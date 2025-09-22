Правительство дополнительно направило более 2 млрд грн на проект "Армия дронов Бонус"

Индустрия дронов

Правительство на сегодняшнем заседании поддержало предложение Министерства обороны о перенаправлении остатков средств Минстратегпрома на усиление финансирования проекта "Армия дронов Бонус".

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил министр, благодаря этой инициативе военные подразделения могут накапливать баллы за поражение вражеских целей, а затем заказывать БпЛА, средства РЭБ украинского производства на платформе Brave1 Market и получать их через цифровую систему DOT-Chain Defence.

"Более 2 млрд грн дополнительно получит Минобороны на финансирование проекта "Армия дронов Бонус", - говорится в сообщении.

"Расширяем поддержку военных, продолжаем цифровизацию и устраняем бюрократические преграды, чтобы наши защитники получали необходимое максимально быстро и удобно", - добавил Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль сообщал, что в Силах обороны разворачивают цифровую систему учета военных "Импульс".