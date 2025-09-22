Ворог просунувся на Дніпропетровщині та Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Ворог активний у Пологівському (Запорізька область) та Дніпровському (Дніпропетровська область) районах, лінія зіткнення також уточнена на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся біля Новоіванівки (Пологівський район, Запорізька область) та Новомиколаївки (Дніпровський район, Дніпропетровська область). Уточнено лінію зіткнення в Юнаківці (Сумський район, Сумська область)", - йдеться в повідомленні.

