Оккупанты нанесли удар по Херсону, в результате чего погибла женщина

Российские захватчики утром атаковали Днепровский район Херсона, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщила пресс-служба ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен около 9:00. Женщина в этот момент находилась возле дома, рядом с которым попал вражеский снаряд, и получила травмы, несовместимые с жизнью.

