РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7766 посетителей онлайн
Новости Признание Палестины
3 464 112

Великобритания, Канада и Австралия признали государство Палестина

палестина

В воскресенье, 21 сентября, Великобритания, Канада и Австралия признали независимость Палестинского государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявления глав правительств вышеупомянутых государств.

Признание Британией

"Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение о создании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", - заявил премьер Британии Кир Стармер в соцсети Х.

Также Стармер призвал Израиль "остановить свое наступление в Газе, позволить поступление крайне необходимой гуманитарной помощи и остановить незаконное расширение поселений на Западном берегу реки Иордан".

Кроме этого, Великобритания требует от правительства частично признанной Палестины проведения выборов после прекращения огня Израилем, реформы правительства страны и недопуск группировки ХАМАС к политической сцене Палестины.

Читайте также: Британия признает Палестину, если Израиль не прекратит огонь в Секторе Газа, - Стармер

Признание Канадой

О признании государства Палестина сообщил и премьер-министр Канады Марк Карни. Официальная декларация опубликована на сайте премьер-министра Канады.

Отмечается, что Канада признает Палестину в контексте угрозы Израиля для Сектора Газа и стремлений правительства Израиля не допустить образования отдельного государства Палестина, говорится в сообщении. Канада предлагает Палестине сотрудничество "для реализации обещания мирного будущего как для Государства Палестина, так и для Государства Израиль".

"Канада рассматривает это как часть согласованных международных усилий по сохранению возможности решения проблемы двух государств. Канада не питает иллюзий, что это признание не является панацеей. Однако оно полностью соответствует принципам самоопределения и основополагающим правам человека, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций, и политике, которую Канада отстаивает на протяжении поколений",- сказано в сообщении.

В заявлении о признании Палестины канадское правительство подчеркнуло, что Канада не признает группировку ХАМАС как возможных руководителей такого государства и надеется, что признание поможет преодолеть влияние ХАМАС на Палестину.

Читайте также: США не планируют признавать Палестину. ХАМАС нужно полностью уничтожить, - Вэнс

Признание Австралией

В соцсети Х премьер-министр Австралии Энтони Албаниз сообщил, что Австралия признает государство Палестина.

Он отметил, что признание Палестинской государственности является частью скоординированных усилий Канады и Великобритании и сформирует "международные усилия для решения проблемы двух государств".

"Президент Палестинской автономии подтвердил свое признание права Израиля на существование и дал прямые обязательства Австралии, включая обязательства провести демократические выборы и ввести значительные реформы в сфере финансов, управления и образования",- сказано в сообщении.

В то же время Австралия подчеркнула, что группировка ХАМАС "не должна играть никакой роли" в государстве Палестина.

Читайте также: Генассамблея ООН проголосовала за поддержку правительства Палестины, свободного от ХАМАС: резолюцию поддержала, в частности, и Украина

Автор: 

Австралия (444) Великобритания (5137) Канада (2138) Палестина (174) признание (115)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Кацапстан терористичним утворенням коли визнають?
показать весь комментарий
21.09.2025 17:04 Ответить
+13
Все вірно, справедливо і очікувано. І матиме подальший розвиток. Час покласти край ізраїльському свавіллю.
показать весь комментарий
21.09.2025 17:07 Ответить
+10
Ну і нахіба? Краще би Тайвань визнали. Наших сіятельних це теж стосується.
показать весь комментарий
21.09.2025 17:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
BBC

До кінця існування Османської імперії в кінці 19 століття Палестина вже кілька століть була територією (а не державою). Після розпаду Османської імперії в результаті Першої світової війни в Палестині проживало півмільйона мусульман. Християни та євреї були в меншості, близько 60 000 кожен, а серед євреїв три чверті все ще були корінними жителями, і лише близько 15 000 були іммігрантами.

Але всі вони, як араби, так і євреї, вважалися палестинцями.

На рубежі століть євреї за кордоном почали скуповувати землі і переселятися в Палестину. Антисемітизм у Західній Європі та Російській імперії, єврейські погроми, війни та революції, бідність і, звичайно, мрія про єврейську державу підстьобували бажання повернутися на землю обітовану.

За кілька днів до більшовицького повстання в Санкт-Петербурзі, яке визначило долю Європи на десятиліття вперед, у Лондоні сталася ще одна епохальна подія, яка змінила долю Близького Сходу.

Міністр закордонних справ Великої Британії Артур Бальфур повідомив лідера британських сіоністів лорда Ротшильда в листі, що «уряд Його Величності прихильно налаштований на відновлення національного дому для єврейського народу в Палестині і докладе всіх зусиль для забезпечення досягнення цієї мети».
показать весь комментарий
21.09.2025 18:22 Ответить
Що створюють "палестинці" крім ненависті до Ізраїлю і чим вони взагалі займаються крім споживання гуманітарної допомоги і участі в терористичних ісламістських організаціях? Нічим! В середині 80-х працював лаборантом в медінституті ім. Богомольця в Києві на кафедрі марксистсько-ленінської філософії і кафедра курувала палестинське земляцтво. Нас зобовязували святкувати з ними, проводити політінформацію допомагати вирішувати їх побутові проблеми. Таких паразитів і фанатиків як "палестинці" я більше не зустрічав. Коли у нас говорять "антисемітизм" то взагалі не розуміють значення цього слова. Вони там всі семіти. Справа в релігійній ненависті. А коли мова про релігію то будь який компроміс між "богом" і "дияволом" взагалі неможливий. Тому релігійні війни продовжуються століттями до повного знищення однієї з сторін...
показать весь комментарий
21.09.2025 18:37 Ответить
Семітських народів багато. Жиди складають лише близько 10% від усіх семітів. Але вони хитро майстерно прикрилися семітами, називаючи все антижидівське - антисемітизмом. Насправді вікова ненависть до жидів іде через їхню т.з. "релігію" сіонізм - визнану свого часу ООН расистською.
Вірно казати антисіонізм, а не антисемітизм.
показать весь комментарий
21.09.2025 19:08 Ответить
Від підтримки всього цивілізованого світу пройшло то всього два роки. А далі можливі і перші санкції, та виключення ізраїльтян із спортивних змагань. Вже мовчу про багатотисячні протести в самій країні. Ось що буває, коли твоєю державою правлять крайні праві популісти.
показать весь комментарий
21.09.2025 18:28 Ответить
нарешті...після 2000 р...але головне результат , та і Ізраель помилку зробив своєю експансією , і відстойником для корупционерів ,які грабують майже все шо можуть, чи не можуть ,от і загубили довіру політичного бомонду ....
показать весь комментарий
21.09.2025 18:30 Ответить
Ізраїль вже давно перетворився на нацистську державу,яка порушує всі міжнародні закони,прикриває і захищає всіх злочинців та аферистів за принципом крові,розвязав геноцид у Газі,тісно дружить з Росією,устами своїх розвідників типу Я.Кедмі постійно підзужує Росію знищити Україну та українців і т.д....
показать весь комментарий
21.09.2025 18:45 Ответить
Ну і як не вважати правим Портнікова - Палестина ніколи не погодиться з існуванням держави Ізраїль як Росія - з існуванням Україні - дві нескінченні вийни... жах!
показать весь комментарий
21.09.2025 18:47 Ответить
ну, коли замість російської нафти залишається лише арабська, то бабло перемагає Біблію, тим більше що ліваки Біблію не шанують

можна було б заклеймити ліваків Британії та Канади, дикунів-палестинців, нікчемний оон . . .

але коломойський скоро виїде в Ізраїль і сховається там від українського кривосуддя - а це ж він послав зєлєнского в оман

і врешті, "кожний сам за себе" як каже трамп - а серед його опонентів-ліваків є й шумєр, й сорос, і багато інших єврейського походження, і кажуть що епштейн ділився компроматом "з ким треба"

то навіщо витрачати слова ?
показать весь комментарий
21.09.2025 18:50 Ответить
І наші сусіди вікінги визнали.....
Раніше.... Там взагалі ( в Норвегії) цих "фрі пластіліна" хоч греблю гати!!!
Це ******!! Думав нормальна країна, і в ЄС ніколи не була.... .
.
Якась дичина коїться
показать весь комментарий
21.09.2025 18:54 Ответить
там вже давно муслімів стало надто багато.. і нема кому їм борзометр прикрутити, одного Брейвіка замало.
показать весь комментарий
21.09.2025 19:10 Ответить
Найбільшою і фатальною помилкою людства в минулому сторіччі було створення держави Ізраїль - мілітаризованого вістря жидівського расизму і вояччини. Саме звідти вийде велика і, ймовірніше остання катастрофа для світу. І, так виглядає, що уже невдовзі...
показать весь комментарий
21.09.2025 19:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 