Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, - СМИ

Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк 22 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 сентября, прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом пишет Суспільне и Укринформ, информирует Цензор.НЕТ.

Президент Украины примет участие в Генассамблее ООН и встретится с более 20 лидерами, в частности с президентом США Трампом.

Также на полях Генассамблеи состоится саммит по возвращению украинских детей, похищенных Россией, и пятый саммит Крымской платформы.

Во вторник, 23 сентября, после обеда Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности ООН по обсуждению российской войны против Украины, утром 24 сентября - в на общих дебатах Генассамблеи.

Ну це справи підуть вгору! Браво!
22.09.2025 22:59 Ответить
вовка купить рятівну грін карт за мільйони для МІНДІЧА ? чи...
22.09.2025 23:05 Ответить
Барон Віндзорський Вольдемар Потужний
22.09.2025 23:05 Ответить
Дай Боже Донні тобі терпіння!
22.09.2025 23:07 Ответить
Чекаємо на потужну дронову атаку від росіян як зе з країни так і починаєтся
Олег Леусенко@leusenko1

https://x.com/leusenko1



Захід почав рахувати витрачені гроші на ЗЕ в чорній піжамі. Крім австрійців, нагадаю, Мінюст Данії почав розслідування використання ЗЕшоблою коштів данської допомоги на €1,406 млрд. Гроші були прокачані через фірму Міндіча Fire Point, а ракетні програми грошей не побачили.

https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



В Австрії скандал - опозиція зробила запит, у скільки обійшовся платникам податків візит Зелупенських - рекордні 463 тис€ В кортежі зе було 33 авто, 16 мотоциклів, гвинтокрили, 500 поліціянтів. Бронєавто для ЗЕба (15 тис€ за 2 год), 21 тис€ на семінар ZeЛєнкі
22.09.2025 23:14 Ответить
Сподіваюсь, що виступати він буде, читаючи з папірця.
22.09.2025 23:16 Ответить
 
 