Скасування Трампом санкцій проти "Бєлавіа" спричинило розкол з Євросоюзом, підсанкційні деталі потраплятимуть до російських авіакомпаній, - Politico

Рішення США щодо скасування санкцій стосовно "Бєлавіа" може загрожувати потраплянням американських деталей до російських авіакомпаній. ЄС побоюється ймовірного обходу санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За даними видання, США наразі намагаються не допустити, щоб рішення Дональда Трампа про пом'якшення санкцій щодо авіакомпанії "Бєлавіа" дало змогу російським авіалініям отримувати критично важливі запчастини.

Вашингтон дозволив продаж деталей білоруському перевізнику, але заборонив йому виконувати рейси в Росію і низку інших країн.

Як зазначається, угода США та Білорусі була досягнута 11 вересня після звільнення Мінськом 52 політв'язнів. Однак уже наступного дня Мінторг США надіслав листа гендиректору "Бєлавіа" Ігорю Чергінцю з переліком обмежень для відновлення доступу до запчастин.

У документі зазначено: "Ця авторизація не дозволяє виконувати польоти на Кубу, в Іран, Північну Корею, Росію, Сирію, тимчасово окупований Крим України або так звані ДНР і ЛНР". У парку "Бєлавіа" перебуває 16 літаків, включно з дев'ятьма Boeing.

Також читайте: ЄС не змінить санкційну політику щодо Білорусі після зняття обмежень США з "Белавіа", - МЗС Литви

Білоруська авіакомпанія поки не відповіла на запит про те, чи припинить вона польоти в Росію. Але вже 15 вересня перевізник оголосив знижку 50% на квитки до Санкт-Петербурга.

Рішення США також створило потенційний розкол із Європейським Союзом. Єврокомісар з фінансових послуг Марія Луїс Альбукерке нагадала, що "санкції ЄС проти Білорусі забороняють обслуговування літаків і надання будь-яких ресурсів "Бєлавіа"".

За її словами, країни ЄС відповідальні за розслідування випадків можливого обходу обмежень. У Брюсселі поки що не прокоментували позицію з цього питання.

Остаточне рішення про продаж деталей "Бєлавіа" мають ухвалити американські виробники. Airbus заявив, що "відданий веденню бізнесу етично і в повній відповідності з міжнародними законами і санкціями".

Читайте: Литва не дозволить транзит білоруських добрив навіть якщо США чинитимуть тиск,- прем’єрка Ругінене

"Як глобальна компанія з операціями в Європі та США, Airbus дотримується експортного контролю та санкційних режимів", - зазначили в корпорації. Boeing відмовився від коментарів.