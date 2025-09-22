РУС
Новости Обстрелы Харьковщина
Один человек погиб вследствие российских ударов по Харьковщине

Обстрелы Харьковщины

22 сентября вследствие российских обстрелов Харьковщины погиб один человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Ориентировочно в 3:00 вследствие вражеского обстрела г. Купянск погибла 65-летняя женщина.

Также около 16:00 в с. Прудянка российский FPV-дрон попал в гражданское авто. Транспортное средство повреждено.

обстрел (29653) жертвы (2179) Харьковская область (1619) Купянский район (423) Купянск (776) война в Украине (6225)
