Одна людина загинула внаслідок російських ударів по Харківщині
22 вересня внаслідок російських обстрілів Харківщини загинула одна людина.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Орієнтовно о 3:00 внаслідок ворожого обстрілу м. Купʼянськ загинула 65-річна жінка.
Також близько 16:00 у с. Прудянка російський FPV-дрон поцілив у цивільне авто. Транспортний засіб пошкоджено.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль