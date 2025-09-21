Сутки в Харьковской области: под ударами Богодуховский, Купянский и Чугуевский районы, есть повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 20 сентября, вражеским ударам подверглись три населенных пункта Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрелов нет пострадавших в области.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

▪️1 КАБ;

▪️7 БпЛА типа "Герань-2";

▪️1 fpv-дрон.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪️у Богодуховском районе поврежден частный дом, хозяйственные постройки, электросети (с. Тимофеевка);

▪️у Купянском районе повреждено складское помещение, семена пшеницы и подсолнечника (пос. Великий Бурлук);

▪️у Чугуевском районе повреждено неработающее предприятие(г. Чугуев), частный дом (с. Белый Колодец).





