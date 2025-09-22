УКР
Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів
329 7

Павел виступив за збереження "чеської ініціативи" щодо боєприпасів для допомоги України

Президент Чехії Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел висловився за продовження ініціативи щодо постачання артилерійських боєприпасів на підтримку України. Раніше чеська опозиція пообіцяла переглянути цю ініціативу, якщо прийде до влади.

Про це він сказав журналістам у понеділок на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ČTK.

На його думку, було б дуже небезпечно, якби Чехія відмовилася від допомоги Україні, зокрема тому, що будь-які спроби обмежити або скасувати цю ініціативу зустріли б велике нерозуміння з боку союзників.

"Чеську ініціативу" має намір скасувати найсильніша опозиційна партія ANO, якщо вона виграє жовтневі парламентські вибори.

"Якщо ми хочемо поважати те, що світ повинен функціонувати на основі певних правил, то ми повинні підтримувати кожного, хто є жертвою порушення таких правил", - наголосив Павел.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колишній прем’єр Чехії Бабіш критикує постачання боєприпасів для України

Президент Чехії також нагадав, що ініціатива з постачання снарядів "довела свою ефективність з погляду якості та надійності поставок боєприпасів, які потрібні Україні для того, щоб вона могла захищатися".

"Я думаю, що з цього погляду ми повинні продовжувати дивитися на це, тому що будь-яка спроба обмежити або скасувати цю ініціативу насправді зустріне велике нерозуміння навіть з боку наших союзників, тому що вони довіряють цьому процесу, і ми фактично втратимо свою власну надійність", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія поставить Україні 1,5 млн боєприпасів і продовжить навчання пілотів, - Фіала

Шановний пане Павел з Вами на фото на чеськму заводі піарвся у Києві знамєнітий раб Ахмєтова Камишін - зараз його заховав да себе в ОПУ Єрмак - бо в кабміні він ЛИШ ОБІЦЯВ РОКАМИ дрони та зброю, а насправді вивозив лиш зерно Азхмєтова.
показати весь коментар
22.09.2025 22:28 Відповісти
"Чеську ініціативу" має намір скасувати найсильніша опозиційна партія ANO, якщо вона виграє жовтневі парламентські вибори.Джерело: https://censor.net/ua/n3575582

Про що й йде мова - поки МАРОДЕРНЯ грабує допомогу партнерів там хйлопартіїх йдуть до перемоги на наступні вибори
показати весь коментар
22.09.2025 22:29 Відповісти
Дякуємо Президенту Чехії та її Народу, за дієву підтримку Мирних Українців, у їх протистоянні московській війні!!
Велиехкі Люди, роблять великі справи! Це не оте московське лайно в ЄС, фіцо-недострєльонний та орбан, агенти фсбешні ******!
показати весь коментар
22.09.2025 22:31 Відповісти
Не поспішайте дякувати народу Чехії. Шановна Наталия написала що прокацапський Бабіш знову збирається виграти вибори.
показати весь коментар
22.09.2025 22:46 Відповісти
Майже за місяць до парламентських виборів у Чехії в рейтингах лідирує партія ANO експрем'єра Андрея Бабіша, якого у ЗМІ порівнюють зі скандальними «антиукраїнськими» прем'єрами Угорщини та Словаччини - https://www.slovoidilo.ua/2025/09/09/novyna/bezpeka/zayava-orbana-pro-podil-********-try-zony-ye-rosijskym-naratyvom-czpd Віктором Орбаном та https://www.slovoidilo.ua/2025/08/10/novyna/svit/ficzo-zrobyv-novu-**************-zayavu-mzs-vidreahuvaly Робертом Фіцо.
показати весь коментар
22.09.2025 22:52 Відповісти
Ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, який тепер обіймає посаду радника керівника Офісу президента, повідомив, що розпочинає роботу в наглядовій раді https://suspilne.media/tag/ukrzaliznica/ Укрзалізниці як представник держави.

Він повертається до залізниці , бо перед тим як сісти крісло міністра стратегічних галузей - а насправді вивозу зерна Ахмєтова, він майже рік налагоджував справи на залізниці ...
показати весь коментар
22.09.2025 22:35 Відповісти
Підводимо підсумки -1
1.в Польщі зменшилася підтримка українців
2 у Мерца рейтинг 24 у лідерки ультраправих вперше випередили - 26%
3 Учехії - вже знаємо йдуть попереду хйлівські
4 Австрія тільки 6 голосами КОАЛІЦІЇ на виборах цього року ( добре що й Німеччині вони тільки пройшли) стала більшістю над ультраправими у парламенті.

ДАЛІ БУДЕ ? а в Україні влада воює за справи МІН ДІЧі Зеленського - їм не до війни з рашистами
показати весь коментар
22.09.2025 23:02 Відповісти
 
 