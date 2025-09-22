44 депутати Європарламенту вимагають заборонити імпорт російської сталі

Європейські політики та сталеві компанії вимагають повної заборони імпорту слябів і чавуну з Росії.

Вони наголошують, що нинішні винятки фінансують війну та дають окремим компаніям цінові переваги. Крім того російська частка ринку слябів у ЄС зросла з 53% до 62% під час війни, а імпортні квоти дозволені щонайменше до 2028 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Просто обурливо, що ми купуємо російські сляби, тоді як наші заводи скорочують виробництво", - заявив CEO Thyssenkrupp Steel.

У галузі закликають або до повної заборони, або до введення захисних тарифів на імпорт з РФ.

Також читайте: Європа посилить гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку України, - Мецола