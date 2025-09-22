РУС
Оккупанты нанесли удар по Херсону, в результате чего погибла женщина

Рашисты ударили по Херсону и убили женщину 22 сентября 2025 года

Российские захватчики утром атаковали Днепровский район Херсона, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщила пресс-служба ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен около 9:00. Женщина в этот момент находилась возле дома, рядом с которым попал вражеский снаряд, и получила травмы, несовместимые с жизнью.

Читайте: Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: ранены 13 человек, среди пострадавших - пятеро полицейских и ребенок. ФОТОрепортаж

