Великобритания, Канада и Австралия признали государство Палестина

В воскресенье, 21 сентября, Великобритания, Канада и Австралия признали независимость Палестинского государства.

Признание Британией

"Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение о создании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", - заявил премьер Британии Кир Стармер в соцсети Х.

Также Стармер призвал Израиль "остановить свое наступление в Газе, позволить поступление крайне необходимой гуманитарной помощи и остановить незаконное расширение поселений на Западном берегу реки Иордан".

Кроме этого, Великобритания требует от правительства частично признанной Палестины проведения выборов после прекращения огня Израилем, реформы правительства страны и недопуск группировки ХАМАС к политической сцене Палестины.

Признание Канадой

О признании государства Палестина сообщил и премьер-министр Канады Марк Карни. Официальная декларация опубликована на сайте премьер-министра Канады.

Отмечается, что Канада признает Палестину в контексте угрозы Израиля для Сектора Газа и стремлений правительства Израиля не допустить образования отдельного государства Палестина, говорится в сообщении. Канада предлагает Палестине сотрудничество "для реализации обещания мирного будущего как для Государства Палестина, так и для Государства Израиль".

"Канада рассматривает это как часть согласованных международных усилий по сохранению возможности решения проблемы двух государств. Канада не питает иллюзий, что это признание не является панацеей. Однако оно полностью соответствует принципам самоопределения и основополагающим правам человека, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций, и политике, которую Канада отстаивает на протяжении поколений",- сказано в сообщении.

В заявлении о признании Палестины канадское правительство подчеркнуло, что Канада не признает группировку ХАМАС как возможных руководителей такого государства и надеется, что признание поможет преодолеть влияние ХАМАС на Палестину.

Признание Австралией

В соцсети Х премьер-министр Австралии Энтони Албаниз сообщил, что Австралия признает государство Палестина.

Он отметил, что признание Палестинской государственности является частью скоординированных усилий Канады и Великобритании и сформирует "международные усилия для решения проблемы двух государств".

"Президент Палестинской автономии подтвердил свое признание права Израиля на существование и дал прямые обязательства Австралии, включая обязательства провести демократические выборы и ввести значительные реформы в сфере финансов, управления и образования",- сказано в сообщении.

В то же время Австралия подчеркнула, что группировка ХАМАС "не должна играть никакой роли" в государстве Палестина.

