Росіяни атакують Україну безпілотниками, -Повітряні Сили
Ввечері 22 вересня російські війська запустили по Україні ударні БпЛА.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- БпЛА на Сумщині курсом на південь.
- БпЛА на Дніпропетровщині та Миколаївщині курс західний.
- БпЛА на півночі Запоріжжя курс на захід.
Інша інформація на тему вчорашнього удару БПЛА по спецсанаторію у Форосі:
@ (мова оригіналу):
"В Ялтинский медцентр госпитализированы 12 пациентов из Фороса в Крыму, 4 из них в тяжелом состоянии, 7 - в среднем, сообщили в центре. 3 человека убиты.
Учитывая, что это ведомственный санаторий ФСБ, где в момент атаки проходило специальное мероприятие личности не называются."
