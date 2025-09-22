УКР
"Червона Калина" вдарила по ворогу серед дерев, на дорозі й у полі. ВIДЕО

Бійці 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" відпрацювали по ворожих позиціях на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові ЗСУ знищили ворога за допомогою ударних безпілотників. Відео своєї роботи оприлюднили в соцмережах.
Зокрема, було знищено окупанта, який ховався серед дерев, уражено автомобіль з особовим складом противника та групу піхоти.
"За кожним ураженням ворожої піхоти і техніки стоїть титанічна робота багатьох людей. Логістика, розвідка, робота саперів і водіїв - всі працюють як єдиний механізм. Саме так досягається успіх", - йдеться в описі під відео.

