Российский дрон атаковал мужчину на Херсонщине: пострадавшего госпитализировали

В поселке Нововоронцовка на Херсонщине 52-летний мужчина получил ранения после атаки российского дрона.

Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчина получил контузию, ожоги ноги, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел около 13:00, когда мужчина находился на поле. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

