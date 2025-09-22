Одна людина загинула внаслідок російських ударів по Харківщині

22 вересня внаслідок російських обстрілів Харківщини загинула одна людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Орієнтовно о 3:00 внаслідок ворожого обстрілу м. Купʼянськ загинула 65-річна жінка.

Також близько 16:00 у с. Прудянка російський FPV-дрон поцілив у цивільне авто. Транспортний засіб пошкоджено.

