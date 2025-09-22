Россияне атакуют Украину беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером 22 сентября российские войска запустили по Украине ударные БпЛА.
Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- БпЛА на Сумщине курсом на юг.
- БпЛА на Днепропетровщине и Николаевщине курс западный.
- БпЛА на севере Запорожья, курс на запад.
Інша інформація на тему вчорашнього удару БПЛА по спецсанаторію у Форосі:
@ (мова оригіналу):
"В Ялтинский медцентр госпитализированы 12 пациентов из Фороса в Крыму, 4 из них в тяжелом состоянии, 7 - в среднем, сообщили в центре. 3 человека убиты.
Учитывая, что это ведомственный санаторий ФСБ, где в момент атаки проходило специальное мероприятие личности не называются."
https://pbs.twimg.com/media/G1coB0eXIAAoHfr?format=png&name=small