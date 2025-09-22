Враг продвинулся в Днепропетровской и Запорожской областях, - DeepState

Враг активен в Пологовском (Запорожская область) и Днепровском (Днепропетровская область) районах, линия соприкосновения также уточнена на Сумщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся возле Новоивановки (Пологовский район, Запорожская область) и Новониколаевки (Днепровский район, Днепропетровская область). Уточнена линия соприкосновения в Юнаковке (Сумской район, Сумская область)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся на трех направлениях на востоке и юге Украины, - DeepState. КАРТЫ





