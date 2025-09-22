РУС
Оккупанты ранили гражданского в Купянске: мужчину эвакуировали в Харьков, - прокуратура. ФОТО

В Купянске Харьковской области российские диверсионно-разведывательные группы в начале сентября стреляли в 74-летнего местного жителя.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

В Купянске оккупанты ранили гражданского

По данным следствия, мужчина ехал на велосипеде, когда услышал автоматные выстрелы и получил ранение ноги. Он упал и пополз в камыш, после чего спрятался. На следующий день украинские военные помогли ему эвакуироваться в Харьков для оказания медицинской помощи.

Из раненой ноги была изъята пуля от автомата Калашникова. Продолжается досудебное расследование по ч.1 ст.438 УК Украины (военные преступления).

прокуратура (5074) Харьковская область (1619) Купянский район (423) Купянск (776)
