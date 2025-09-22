Отмена Трампом санкций против "Белавиа" вызвала раскол с Евросоюзом, подсанкционные детали будут попадать в российские авиакомпании, - Politico

Решение США об отмене санкций в отношении "Белавиа" может грозить попаданием американских деталей в российские авиакомпании. ЕС опасается вероятного обхода санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По данным издания, США сейчас пытаются не допустить, чтобы решение Дональда Трампа о смягчении санкций в отношении авиакомпании "Белавиа" позволило российским авиалиниям получать критически важные запчасти.

Вашингтон разрешил продажу деталей белорусскому перевозчику, но запретил ему выполнять рейсы в Россию и ряд других стран.

Как отмечается, соглашение США и Беларуси было достигнуто 11 сентября после освобождения Минском 52 политзаключенных. Однако уже на следующий день Минторг США направил письмо гендиректору "Белавиа" Игорю Чергинцу с перечнем ограничений для восстановления доступа к запчастям.

В документе указано: "Эта авторизация не позволяет выполнять полеты на Кубу, в Иран, Северную Корею, Россию, Сирию, временно оккупированный Крым Украины или так называемые ДНР и ЛНР". В парке "Белавиа" находится 16 самолетов, включая девять Boeing.

Также читайте: ЕС не изменит санкционную политику в отношении Беларуси после снятия ограничений США с "Белавиа", - МИД Литвы

Белорусская авиакомпания пока не ответила на запрос о том, прекратит ли она полеты в Россию. Но уже 15 сентября перевозчик объявил скидку 50% на билеты в Санкт-Петербург.

Решение США также создало потенциальный раскол с Европейским Союзом. Еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке напомнила, что "санкции ЕС против Беларуси запрещают обслуживание самолетов и предоставление любых ресурсов "Белавиа"".

По ее словам, страны ЕС ответственны за расследование случаев возможного обхода ограничений. В Брюсселе пока не прокомментировали позицию по этому вопросу.

Окончательное решение о продаже деталей "Белавиа" должны принять американские производители. Airbus заявил, что "привержен ведению бизнеса этично и в полном соответствии с международными законами и санкциями".

Читайте: Литва не позволит транзит белорусских удобрений даже если США будут оказывать давление,- премьер Ругинене

"Как глобальная компания с операциями в Европе и США, Airbus придерживается экспортного контроля и санкционных режимов", - отметили в корпорации. Boeing отказался от комментариев.