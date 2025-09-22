Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 22 вересня, прибув до США для участі 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Президент України візьме участь у Генасамблеї ООН та зустрінеться з понад 20 лідерами, зокрема з президентом США Трампом.

Також на полях Генасамблеї відбудеться саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, та п’ятий саміт Кримської платформи.

У вівторок, 23 вересня, після обіду Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки ООН з обговорення російської війни проти України, вранці 24 вересня –– у на загальних дебатах Генасамблеї.

