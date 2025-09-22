УКР
Сапери знешкодили бойові частини "шахедів", збитих на Чернігівщині. ФОТО

Вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини ворожих ударних безпілотників, збитих Силами оборони України у Ніжинському і Корюківському районах Чернігівщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Чернігівської області.

До поліції надійшла інформація, що у полі неподалік одного з населених пунктів Ніжинського району виявлено збитий ворожий ударний БПЛА. Його бойова частина не здетонувала, тож фахівці вибухотехнічної служби поліції з дотриманням усіх застережних заходів знищили її шляхом підриву.

Аналогічне повідомлення надійшло з Корюківського району – поліцейські знешкодили там ще один збитий ворожий безпілотник.

Нацполіція (15506) сапер (213) Шахед (1526) Чернігівська область (1052) Корюківський район (26) Ніжинський район (21)
