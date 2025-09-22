УКР
Окупанти вдарили по Херсону, внаслідок чого загинула жінка

Рашисти вдарили по Херсону та вбили жінку 22 вересня 2025 року

Російські загарбники вранці атакували Дніпровський район Херсону, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Удару було завдано близько 9:00. Жінка в цей момент перебувала біля будинку, поруч з яким влучив ворожий снаряд, і дістала травми, несумісні з життям.

Читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: поранено 13 людей, серед постраждалих - п’ятеро поліцейських та дитина. ФОТОрепортаж

