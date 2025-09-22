44 депутата Европарламента требуют запретить импорт российской стали

Европейские политики и стальные компании требуют полного запрета импорта слябов и чугуна из России.

Они подчеркивают, что нынешние исключения финансируют войну и дают отдельным компаниям ценовые преимущества. Кроме того, российская доля рынка слябов в ЕС выросла с 53% до 62% во время войны, а импортные квоты разрешены как минимум до 2028 года, сообщает Цензор.НЕТ.

"Просто возмутительно, что мы покупаем российские слябы, в то время как наши заводы сокращают производство", - заявил CEO Thyssenkrupp Steel.

В отрасли призывают либо к полному запрету, либо к введению защитных тарифов на импорт из РФ.

