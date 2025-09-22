Сапери знешкодили бойові частини "шахедів", збитих на Чернігівщині. ФОТО
Вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини ворожих ударних безпілотників, збитих Силами оборони України у Ніжинському і Корюківському районах Чернігівщини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Чернігівської області.
До поліції надійшла інформація, що у полі неподалік одного з населених пунктів Ніжинського району виявлено збитий ворожий ударний БПЛА. Його бойова частина не здетонувала, тож фахівці вибухотехнічної служби поліції з дотриманням усіх застережних заходів знищили її шляхом підриву.
Аналогічне повідомлення надійшло з Корюківського району – поліцейські знешкодили там ще один збитий ворожий безпілотник.
