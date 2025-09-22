2-й Корпус НГУ "Хартія" формує батальйон безпілотних систем "Лава"

2-й Корпус НГУ "Хартія" оголошує про створення нового підрозділу — батальйону безпілотних систем "Лава". В ньому зосереджуються всі найновіші технології та напрацювання у сфері безпілотних і роботизованих систем, здобуті "Хартією" та іншими бригадами корпусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Мета батальйону

"Лава" стане підрозділом, покликаним суттєво посилити боєздатність бригад корпусу завдяки:

глибинній розвідці та точковим ударам в тилу ворога;

автоматизованому збору та аналізу даних з використанням ШІ;

розвитку логістичних рішень для бойових умов;

масштабному застосуванню повітряних і наземних безпілотних систем.

Структура та функції

Батальйон об’єднає всі напрямки використання безпілотників:

розвідка та спостереження (реальний час, високоточна зйомка);

вогневе ураження, мінування та розмінування);

логістика та медична евакуація;

штурмові операції (роботизовані комплекси для складних завдань).

Рекрутинг

Корпусу "Хартія" у батальйон "Лава" потрібні:

інженери, техніки, програмісти (розробка та обслуговування систем);

пілоти БпЛА, оператори наземних комплексів (експлуатація безпілотників);

аналітики даних, ІТ-спеціалісти (обробка інформації, ШІ);

логісти, водії, фінансисти (забезпечення підрозділу);

штабні офіцери (планування, координація, персонал).

Досвід і здобутки

"Хартія" вже довела свою здатність впроваджувати інновації:

перша в Україні роботизована штурмова операція;

застосування наземних роботів для медичної евакуації;

розробка систем збору та аналітики даних для безпілотних комплексів.

Батальйон "Лава" — це наступний крок у побудові нового українського війська, яке поєднує мужність воїнів і силу технологій. Ми шукаємо тих, хто готовий працювати на фронтирі інновацій та посилювати оборону України.

Телефон гарячої лінії рекрутингового центру — 3333 (кандидат має зазначити, що хоче потрапити саме в батальйон "Лава").

Контакти для ЗМІ: 068 416 54 57 (Володимир Дегтярьов)