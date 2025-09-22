РУС
Россияне атакуют Украину беспилотниками, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 22 сентября российские войска запустили по Украине ударные БпЛА.

Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • БпЛА на Сумщине курсом на юг.
  • БпЛА на Днепропетровщине и Николаевщине курс западный.
  • БпЛА на севере Запорожья, курс на запад.

Читайте: Саперы обезвредили боевые части "шахедов", сбитых на Черниговщине. ФОТО

беспилотник (4297) Воздушные силы (2691) Шахед (1518) война в Украине (6225)
в Миколаївський обл гади зараз літають
22.09.2025 19:28 Ответить
Попередньо летить на Одещину
22.09.2025 19:37 Ответить
Бубочка, запускай свою фламінгу та 8 мільонів дронів. Чи ти весь бюджет витратив на свої галопи по світу, по фуршетам та конференціям.
22.09.2025 19:44 Ответить
Рашистські Z-гімноканали пишуть, що зрадник-колаборант Сальдо - "200".

Інша інформація на тему вчорашнього удару БПЛА по спецсанаторію у Форосі:

@ (мова оригіналу):
"В Ялтинский медцентр госпитализированы 12 пациентов из Фороса в Крыму, 4 из них в тяжелом состоянии, 7 - в среднем, сообщили в центре. 3 человека убиты.
Учитывая, что это ведомственный санаторий ФСБ, где в момент атаки проходило специальное мероприятие личности не называются."

https://pbs.twimg.com/media/G1coB0eXIAAoHfr?format=png&name=small
22.09.2025 20:04 Ответить
 
 