Доба на Харківщині: під ударами Богодухівський, Куп’янський та Чугуївський райони, є пошкодження. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби, 20 вересня, ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок обстрілів немає постраждалих в області.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️1 КАБ;
▪️7 БпЛА типу "Герань-2";
▪️1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Тимофіївка);
▪️у Куп'янському районі пошкоджено складське приміщення, насіння пшениці та соняшника (сел. Великий Бурлук);
▪️у Чугуївському районі пошкоджено непрацююче підприємство (м. Чугуїв), приватний будинок (с. Білий Колодязь).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль