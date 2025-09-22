РУС
Российские БПЛА и авиация нанесли удары по мирным населенным пунктам Харьковской области: один человек погиб, пятеро пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

За последние сутки вражеские беспилотники и авиация обстреляли поселки Великий Бурлук, Новониколаевку, Боровую и Купянск-Узловой. Погиб 47-летний мужчина, пятеро получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

22 сентября около 3:50 российский ударный беспилотник, предварительно, "Герань-2" атаковал поселок Великий Бурлук Купянского района. Поврежден частный жилой дом. Пострадавших нет.

Кроме того, в с. Новониколаевка Купянского района вражеский БПЛА, тип которого устанавливается, ударил по авто. Ранения получили двое мужчин в возрасте 37 и 35 лет.

21 сентября ориентировочно в 19:00 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по с. Боровая Изюмского района. Погиб 47-летний мужчина. Еще один мужчина, 62 лет, получил ранения.

Также вечером в этом населенном пункте FPV-дрон ударил по автомобилю: ранен 52-летний мужчина.

Кроме того, днем 21 сентября войска РФ совершили обстрел поселка Купянск-Узловой. Взрывное ранение получил 72-летний мужчина.

Харьковская область
Фото: Харьковская областная прокуратура
Харьковская область
Фото: Харьковская областная прокуратура
Харьковская область
Фото: Харьковская областная прокуратура
Харьковская область
Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковская область (1615) Изюмский район (139) Купянский район (423) Боровая (19) Великий Бурлук (10) Куп’янськ-Вузловий (13) Новониколаевка (1)
