Великобритания, Канада и Австралия признали государство Палестина
В воскресенье, 21 сентября, Великобритания, Канада и Австралия признали независимость Палестинского государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявления глав правительств вышеупомянутых государств.
Признание Британией
"Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение о создании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", - заявил премьер Британии Кир Стармер в соцсети Х.
Также Стармер призвал Израиль "остановить свое наступление в Газе, позволить поступление крайне необходимой гуманитарной помощи и остановить незаконное расширение поселений на Западном берегу реки Иордан".
Кроме этого, Великобритания требует от правительства частично признанной Палестины проведения выборов после прекращения огня Израилем, реформы правительства страны и недопуск группировки ХАМАС к политической сцене Палестины.
Признание Канадой
О признании государства Палестина сообщил и премьер-министр Канады Марк Карни. Официальная декларация опубликована на сайте премьер-министра Канады.
Отмечается, что Канада признает Палестину в контексте угрозы Израиля для Сектора Газа и стремлений правительства Израиля не допустить образования отдельного государства Палестина, говорится в сообщении. Канада предлагает Палестине сотрудничество "для реализации обещания мирного будущего как для Государства Палестина, так и для Государства Израиль".
"Канада рассматривает это как часть согласованных международных усилий по сохранению возможности решения проблемы двух государств. Канада не питает иллюзий, что это признание не является панацеей. Однако оно полностью соответствует принципам самоопределения и основополагающим правам человека, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций, и политике, которую Канада отстаивает на протяжении поколений",- сказано в сообщении.
В заявлении о признании Палестины канадское правительство подчеркнуло, что Канада не признает группировку ХАМАС как возможных руководителей такого государства и надеется, что признание поможет преодолеть влияние ХАМАС на Палестину.
Признание Австралией
В соцсети Х премьер-министр Австралии Энтони Албаниз сообщил, что Австралия признает государство Палестина.
Он отметил, что признание Палестинской государственности является частью скоординированных усилий Канады и Великобритании и сформирует "международные усилия для решения проблемы двух государств".
"Президент Палестинской автономии подтвердил свое признание права Израиля на существование и дал прямые обязательства Австралии, включая обязательства провести демократические выборы и ввести значительные реформы в сфере финансов, управления и образования",- сказано в сообщении.
В то же время Австралия подчеркнула, что группировка ХАМАС "не должна играть никакой роли" в государстве Палестина.
До кінця існування Османської імперії в кінці 19 століття Палестина вже кілька століть була територією (а не державою). Після розпаду Османської імперії в результаті Першої світової війни в Палестині проживало півмільйона мусульман. Християни та євреї були в меншості, близько 60 000 кожен, а серед євреїв три чверті все ще були корінними жителями, і лише близько 15 000 були іммігрантами.
Але всі вони, як араби, так і євреї, вважалися палестинцями.
На рубежі століть євреї за кордоном почали скуповувати землі і переселятися в Палестину. Антисемітизм у Західній Європі та Російській імперії, єврейські погроми, війни та революції, бідність і, звичайно, мрія про єврейську державу підстьобували бажання повернутися на землю обітовану.
За кілька днів до більшовицького повстання в Санкт-Петербурзі, яке визначило долю Європи на десятиліття вперед, у Лондоні сталася ще одна епохальна подія, яка змінила долю Близького Сходу.
Міністр закордонних справ Великої Британії Артур Бальфур повідомив лідера британських сіоністів лорда Ротшильда в листі, що «уряд Його Величності прихильно налаштований на відновлення національного дому для єврейського народу в Палестині і докладе всіх зусиль для забезпечення досягнення цієї мети».
Вірно казати антисіонізм, а не антисемітизм.
можна було б заклеймити ліваків Британії та Канади, дикунів-палестинців, нікчемний оон . . .
але коломойський скоро виїде в Ізраїль і сховається там від українського кривосуддя - а це ж він послав зєлєнского в оман
і врешті, "кожний сам за себе" як каже трамп - а серед його опонентів-ліваків є й шумєр, й сорос, і багато інших єврейського походження, і кажуть що епштейн ділився компроматом "з ким треба"
то навіщо витрачати слова ?
Раніше.... Там взагалі ( в Норвегії) цих "фрі пластіліна" хоч греблю гати!!!
Це ******!! Думав нормальна країна, і в ЄС ніколи не була.... .
.
Якась дичина коїться