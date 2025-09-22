Российский дрон атаковал мужчину на Херсонщине: пострадавшего госпитализировали
В поселке Нововоронцовка на Херсонщине 52-летний мужчина получил ранения после атаки российского дрона.
Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что мужчина получил контузию, ожоги ноги, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.
Инцидент произошел около 13:00, когда мужчина находился на поле. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
