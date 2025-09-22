Зеленский провел беседу с Рютте об усилении защиты ПВО Украины от ударов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте усиление противовоздушной обороны накануне встреч на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень подробный разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте накануне многих встреч в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее, прежде всего о необходимости реальной защиты от российских ударов", - отметил глава государства.

По его словам, Украина передала партнерам актуальную потребность в ПВО - в системах и ракетах, наличие которых может значительно повлиять на события и ограничить российскую способность воевать.

"Обсудили с Марком реализацию программы PURL, прежде всего по ПВО, то, что нужно быстрее всего. Марк начал соответствующую коммуникацию с другими партнерами", - добавил Зеленский.

