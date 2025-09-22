Окупанти поранили цивільного в Куп’янську: чоловіка евакуювали до Харкова, - прокуратура. ФОТО
У Куп’янську Харківської області російські диверсійно-розвідувальні групи на початку вересня стріляли у 74-річного місцевого жителя.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, чоловік їхав на велосипеді, коли почув автоматні постріли та отримав поранення ноги. Він упав і поповз у очерет, після чого сховався. Наступного дня українські військові допомогли йому евакуюватися до Харкова для надання медичної допомоги.
З пораненої ноги було вилучено кулю від автомата Калашникова. Триває досудове розслідування за ч.1 ст.438 КК України (воєнні злочини).
