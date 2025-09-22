Враг продвинулся в Днепропетровской и Запорожской областях, - DeepState
Враг активен в Пологовском (Запорожская область) и Днепровском (Днепропетровская область) районах, линия соприкосновения также уточнена на Сумщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся возле Новоивановки (Пологовский район, Запорожская область) и Новониколаевки (Днепровский район, Днепропетровская область). Уточнена линия соприкосновения в Юнаковке (Сумской район, Сумская область)", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На Донеччині триває контрнаступ - ЗСУ намагаються відбити українські території та відкинути ворог подалі від Дніпропетровщини.
Президент України Володимир Зеленський на Донеччині зустрівся з українськими захисниками, які беруть участь у контрнаступі в Добропіллі. Йому доповіли, що за кілька тижнів звільнено вже 160 кв. км територій та 7 населених пунктів