Саперы обезвредили боевые части "шахедов", сбитых на Черниговщине. ФОТО
Взрывотехники полиции обезвредили боевые части вражеских ударных беспилотников, сбитых Силами обороны Украины в Нежинском и Корюковском районах Черниговщины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.
В полицию поступила информация, что в поле неподалеку от одного из населенных пунктов Нежинского района обнаружен сбитый вражеский ударный БПЛА. Его боевая часть не сдетонировала, поэтому специалисты взрывотехнической службы полиции с соблюдением всех мер предосторожности уничтожили ее путем подрыва.
Аналогичное сообщение поступило из Корюковского района - полицейские обезвредили там еще один сбитый вражеский беспилотник.
