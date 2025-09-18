Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: поранено 13 людей, серед постраждалих - п’ятеро поліцейських та дитина. ФОТОрепортаж

Російські війська вкотре обстріляли з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, авіації та БпЛА деокуповані населені пункти Херсонського та Бериславського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

На світанку російська авіація здійснила удари двома керованими бомбами по Інгульцю. Постраждали 59-річний чоловік, троє жінок віком 35, 64, 68 років та трирічна дівчинка. У всіх діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. У селі пошкоджено три багатоквартирні та дев’ять приватних будинків, автомобіль, гараж.

У Бериславській міській громаді військові РФ атакували FPV-дроном блокпост. Двоє поліцейських віком 33 та 48 років дістали контузії.

Також окупанти вдарили дроном по блокпосту в Білозерській селищній громаді, в результаті чого постраждали троє працівників поліції. Попередньо, у всіх контузії.

Артилерійським вогнем пошкоджено три приватні будинки в Білозерці та один у Зимівнику.

З артилерії війська РФ били по Дніпровському району Херсона. Постраждав 62-річний чоловік, він дістав множинні садна обличчя і рвану рану передпліччя. Пошкоджено приватний будинок.

Через скид із БпЛА зазначав поранення 39-річний чоловік. Його доправили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, уламковим пораненням голови.

По медичну допомогу звернувся 51-річний херсонець. Вдень 14-го вересня на вулиці він потрапив під артобстріл. У нього діагностували мінно-вибухову травму й контузію.

У мікрорайоні "Шуменський" в результаті скиду вибухівки з безпілотника пошкоджено два автомобілі.

З реактивних систем залпового вогню військові РФ обстріляли мікрорайон "Корабел".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула внаслідок атаки БпЛА на Берислав













