Уряд додатково спрямував понад 2 млрд грн на проєкт "Армія дронів Бонус"
Індустрія дронів
Уряд на сьогоднішньому засіданні підтримав пропозицію Міністерства оборони щодо переспрямування залишків коштів Мінстратегпрому на посилення фінансування проєкту "Армія дронів Бонус".
Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначив міністр, завдяки цій ініціативі військові підрозділи можуть накопичувати бали за ураження ворожих цілей, а потім замовляти БпЛА, засоби РЕБ українського виробництва на платформі Brave1 Market й отримувати їх через цифрову систему DOT-Chain Defence.
"Понад 2 млрд грн додатково отримає Міноборони на фінансування проєкту "Армія дронів Бонус", - йдеться у повідомленні.
"Розширюємо підтримку військових, продовжуємо цифровізацію та усуваємо бюрократичні перепони, аби наші захисники отримували необхідне максимально швидко та зручно", - додав Шмигаль.
Раніше Шмигаль повідомляв, що у Силах оборони розгортають цифрову систему обліку військових "Імпульс".
