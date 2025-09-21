УКР
Доба на Харківщині: під ударами Богодухівський, Куп’янський та Чугуївський райони, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 20 вересня, ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілів немає постраждалих в області.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 КАБ;
▪️7 БпЛА типу "Герань-2";
▪️1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Тимофіївка);

▪️у Куп'янському районі пошкоджено складське приміщення, насіння пшениці та соняшника (сел. Великий Бурлук);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено непрацююче підприємство (м. Чугуїв), приватний будинок (с. Білий Колодязь).

обстріли Харківщини

Харківська область (1633) Богодухівський район (83) Куп’янський район (420) Чугуївський район (224) Тимофіївка (4) Великий Бурлук (9) Чугуїв (23)
