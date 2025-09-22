2-й Корпус НГУ "Хартия" формирует батальон беспилотных систем "Лава"

2-й Корпус НГУ "Хартия" объявляет о создании нового подразделения - батальона беспилотных систем "Лава". В нем сосредотачиваются все новейшие технологии и наработки в сфере беспилотных и роботизированных систем, полученные "Хартией" и другими бригадами корпуса.

Цель батальона

"Лава" станет подразделением, призванным существенно усилить боеспособность бригад корпуса благодаря:

глубинной разведке и точечным ударам в тылу врага;

автоматизированному сбору и анализу данных с использованием ИИ;

развитию логистических решений для боевых условий;

масштабному применению воздушных и наземных беспилотных систем.

Структура и функции

Батальон объединит все направления использования беспилотников:

разведка и наблюдение (реальное время, высокоточная съемка);

огневое поражение, минирование и разминирование;

логистика и медицинская эвакуация;

штурмовые операции (роботизированные комплексы для сложных задач).

Рекрутинг

Корпусу "Хартия" в батальон "Лава" нужны:

инженеры, техники, программисты (разработка и обслуживание систем);

пилоты БпЛА, операторы наземных комплексов (эксплуатация беспилотников);

аналитики данных, IТ-специалисты (обработка информации, ИИ);

логисты, водители, финансисты (обеспечение подразделения);

штабные офицеры (планирование, координация, персонал).

Опыт и достижения

"Хартия" уже доказала свою способность внедрять инновации:

первая в Украине роботизированная штурмовая операция;

применение наземных роботов для медицинской эвакуации;

разработка систем сбора и аналитики данных для беспилотных комплексов.

Батальон "Лава" - это следующий шаг в построении нового украинского войска, которое сочетает мужество воинов и силу технологий. Мы ищем тех, кто готов работать на фронтире инноваций и усиливать оборону Украины.

Телефон горячей линии рекрутингового центра - 3333 (кандидат должен указать, что хочет попасть именно в батальон "Лава").

Контакты для СМИ: 068 416 54 57 (Владимир Дегтярев)