"Червона Калина" вдарила по ворогу серед дерев, на дорозі й у полі. ВIДЕО
Бійці 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" відпрацювали по ворожих позиціях на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові ЗСУ знищили ворога за допомогою ударних безпілотників. Відео своєї роботи оприлюднили в соцмережах.
Зокрема, було знищено окупанта, який ховався серед дерев, уражено автомобіль з особовим складом противника та групу піхоти.
"За кожним ураженням ворожої піхоти і техніки стоїть титанічна робота багатьох людей. Логістика, розвідка, робота саперів і водіїв - всі працюють як єдиний механізм. Саме так досягається успіх", - йдеться в описі під відео.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль