Павел виступив за збереження "чеської ініціативи" щодо боєприпасів для допомоги України
Президент Чехії Петр Павел висловився за продовження ініціативи щодо постачання артилерійських боєприпасів на підтримку України. Раніше чеська опозиція пообіцяла переглянути цю ініціативу, якщо прийде до влади.
Про це він сказав журналістам у понеділок на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ČTK.
На його думку, було б дуже небезпечно, якби Чехія відмовилася від допомоги Україні, зокрема тому, що будь-які спроби обмежити або скасувати цю ініціативу зустріли б велике нерозуміння з боку союзників.
"Чеську ініціативу" має намір скасувати найсильніша опозиційна партія ANO, якщо вона виграє жовтневі парламентські вибори.
"Якщо ми хочемо поважати те, що світ повинен функціонувати на основі певних правил, то ми повинні підтримувати кожного, хто є жертвою порушення таких правил", - наголосив Павел.
Президент Чехії також нагадав, що ініціатива з постачання снарядів "довела свою ефективність з погляду якості та надійності поставок боєприпасів, які потрібні Україні для того, щоб вона могла захищатися".
"Я думаю, що з цього погляду ми повинні продовжувати дивитися на це, тому що будь-яка спроба обмежити або скасувати цю ініціативу насправді зустріне велике нерозуміння навіть з боку наших союзників, тому що вони довіряють цьому процесу, і ми фактично втратимо свою власну надійність", - додав він.
Про що й йде мова - поки МАРОДЕРНЯ грабує допомогу партнерів там хйлопартіїх йдуть до перемоги на наступні вибори
Велиехкі Люди, роблять великі справи! Це не оте московське лайно в ЄС, фіцо-недострєльонний та орбан, агенти фсбешні ******!
Він повертається до залізниці , бо перед тим як сісти крісло міністра стратегічних галузей - а насправді вивозу зерна Ахмєтова, він майже рік налагоджував справи на залізниці ...
1.в Польщі зменшилася підтримка українців
2 у Мерца рейтинг 24 у лідерки ультраправих вперше випередили - 26%
3 Учехії - вже знаємо йдуть попереду хйлівські
4 Австрія тільки 6 голосами КОАЛІЦІЇ на виборах цього року ( добре що й Німеччині вони тільки пройшли) стала більшістю над ультраправими у парламенті.
ДАЛІ БУДЕ ? а в Україні влада воює за справи МІН ДІЧі Зеленського - їм не до війни з рашистами