Росіяни атакують Україну безпілотниками, -Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 22 вересня російські війська запустили по Україні ударні БпЛА.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • БпЛА на Сумщині курсом на південь.
  • БпЛА на Дніпропетровщині та Миколаївщині курс західний.
  • БпЛА на півночі Запоріжжя курс на захід.

Читайте: Сапери знешкодили бойові частини "шахедів", збитих на Чернігівщині. ФОТО

в Миколаївський обл гади зараз літають
22.09.2025 19:28 Відповісти
Попередньо летить на Одещину
22.09.2025 19:37 Відповісти
Бубочка, запускай свою фламінгу та 8 мільонів дронів. Чи ти весь бюджет витратив на свої галопи по світу, по фуршетам та конференціям.
22.09.2025 19:44 Відповісти
Рашистські Z-гімноканали пишуть, що зрадник-колаборант Сальдо - "200".

Інша інформація на тему вчорашнього удару БПЛА по спецсанаторію у Форосі:

@ (мова оригіналу):
"В Ялтинский медцентр госпитализированы 12 пациентов из Фороса в Крыму, 4 из них в тяжелом состоянии, 7 - в среднем, сообщили в центре. 3 человека убиты.
Учитывая, что это ведомственный санаторий ФСБ, где в момент атаки проходило специальное мероприятие личности не называются."

https://pbs.twimg.com/media/G1coB0eXIAAoHfr?format=png&name=small
22.09.2025 20:04 Відповісти
 
 