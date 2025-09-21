РУС
Сутки в Харьковской области: под ударами Богодуховский, Купянский и Чугуевский районы, есть повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 20 сентября, вражеским ударам подверглись три населенных пункта Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрелов нет пострадавших в области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Чугуев: зафиксированы удары 5 БпЛА "Герань-2"

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

▪️1 КАБ;
▪️7 БпЛА типа "Герань-2";
▪️1 fpv-дрон.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪️у Богодуховском районе поврежден частный дом, хозяйственные постройки, электросети (с. Тимофеевка);

▪️у Купянском районе повреждено складское помещение, семена пшеницы и подсолнечника (пос. Великий Бурлук);

▪️у Чугуевском районе повреждено неработающее предприятие(г. Чугуев), частный дом (с. Белый Колодец).

обстрелы Харьковской области
Харьковская область (1611) Богодуховский район (84) Купянский район (421) Чугуевский район (221) Тимофеевка (3) Великий Бурлук (9) Чугуев (24)
