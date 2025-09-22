Макрон о российских активах: Европа имеет собственную дипломатию и уважает международное право

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что использование замороженных российских средств для поддержки Украины возможно только с соблюдением международного права.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом французский лидер заявил в интервью для CBS.

Он отметил, что Европа готова помогать Украине за счет замороженных российских активов, но только в правовом поле, независимо от критики администрации Дональда Трампа.

"Мы не можем просто изъять эти активы у центрального банка, даже в такой ситуации. Это вопрос доверия, и мы должны уважать международное право, чтобы не допустить хаоса", - подчеркнул президент Франции. По его словам, средства, полученные от замороженных активов, уже используются для поддержки Украины, но это не означает, что Европа будет отказываться от своих обязательств перед международными правилами.

Что касается требований администрации Трампа усилить давление на Китай, Макрон отметил, что Европа имеет собственную стратегию снижения рисков в отношениях с Китаем, но не собирается следовать стратегии "разъединения".

"У нас есть стратегия, но она предполагает сбалансированный подход, без необоснованных шагов и разрывов", - сказал Макрон. Он акцентировал, что Европа стремится вести диалог с Китаем и сохранять независимость в своей внешней политике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия является дестабилизирующей и агрессивной силой в Европе, - Макрон