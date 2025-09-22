2-й Корпус НГУ "Хартія" формує батальйон безпілотних систем "Лава"
2-й Корпус НГУ "Хартія" оголошує про створення нового підрозділу — батальйону безпілотних систем "Лава". В ньому зосереджуються всі найновіші технології та напрацювання у сфері безпілотних і роботизованих систем, здобуті "Хартією" та іншими бригадами корпусу.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Мета батальйону
"Лава" стане підрозділом, покликаним суттєво посилити боєздатність бригад корпусу завдяки:
- глибинній розвідці та точковим ударам в тилу ворога;
- автоматизованому збору та аналізу даних з використанням ШІ;
- розвитку логістичних рішень для бойових умов;
- масштабному застосуванню повітряних і наземних безпілотних систем.
Структура та функції
Батальйон об’єднає всі напрямки використання безпілотників:
- розвідка та спостереження (реальний час, високоточна зйомка);
- вогневе ураження, мінування та розмінування);
- логістика та медична евакуація;
- штурмові операції (роботизовані комплекси для складних завдань).
Також дивіться: Бійці "Хартії" з дронів-камікадзе розбили групу ворога біля водойми і влаштували сеанс "гідромасажу". ВIДЕО
Рекрутинг
Корпусу "Хартія" у батальйон "Лава" потрібні:
- інженери, техніки, програмісти (розробка та обслуговування систем);
- пілоти БпЛА, оператори наземних комплексів (експлуатація безпілотників);
- аналітики даних, ІТ-спеціалісти (обробка інформації, ШІ);
- логісти, водії, фінансисти (забезпечення підрозділу);
- штабні офіцери (планування, координація, персонал).
Досвід і здобутки
"Хартія" вже довела свою здатність впроваджувати інновації:
- перша в Україні роботизована штурмова операція;
- застосування наземних роботів для медичної евакуації;
- розробка систем збору та аналітики даних для безпілотних комплексів.
Батальйон "Лава" — це наступний крок у побудові нового українського війська, яке поєднує мужність воїнів і силу технологій. Ми шукаємо тих, хто готовий працювати на фронтирі інновацій та посилювати оборону України.
Телефон гарячої лінії рекрутингового центру — 3333 (кандидат має зазначити, що хоче потрапити саме в батальйон "Лава").
Контакти для ЗМІ: 068 416 54 57 (Володимир Дегтярьов)
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль