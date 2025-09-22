147 0
Окупанти вдарили по Херсону, внаслідок чого загинула жінка
Російські загарбники вранці атакували Дніпровський район Херсону, внаслідок чого загинула жінка.
Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.
Удару було завдано близько 9:00. Жінка в цей момент перебувала біля будинку, поруч з яким влучив ворожий снаряд, і дістала травми, несумісні з життям.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль