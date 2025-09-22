Саперы обезвредили боевые части "шахедов", сбитых на Черниговщине. ФОТО

Взрывотехники полиции обезвредили боевые части вражеских ударных беспилотников, сбитых Силами обороны Украины в Нежинском и Корюковском районах Черниговщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

В полицию поступила информация, что в поле неподалеку от одного из населенных пунктов Нежинского района обнаружен сбитый вражеский ударный БПЛА. Его боевая часть не сдетонировала, поэтому специалисты взрывотехнической службы полиции с соблюдением всех мер предосторожности уничтожили ее путем подрыва.

Аналогичное сообщение поступило из Корюковского района - полицейские обезвредили там еще один сбитый вражеский беспилотник.