Оккупанты ранили гражданского в Купянске: мужчину эвакуировали в Харьков, - прокуратура. ФОТО
В Купянске Харьковской области российские диверсионно-разведывательные группы в начале сентября стреляли в 74-летнего местного жителя.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, мужчина ехал на велосипеде, когда услышал автоматные выстрелы и получил ранение ноги. Он упал и пополз в камыш, после чего спрятался. На следующий день украинские военные помогли ему эвакуироваться в Харьков для оказания медицинской помощи.
Из раненой ноги была изъята пуля от автомата Калашникова. Продолжается досудебное расследование по ч.1 ст.438 УК Украины (военные преступления).
