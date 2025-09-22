РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10323 посетителя онлайн
Новости
254 0

2-й Корпус НГУ "Хартия" формирует батальон беспилотных систем "Лава"

Корпус Хартия формирует бат БПЛА

2-й Корпус НГУ "Хартия" объявляет о создании нового подразделения - батальона беспилотных систем "Лава". В нем сосредотачиваются все новейшие технологии и наработки в сфере беспилотных и роботизированных систем, полученные "Хартией" и другими бригадами корпуса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Цель батальона

"Лава" станет подразделением, призванным существенно усилить боеспособность бригад корпуса благодаря:

  • глубинной разведке и точечным ударам в тылу врага;
  • автоматизированному сбору и анализу данных с использованием ИИ;
  • развитию логистических решений для боевых условий;
  • масштабному применению воздушных и наземных беспилотных систем.

Структура и функции

Батальон объединит все направления использования беспилотников:

  • разведка и наблюдение (реальное время, высокоточная съемка);
  • огневое поражение, минирование и разминирование;
  • логистика и медицинская эвакуация;
  • штурмовые операции (роботизированные комплексы для сложных задач).

Также смотрите: Бойцы "Хартии" из дронов-камикадзе разбили группу врага возле водоема и устроили сеанс "гидромассажа". ВИДЕО

Рекрутинг

Корпусу "Хартия" в батальон "Лава" нужны:

  • инженеры, техники, программисты (разработка и обслуживание систем);
  • пилоты БпЛА, операторы наземных комплексов (эксплуатация беспилотников);
  • аналитики данных, IТ-специалисты (обработка информации, ИИ);
  • логисты, водители, финансисты (обеспечение подразделения);
  • штабные офицеры (планирование, координация, персонал).

Опыт и достижения

"Хартия" уже доказала свою способность внедрять инновации:

  • первая в Украине роботизированная штурмовая операция;
  • применение наземных роботов для медицинской эвакуации;
  • разработка систем сбора и аналитики данных для беспилотных комплексов.

Смотрите: Нацгвардейцы "Хартии" уничтожили автотехнику, пушку, укрытие, а также ликвидировали личный состав врага. ВИДЕО

Батальон "Лава" - это следующий шаг в построении нового украинского войска, которое сочетает мужество воинов и силу технологий. Мы ищем тех, кто готов работать на фронтире инноваций и усиливать оборону Украины.

Телефон горячей линии рекрутингового центра - 3333 (кандидат должен указать, что хочет попасть именно в батальон "Лава").

Контакты для СМИ: 068 416 54 57 (Владимир Дегтярев)

Автор: 

Национальная гвардия (2233) дроны (4759) рекрутинг (149)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 