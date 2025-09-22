РУС
Враг продвинулся в Днепропетровской и Запорожской областях, - DeepState

Враг активен в Пологовском (Запорожская область) и Днепровском (Днепропетровская область) районах, линия соприкосновения также уточнена на Сумщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся возле Новоивановки (Пологовский район, Запорожская область) и Новониколаевки (Днепровский район, Днепропетровская область). Уточнена линия соприкосновения в Юнаковке (Сумской район, Сумская область)", - говорится в сообщении.

Обновление карты DeepState
Обновление карты DeepState
Обновление карты DeepState

ніколи такого не було і от знову

На Донеччині триває контрнаступ - ЗСУ намагаються відбити українські території та відкинути ворог подалі від Дніпропетровщини.

Президент України Володимир Зеленський на Донеччині зустрівся з українськими захисниками, які беруть участь у контрнаступі в Добропіллі. Йому доповіли, що за кілька тижнів звільнено вже 160 кв. км територій та 7 населених пунктів
