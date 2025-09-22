РУС
"Червона Калина" ударила по врагу среди деревьев, на дороге и в поле. ВИДЕО

Бойцы 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" отработали по вражеским позициям на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военные ВСУ уничтожили врага с помощью ударных беспилотников. Видео своей работы обнародовали в соцсетях.
В частности, был уничтожен оккупант, который прятался среди деревьев, поражен автомобиль с личным составом противника и группа пехоты.
"За каждым поражением вражеской пехоты и техники стоит титаническая работа многих людей. Логистика, разведка, работа саперов и водителей - все работают как единый механизм. Именно так достигается успех", - говорится в описании под видео.

армия РФ (20620) уничтожение (7961) ВСУ (6923) дроны (4743)
