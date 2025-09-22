УКР
Уряд додатково спрямував понад 2 млрд грн на проєкт "Армія дронів Бонус"

Індустрія дронів

Благодійна кампанія на підтримку України Dronaton зібрала 1 млн євро на дрони.

Уряд на сьогоднішньому засіданні підтримав пропозицію Міністерства оборони щодо переспрямування залишків коштів Мінстратегпрому на посилення фінансування проєкту "Армія дронів Бонус".

Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив міністр, завдяки цій ініціативі військові підрозділи можуть накопичувати бали за ураження ворожих цілей, а потім замовляти БпЛА, засоби РЕБ українського виробництва на платформі Brave1 Market й отримувати їх через цифрову систему DOT-Chain Defence.

"Понад 2 млрд грн додатково отримає Міноборони на фінансування проєкту "Армія дронів Бонус", - йдеться у повідомленні.

"Розширюємо підтримку військових, продовжуємо цифровізацію та усуваємо бюрократичні перепони, аби наші захисники отримували необхідне максимально швидко та зручно", - додав Шмигаль.

Раніше Шмигаль повідомляв, що у Силах оборони розгортають цифрову систему обліку військових "Імпульс".

...сПРямував мільярди на ПРоект під МІН ДІЧ?
показати весь коментар
22.09.2025 15:27 Відповісти
чи ЧЕРЕЗ структуру МІН ДІЧ?
Цікваво скільки ще встигнуть "переварити" грошей ПАРТНЕРІВ у МІН ДІЧ структурі, поки їх покриває сам МАЛЮК ?
показати весь коментар
22.09.2025 15:32 Відповісти
Ці суки без пафосу і піару хоч щось можуть зробити?
показати весь коментар
22.09.2025 16:05 Відповісти
 
 