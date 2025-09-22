УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10272 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Харківщини
269 0

Одна людина загинула внаслідок російських ударів по Харківщині

Обстріли Харківщини

22 вересня внаслідок російських обстрілів Харківщини загинула одна людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Орієнтовно о 3:00 внаслідок ворожого обстрілу м. Купʼянськ загинула 65-річна жінка.

Також близько 16:00 у с. Прудянка російський FPV-дрон поцілив у цивільне авто. Транспортний засіб пошкоджено.

Читайте: Окупанти поранили цивільного в Куп’янську: чоловіка евакуювали до Харкова, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

обстріл (30991) жертви (1900) Харківська область (1637) Куп’янський район (424) Куп’янськ (904) війна в Україні (6273)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 