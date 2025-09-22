Російський дрон атакував чоловіка на Херсонщині: постраждалого госпіталізували

У селищі Нововоронцовка на Херсонщині 52-річний чоловік отримав поранення після атаки російського дрона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чоловік дістав контузію, опіки ноги, вибухову та закриту черепно-мозкову травму.

Інцидент стався близько 13:00, коли чоловік перебував на полі. Постраждалого доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

