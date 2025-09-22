Один человек погиб вследствие российских ударов по Харьковщине

22 сентября вследствие российских обстрелов Харьковщины погиб один человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Ориентировочно в 3:00 вследствие вражеского обстрела г. Купянск погибла 65-летняя женщина.

Также около 16:00 в с. Прудянка российский FPV-дрон попал в гражданское авто. Транспортное средство повреждено.

