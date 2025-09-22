2-й Корпус НГУ "Хартия" формирует батальон беспилотных систем "Лава"
2-й Корпус НГУ "Хартия" объявляет о создании нового подразделения - батальона беспилотных систем "Лава". В нем сосредотачиваются все новейшие технологии и наработки в сфере беспилотных и роботизированных систем, полученные "Хартией" и другими бригадами корпуса.
Цель батальона
"Лава" станет подразделением, призванным существенно усилить боеспособность бригад корпуса благодаря:
- глубинной разведке и точечным ударам в тылу врага;
- автоматизированному сбору и анализу данных с использованием ИИ;
- развитию логистических решений для боевых условий;
- масштабному применению воздушных и наземных беспилотных систем.
Структура и функции
Батальон объединит все направления использования беспилотников:
- разведка и наблюдение (реальное время, высокоточная съемка);
- огневое поражение, минирование и разминирование;
- логистика и медицинская эвакуация;
- штурмовые операции (роботизированные комплексы для сложных задач).
Рекрутинг
Корпусу "Хартия" в батальон "Лава" нужны:
- инженеры, техники, программисты (разработка и обслуживание систем);
- пилоты БпЛА, операторы наземных комплексов (эксплуатация беспилотников);
- аналитики данных, IТ-специалисты (обработка информации, ИИ);
- логисты, водители, финансисты (обеспечение подразделения);
- штабные офицеры (планирование, координация, персонал).
Опыт и достижения
"Хартия" уже доказала свою способность внедрять инновации:
- первая в Украине роботизированная штурмовая операция;
- применение наземных роботов для медицинской эвакуации;
- разработка систем сбора и аналитики данных для беспилотных комплексов.
Батальон "Лава" - это следующий шаг в построении нового украинского войска, которое сочетает мужество воинов и силу технологий. Мы ищем тех, кто готов работать на фронтире инноваций и усиливать оборону Украины.
Телефон горячей линии рекрутингового центра - 3333 (кандидат должен указать, что хочет попасть именно в батальон "Лава").
Контакты для СМИ: 068 416 54 57 (Владимир Дегтярев)
