Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 сентября, прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом пишет Суспільне и Укринформ, информирует Цензор.НЕТ.
Президент Украины примет участие в Генассамблее ООН и встретится с более 20 лидерами, в частности с президентом США Трампом.
Также на полях Генассамблеи состоится саммит по возвращению украинских детей, похищенных Россией, и пятый саммит Крымской платформы.
Во вторник, 23 сентября, после обеда Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности ООН по обсуждению российской войны против Украины, утром 24 сентября - в на общих дебатах Генассамблеи.
