44 депутата Европарламента требуют запретить импорт российской стали
Европейские политики и стальные компании требуют полного запрета импорта слябов и чугуна из России.
Они подчеркивают, что нынешние исключения финансируют войну и дают отдельным компаниям ценовые преимущества. Кроме того, российская доля рынка слябов в ЕС выросла с 53% до 62% во время войны, а импортные квоты разрешены как минимум до 2028 года, сообщает Цензор.НЕТ.
"Просто возмутительно, что мы покупаем российские слябы, в то время как наши заводы сокращают производство", - заявил CEO Thyssenkrupp Steel.
В отрасли призывают либо к полному запрету, либо к введению защитных тарифов на импорт из РФ.
