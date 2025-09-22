РУС
Макрон о российских активах: Европа имеет собственную дипломатию и уважает международное право

Макрон о замороженных активах РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что использование замороженных российских средств для поддержки Украины возможно только с соблюдением международного права.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом французский лидер заявил в интервью для CBS.

Он отметил, что Европа готова помогать Украине за счет замороженных российских активов, но только в правовом поле, независимо от критики администрации Дональда Трампа.

"Мы не можем просто изъять эти активы у центрального банка, даже в такой ситуации. Это вопрос доверия, и мы должны уважать международное право, чтобы не допустить хаоса", - подчеркнул президент Франции. По его словам, средства, полученные от замороженных активов, уже используются для поддержки Украины, но это не означает, что Европа будет отказываться от своих обязательств перед международными правилами.

Что касается требований администрации Трампа усилить давление на Китай, Макрон отметил, что Европа имеет собственную стратегию снижения рисков в отношениях с Китаем, но не собирается следовать стратегии "разъединения".

"У нас есть стратегия, но она предполагает сбалансированный подход, без необоснованных шагов и разрывов", - сказал Макрон. Он акцентировал, что Европа стремится вести диалог с Китаем и сохранять независимость в своей внешней политике.

россия Макрон Эмманюэль замороженные активы
Топ комментарии
+8
а он противник - лучше не бывает, ты упадешь, а он не добивает, ударишь в спину и не ждешь ответ, интеллигенту от себя спасенья нет. ***** приятно иметь дело с европой, он их насилует, а они в это время поважают мижнародне право
22.09.2025 07:37 Ответить
+6
Агрессор должен знать, что если он нарушает международное право, то оно перерастает работать по отношению к нему, как к агрессору. Тогда он хорошо подумает перед тем как её проявлять.
22.09.2025 08:13 Ответить
+4
Обнімашки обнімашками, а гроші Україні не дають, хоча Шашличний піариться на цій темі кілька років, розповідаючи про потужні перемовини і майбутній доларовий водоспад у вигляді 300 млрд русні
22.09.2025 07:19 Ответить
22.09.2025 07:14 Ответить
ЯплакалЬ 🤧
22.09.2025 07:18 Ответить
Обнімашки обнімашками, а гроші Україні не дають, хоча Шашличний піариться на цій темі кілька років, розповідаючи про потужні перемовини і майбутній доларовий водоспад у вигляді 300 млрд русні
22.09.2025 07:19 Ответить
Не кіпішуй, тобі всерівно нічого не перепаде.
22.09.2025 08:09 Ответить
Ємануель, ну звичайно дотримуйся міжнародного права і виплати Україні за зруйновані міста , за загиблих воїнів ЗСУ, за загиблих цивільних. Хто-ж проти.
22.09.2025 07:27 Ответить
А Будапештського меморандуму хто дотримується?
22.09.2025 08:22 Ответить
Ех,не був телефонний звонілка Макрон президентом Франції в часи Алоїзича. Попи₴діли б по телефону про міжнародне право.
22.09.2025 07:27 Ответить
Адольфа Алоїзича Гітлера
22.09.2025 07:30 Ответить
Деньги, деньги давай!!!
22.09.2025 07:33 Ответить
І за оці *західні ідеали* Україну втягнули у війну?
22.09.2025 07:35 Ответить
а он противник - лучше не бывает, ты упадешь, а он не добивает, ударишь в спину и не ждешь ответ, интеллигенту от себя спасенья нет. ***** приятно иметь дело с европой, он их насилует, а они в это время поважают мижнародне право
22.09.2025 07:37 Ответить
Головне міжнародне право яке померло в 2014 р
22.09.2025 07:54 Ответить
Тобто, параша вторглася до України (а до того до Грузії) з чітким дотримуванням норм міжнародного права. According to місьйо Макрон.
22.09.2025 07:57 Ответить
Політичні імпотенти.🤮
22.09.2025 07:58 Ответить
Агрессор должен знать, что если он нарушает международное право, то оно перерастает работать по отношению к нему, как к агрессору. Тогда он хорошо подумает перед тем как её проявлять.
22.09.2025 08:13 Ответить
Уважать право того, кто полностью игнорирует это самое самое международное
22.09.2025 08:20 Ответить
От Трумпу, наприклад, плювати та срати на міжнародне право. А про трумпового друга "харошего парня Балядіміра", як головного серуна на те "міжнародне право", Макроша щось скаже?
22.09.2025 08:31 Ответить
Дрони багато змінюють в голові, навіть якщо вони залітають (поки що) в Польщу
22.09.2025 08:43 Ответить
поважає міжнародне право....це мабуть про путіна.а коли терористи використовують активи для вбивства дітей,знищення держав і наруги над вільним світом - то що тоді,макарон ? конфіскувать і віддати жертвам агресії.навіть хай рішенням суду з прав людини.
22.09.2025 08:50 Ответить
Альфред Кох . Не агент ли он фсб? Может кто то знает ответ на этот аопрос? Слава Украине! Все будет Украина!
22.09.2025 08:54 Ответить
Макарон , ще та прорашистська курва.Ось що несе ця французька курва((((Ми не можемо просто вилучити ці активи у центрального банку, навіть у такій ситуації. Це питання довіри, і ми повинні поважати міжнародне право, щоб не допустити хаосу", ВИЛУЧИТИ АКТИВИ РАШИСТСЬКОГО ВБИВЦІ І РУЙНІВНИКА НЕ МОЖНА.БО ВАРТО ПОВАЖАТИ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО,НА КОТРЕ РАШИСТ НАКЛАВ КУПУ РАШИСТСЬКОГО НАЗОВУ РОЗПОЧАВШИ ВІЙНУ ПРОТИ СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ А ВІДТАК МІЖНАРОДНЕ ПРАВО МАЄ ДОПОМАГАТИ КУЙЛУ ФІНАНСАМИ , ЯКІ НЕ МОЖНА ВИКОРИСТАТИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ .КОТРА БУЛА ПОРУЙНОВАНА КУЙЛОМ ІЗ ПОВНИМ НЕХТУВАННЯМ ЦЬОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА...МАКАРОН- ЛЯРВА РАШИСТА
22.09.2025 09:12 Ответить
Гарний приклад для "керівників" України, як потрібно піклуватися за свою державу якщо хочете щоб вона була державою, не розмінною монетою.
22.09.2025 09:31 Ответить
 
 