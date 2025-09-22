УКР
Російські БпЛА та авіація вдарили по мирних населених пунктах Харківщини: одна людина загинула, п’ятеро постраждали. ФОТОрепортаж

За останню добу ворожі безпілотники і авіація обстріляли селища Великий Бурлук, Новомиколаївку, Борову та Куп’янськ-Вузловий. Загинув 47-річний чоловік, п’ятеро дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

22 вересня близько 3:50 російський ударний безпілотник, попередньо, "Герань-2" атакував селище Великий Бурлук Куп’янського району. Пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждалих немає.

Крім того, у с. Новомиколаївка Куп’янського району ворожий БпЛА, тип якого встановлюється, вдарив по авто. Поранення отримали двоє чоловіків віком 37 та 35 років.

21 вересня орієнтовно о 19:00 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по с. Борова Ізюмського району. Загинув 47-річний чоловік. Ще один чоловік, 62 років, дістав поранення.

Також увечері у цьому населеному пункті FPV-дрон вдарив по автомобілю: поранено 52-річного чоловіка.

Крім того, вдень 21 вересня війська РФ здійснили обстріл селища Куп’янськ-Вузловий. Вибухове поранення отримав 72-річний чоловік.

Харківщина
Фото: Харківська обласна прокуратура
Харківщина
Фото: Харківська обласна прокуратура
Харківщина
Фото: Харківська обласна прокуратура
Харківщина
Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківська область (1637) Ізюмський район (139) Куп’янський район (422) Борова (19) Великий Бурлук (10) Куп’янськ-Вузловий (14) Новомиколаївка (1)
