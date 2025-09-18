Последствия вражеских обстрелов Херсонской области: ранены 13 человек, среди пострадавших - пятеро полицейских и ребенок. ФОТОрепортаж

Российские войска в очередной раз обстреляли из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, авиации и БпЛА деоккупированные населенные пункты Херсонского и Бериславского районов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

На рассвете российская авиация осуществила удары двумя управляемыми бомбами по Ингульцу. Пострадали 59-летний мужчина, трое женщин в возрасте 35, 64, 68 лет и трехлетняя девочка. У всех диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. В селе повреждены три многоквартирных и девять частных домов, автомобиль, гараж.

В Бериславской городской громаде военные РФ атаковали FPV-дроном блокпост. Двое полицейских в возрасте 33 и 48 лет получили контузии.

Также оккупанты ударили дроном по блокпосту в Белозерской поселковой громаде, в результате чего пострадали трое сотрудников полиции. Предварительно, у всех контузии.

Артиллерийским огнем повреждены три частных дома в Белозерке и один в Зимовнике.

Из артиллерии войска РФ били по Днепровскому району Херсона. Пострадал 62-летний мужчина, он получил множественные ссадины лица и рваную рану предплечья. Поврежден частный дом.

Из-за сброса с БпЛА получил ранения 39-летний мужчина. Его доставили в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией, осколочным ранением головы.

За медицинской помощью обратился 51-летний херсонец. Днем 14-го сентября на улице он попал под артобстрел. У него диагностировали минно-взрывную травму и контузию.

В микрорайоне "Шуменский" в результате сброса взрывчатки с беспилотника повреждены два автомобиля.

Из реактивных систем залпового огня военные РФ обстреляли микрорайон "Корабел".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб в результате атаки БпЛА на Берислав













