РУС
Чешская инициатива по снарядам для України
Павел выступил за сохранение "чешской инициативы" относительно боеприпасов для помощи Украине

Президент Чехии Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел высказался за продолжение инициативы по поставкам артиллерийских боеприпасов в поддержку Украины. Ранее чешская оппозиция пообещала пересмотреть эту инициативу, если придет к власти.

Об этом он сказал журналистам в понедельник на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ČTK.

По его мнению, было бы очень опасно, если бы Чехия отказалась от помощи Украине, в частности потому, что любые попытки ограничить или отменить эту инициативу встретили бы большое непонимание со стороны союзников.

"Чешскую инициативу" намерена отменить сильнейшая оппозиционная партия ANO, если она выиграет октябрьские парламентские выборы.

"Если мы хотим уважать то, что мир должен функционировать на основе определенных правил, то мы должны поддерживать каждого, кто является жертвой нарушения таких правил", - подчеркнул Павел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бывший премьер Чехии Бабиш критикует поставки боеприпасов для Украины

Президент Чехии также напомнил, что инициатива по поставке снарядов "доказала свою эффективность с точки зрения качества и надежности поставок боеприпасов, которые нужны Украине для того, чтобы она могла защищаться".

"Я думаю, что с этой точки зрения мы должны продолжать смотреть на это, потому что любая попытка ограничить или отменить эту инициативу на самом деле встретит большое непонимание даже со стороны наших союзников, потому что они доверяют этому процессу, и мы фактически потеряем свою собственную надежность", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия поставит Украине 1,5 млн боеприпасов и продолжит обучение пилотов, - Фиала

боеприпасы помощь Чехия Павел Петр
Шановний пане Павел з Вами на фото на чеськму заводі піарвся у Києві знамєнітий раб Ахмєтова Камишін - зараз його заховав да себе в ОПУ Єрмак - бо в кабміні він ЛИШ ОБІЦЯВ РОКАМИ дрони та зброю, а насправді вивозив лиш зерно Азхмєтова.
22.09.2025 22:28 Ответить
"Чеську ініціативу" має намір скасувати найсильніша опозиційна партія ANO, якщо вона виграє жовтневі парламентські вибори.Джерело: https://censor.net/ua/n3575582

Про що й йде мова - поки МАРОДЕРНЯ грабує допомогу партнерів там хйлопартіїх йдуть до перемоги на наступні вибори
22.09.2025 22:29 Ответить
Дякуємо Президенту Чехії та її Народу, за дієву підтримку Мирних Українців, у їх протистоянні московській війні!!
Велиехкі Люди, роблять великі справи! Це не оте московське лайно в ЄС, фіцо-недострєльонний та орбан, агенти фсбешні ******!
22.09.2025 22:31 Ответить
Не поспішайте дякувати народу Чехії. Шановна Наталия написала що прокацапський Бабіш знову збирається виграти вибори.
22.09.2025 22:46 Ответить
Майже за місяць до парламентських виборів у Чехії в рейтингах лідирує партія ANO експрем'єра Андрея Бабіша, якого у ЗМІ порівнюють зі скандальними «антиукраїнськими» прем'єрами Угорщини та Словаччини - https://www.slovoidilo.ua/2025/09/09/novyna/bezpeka/zayava-orbana-pro-podil-********-try-zony-ye-rosijskym-naratyvom-czpd Віктором Орбаном та https://www.slovoidilo.ua/2025/08/10/novyna/svit/ficzo-zrobyv-novu-**************-zayavu-mzs-vidreahuvaly Робертом Фіцо.
22.09.2025 22:52 Ответить
Ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, який тепер обіймає посаду радника керівника Офісу президента, повідомив, що розпочинає роботу в наглядовій раді https://suspilne.media/tag/ukrzaliznica/ Укрзалізниці як представник держави.

Він повертається до залізниці , бо перед тим як сісти крісло міністра стратегічних галузей - а насправді вивозу зерна Ахмєтова, він майже рік налагоджував справи на залізниці ...
22.09.2025 22:35 Ответить
Підводимо підсумки -1
1.в Польщі зменшилася підтримка українців
2 у Мерца рейтинг 24 у лідерки ультраправих вперше випередили - 26%
3 Учехії - вже знаємо йдуть попереду хйлівські
4 Австрія тільки 6 голосами КОАЛІЦІЇ на виборах цього року ( добре що й Німеччині вони тільки пройшли) стала більшістю над ультраправими у парламенті.

ДАЛІ БУДЕ ? а в Україні влада воює за справи МІН ДІЧі Зеленського - їм не до війни з рашистами
22.09.2025 23:02 Ответить
 
 