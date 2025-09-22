Макрон щодо російських активів: Європа має власну дипломатію та поважає міжнародне право

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що використання заморожених російських коштів для підтримки України можливе лише з дотриманням міжнародного права.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це французький лідер заявив в інтерв'ю для CBS.

Він зазначив, що Європа готова допомагати Україні коштом заморожених російських активів, але лише у правовому полі, незалежно від критики адміністрації Дональда Трампа.

"Ми не можемо просто вилучити ці активи у центрального банку, навіть у такій ситуації. Це питання довіри, і ми повинні поважати міжнародне право, щоб не допустити хаосу", – підкреслив президент Франції. За його словами, кошти, отримані від заморожених активів, вже використовуються для підтримки України, але це не означає, що Європа буде відмовлятися від своїх зобов'язань перед міжнародними правилами.

Що стосується вимог адміністрації Трампа посилити тиск на Китай, Макрон зазначив, що Європа має власну стратегію зниження ризиків у відносинах з Китаєм, але не збирається слідувати стратегії "роз'єднання".

"У нас є стратегія, але вона передбачає збалансований підхід, без необґрунтованих кроків і розривів", – сказав Макрон. Він акцентував, що Європа прагне вести діалог з Китаєм і зберігати незалежність у своїй зовнішній політиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія є дестабілізуючою та агресивною силою в Європі, - Макрон