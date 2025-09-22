Павел выступил за сохранение "чешской инициативы" относительно боеприпасов для помощи Украине

Президент Чехии Петр Павел высказался за продолжение инициативы по поставкам артиллерийских боеприпасов в поддержку Украины. Ранее чешская оппозиция пообещала пересмотреть эту инициативу, если придет к власти.

Об этом он сказал журналистам в понедельник на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ČTK.

По его мнению, было бы очень опасно, если бы Чехия отказалась от помощи Украине, в частности потому, что любые попытки ограничить или отменить эту инициативу встретили бы большое непонимание со стороны союзников.

"Чешскую инициативу" намерена отменить сильнейшая оппозиционная партия ANO, если она выиграет октябрьские парламентские выборы.

"Если мы хотим уважать то, что мир должен функционировать на основе определенных правил, то мы должны поддерживать каждого, кто является жертвой нарушения таких правил", - подчеркнул Павел.

Президент Чехии также напомнил, что инициатива по поставке снарядов "доказала свою эффективность с точки зрения качества и надежности поставок боеприпасов, которые нужны Украине для того, чтобы она могла защищаться".

"Я думаю, что с этой точки зрения мы должны продолжать смотреть на это, потому что любая попытка ограничить или отменить эту инициативу на самом деле встретит большое непонимание даже со стороны наших союзников, потому что они доверяют этому процессу, и мы фактически потеряем свою собственную надежность", - добавил он.

