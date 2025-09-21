Доба на Харківщині: під ударами Богодухівський, Куп’янський та Чугуївський райони, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 20 вересня, ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілів немає постраждалих в області.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 КАБ;

▪️7 БпЛА типу "Герань-2";

▪️1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Тимофіївка);

▪️у Куп'янському районі пошкоджено складське приміщення, насіння пшениці та соняшника (сел. Великий Бурлук);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено непрацююче підприємство (м. Чугуїв), приватний будинок (с. Білий Колодязь).





