Зеленский провел беседу с Рютте об усилении защиты ПВО Украины от ударов РФ
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте усиление противовоздушной обороны накануне встреч на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Очень подробный разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте накануне многих встреч в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее, прежде всего о необходимости реальной защиты от российских ударов", - отметил глава государства.
По его словам, Украина передала партнерам актуальную потребность в ПВО - в системах и ракетах, наличие которых может значительно повлиять на события и ограничить российскую способность воевать.
"Обсудили с Марком реализацию программы PURL, прежде всего по ПВО, то, что нужно быстрее всего. Марк начал соответствующую коммуникацию с другими партнерами", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль