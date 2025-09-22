Окупанти вдарили по Херсону, внаслідок чого загинула жінка

Російські загарбники вранці атакували Дніпровський район Херсону, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Удару було завдано близько 9:00. Жінка в цей момент перебувала біля будинку, поруч з яким влучив ворожий снаряд, і дістала травми, несумісні з життям.

