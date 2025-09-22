Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 сентября, прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом пишет Суспільне и Укринформ, информирует Цензор.НЕТ.

Президент Украины примет участие в Генассамблее ООН и встретится с более 20 лидерами, в частности с президентом США Трампом.

Также на полях Генассамблеи состоится саммит по возвращению украинских детей, похищенных Россией, и пятый саммит Крымской платформы.

Во вторник, 23 сентября, после обеда Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности ООН по обсуждению российской войны против Украины, утром 24 сентября - в на общих дебатах Генассамблеи.

