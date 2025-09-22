УКР
Зеленський провів розмову з Рютте щодо посилення захисту ППО України від ударів РФ

Зеленський та Рютте провели розмову 22 вересня

Президент України Володимир Зеленський обговорив з генсеком НАТО Марком Рютте посилення протиповітряної оборони напередодні зустрічей на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже детальна розмова з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні багатьох зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї, передусім про необхідність реального захисту від російських ударів", - зазначив голова держави.

За його словами, Україна передала партнерам актуальну потребу в ППО – у системах і ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити російську здатність воювати.

"Обговорили з Марком реалізацію програми PURL, передусім щодо ППО, те, що потрібно найшвидше. Марк почав відповідну комунікацію з іншими партнерами", - додав Зеленський.

