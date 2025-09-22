1 338 2
Ворог просунувся на Дніпропетровщині та Запоріжжі, - DeepState. МАПА
Ворог активний у Пологівському (Запорізька область) та Дніпровському (Дніпропетровська область) районах, лінія зіткнення також уточнена на Сумщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся біля Новоіванівки (Пологівський район, Запорізька область) та Новомиколаївки (Дніпровський район, Дніпропетровська область). Уточнено лінію зіткнення в Юнаківці (Сумський район, Сумська область)", - йдеться в повідомленні.
На Донеччині триває контрнаступ - ЗСУ намагаються відбити українські території та відкинути ворог подалі від Дніпропетровщини.
Президент України Володимир Зеленський на Донеччині зустрівся з українськими захисниками, які беруть участь у контрнаступі в Добропіллі. Йому доповіли, що за кілька тижнів звільнено вже 160 кв. км територій та 7 населених пунктів