уряд наголосив, що Канада не визнає угруповання ХАМАС як можливих керівників такої держави та сподівається, що визнання допоможе подолати вплив ХАМАС на Палестину.
Визнання Австралією
У соцмережі Х премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албаніз повідомив, що Австралія визнає державу Палестина.
Він зазначив, що визнання Палестинської державності є частиною скоординованих зусиль Канади та Великої Британії та сформує "міжнародні зусилля для вирішення проблеми двох держав".
"Президент Палестинської автономії підтвердив своє визнання права Ізраїлю на існування та дав прямі зобов'язання Австралії, включаючи зобов'язання провести демократичні вибори та запровадити значні реформи у сфері фінансів, управління та освіти",- сказано в повідомленні.
Водночас Австралія наголосила, що угруповання ХАМАС "не має відігравати жодної ролі" у державі Палестина.
А мирні і пухнасті палестинці голодують із-за невизнання.
І визнання він потребує, але ж страшно. Ну хоч напів-офіційні консульства і подекуди навіть амбасади є в більшості нормальних країн.
А кому? Не трудящимся ж ... Бо в палестині коли й побудували підприємства й ті розвалили. А-а-а - вся власть - гнусам і паразитам, а науковців привчати до сільхозробіт. Бидло повинно правити!
Ви за те щоб іслам поширився Європою і світом ? 1500 років проти цього воювали. А тепер взяли і підкорились баранві.
Вас ще на захід Бача-Базі не запросили ?
Влаштовувати другий Нюрнберг за геноцид.
Ці люди були державою, коли не існувало ані США, ані України, ані дебіло-коментаторів.
Коли це було?
Третім сином Адама і Єви був Сиф, даний їм Богом як втіху після смерті Авеля. Гілка родоводу, яка пішла від Сифа, дала багато добрих людей, наприклад, прямим нащадком Сифа був праведний Ной. Він врятувався разом зі своєю сім'єю на побудованому за велінням Бога ковчегу під час всесвітнього потопу, який був насланий на людей за те, що вони грішили і не вірували в Бога,
У Ноя було три сини: Сим, Хам і Яфет (Іафет). Сим, старший син Ноя, - родоначальник семітів, предок Авраама та народу єврейського. Хам - родоначальник народів північної Африки та південно-західної Азії. Багаточисленні нащадки Яфета на протязі століть заселили Європу та північно-східну Азію.
Син Хама, онук Ноя, Ханаан мав велике потомство, відоме під загальною назвою хананеї, яке розділялось за кількістю синів Ханаана на 11 племен (євусеї, амореяни, гергесеяни, хеттеї та інші).
Хананеї поселилися вздовж Середземного моря до Західного берега Йордану. Земля ця стала називатися Ханаанською.
Третя і остання спроба.
«Товаріщ» пише не про десять, а про тисячі років.
А на вимогу довести факти він гордо заявляє: «Ви повинні мені повірити».
Товаріщ, ідіть накер.
Правда, не Ізраїль як держава, а Ізраїль як провінція держави Великої Іудеї.
Юдея відкинули, бо це дім одного племені - юдеїв.
Палестина не має нічого спільного з євреями та юдеями, це тимчасова, замісна назва.
Зупинилилися на Ізраїлі, бо це дім для всіх 12 колін.
До речі, Бен-Гуріон та Голда, коли їздили на міжнародні конференції між двома війнами, позначали свою національність як «палестинці».
Читайте правильні першоджерела!
цікаво все розгортається , так ще може статися що Європа, Канадо, Австралія і Китай будуть союзниками
За-голосували Україна і Росія.
Чехія і Молдова-утримались.
Тепер,з точки зору інтересів країни,яка зазнала збройної агресії,яка не обійдеться без збройної допомоги ,як мала голосувати укр.делегація?
Як зазначив колишній міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі під час виступу в ООН у липні:
"Велика Британія несе особливий тягар відповідальності за підтримку рішення про створення двох держав".
Далі він посилався на Декларацію Бальфура 1917 року, підписану міністром закордонних справ Артуром Бальфуром, яка вперше висловила підтримку Великої Британії "створення в Палестині національного дому для єврейського народу".
Але ця декларація, за словами Ламмі, супроводжувалася урочистою обіцянкою, "що не буде зроблено нічого, що може зашкодити громадянським та релігійним правам існуючих неєврейських громад у Палестині".
В ООН вона має статус "держави-постійного спостерігача", що дозволяє їй брати участь у діяльності організації, але вона не має права голосу.
Оскільки Велика Британія та Франція серед країн, які обіцяють визнання під час засідання Генеральної Асамблеї ООН (до групи також входять Канада, Австралія, Бельгія та Мальта), Палестина незабаром матиме підтримку чотирьох із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН. Китай та Росія визнали Палестину у 1988 році.
Це залишить США, найсильнішого союзника Ізраїлю, в меншості, що складається з одного. Проте Вашингтон визнав Палестинську адміністрацію, яку зараз очолює Махмуд Аббас, з моменту її утворення в середині 1990-х років.
Відтоді кілька президентів висловили свою підтримку остаточному створенню Палестинської держави. Але Трамп не є одним із них. За його двох адміністрацій політика США значною мірою схилялася на користь Ізраїлю.
Що там визнавати ? Палестина це назва території, яку дали римляни, чи греки, чи хто там.
А це прибульці, терористи, недорозвинені племена арабів, які прийшли творити безчинства.
Власне іслам геть божевільна релігія. У Сирії вони стратили безліч християн.
Від якої британці потім відрізали значну частину (Східну Юдею) та створили там псевдодержаву Трансіорданія/Іорданія.
Саме це «Арабська Палестина» що походить з Декларації Бальфура.
Що не так з цією державою?
"Готи - це назва союзу германських племен, що кочyвали під час Великої міграції народів в III столітті в регіони Північного Причорномор'я. Готи опинилися в Криму під час міграцій пізньої античності, в III столітті нашої ери. У Криму готи швидко захопили і асимілювали решту аланів і окупували весь півострів, крім Херсонеса. В кінці III століття готи взяли під свій контроль Боспорське царство. До середини четвертого століття, після занепаду Боспорського царства, готи стали головною політичною силою півострова".
В результаті поділу сфер впливу на постосманському Близькому Сході Сирія і Ліван відійшли до Франції, Палестина і Месопотамія (******** Ірак) до англійців.
Ситуація загострювалася зі зростанням числа репатріантів: євреї масово тікали з Європи, рятуючись від нацизму. До 1947 року комісія ООН нарахувала понад 600 000 євреїв у Палестині з 1,2 мільйона арабів. Тридцять років тому арабське населення майже в 10 разів перевищувало єврейське, а зараз воно лише вдвічі більше.
У листопаді 1947 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про поділ Палестини на дві незалежні держави - єврейську і арабську. Єрусалим, включаючи Віфлеєм, отримав право на особливий статус для території, що перебувала під контролем ООН.
Нічого собі "допомога". Відключайте негайно!
Невдовзі у Лондоні об'явиться "Уряд палестинської держави у вигнанні".
До кінця існування Османської імперії в кінці 19 століття Палестина вже кілька століть була територією (а не державою). Після розпаду Османської імперії в результаті Першої світової війни в Палестині проживало півмільйона мусульман. Християни та євреї були в меншості, близько 60 000 кожен, а серед євреїв три чверті все ще були корінними жителями, і лише близько 15 000 були іммігрантами.
Але всі вони, як араби, так і євреї, вважалися палестинцями.
На рубежі століть євреї за кордоном почали скуповувати землі і переселятися в Палестину. Антисемітизм у Західній Європі та Російській імперії, єврейські погроми, війни та революції, бідність і, звичайно, мрія про єврейську державу підстьобували бажання повернутися на землю обітовану.
За кілька днів до більшовицького повстання в Санкт-Петербурзі, яке визначило долю Європи на десятиліття вперед, у Лондоні сталася ще одна епохальна подія, яка змінила долю Близького Сходу.
Міністр закордонних справ Великої Британії Артур Бальфур повідомив лідера британських сіоністів лорда Ротшильда в листі, що «уряд Його Величності прихильно налаштований на відновлення національного дому для єврейського народу в Палестині і докладе всіх зусиль для забезпечення досягнення цієї мети».