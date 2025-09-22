УКР
Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН, - ЗМІ

Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка 22 вересня

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 22 вересня, прибув до США для участі 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це пише Суспільне та Укрінформ, інформує Цензор.НЕТ.

Президент України візьме участь у Генасамблеї ООН та зустрінеться з понад 20 лідерами, зокрема з президентом США Трампом.

Також на полях Генасамблеї відбудеться саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, та п’ятий саміт Кримської платформи.

У вівторок, 23 вересня, після обіду Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки ООН з обговорення російської війни проти України, вранці 24 вересня –– у на загальних дебатах Генасамблеї.

Ну це справи підуть вгору! Браво!
22.09.2025 22:59 Відповісти
вовка купить рятівну грін карт за мільйони для МІНДІЧА ? чи...
22.09.2025 23:05 Відповісти
Барон Віндзорський Вольдемар Потужний
22.09.2025 23:05 Відповісти
Дай Боже Донні тобі терпіння!
22.09.2025 23:07 Відповісти
Чекаємо на потужну дронову атаку від росіян як зе з країни так і починаєтся
Олег Леусенко@leusenko1

https://x.com/leusenko1



Захід почав рахувати витрачені гроші на ЗЕ в чорній піжамі. Крім австрійців, нагадаю, Мінюст Данії почав розслідування використання ЗЕшоблою коштів данської допомоги на €1,406 млрд. Гроші були прокачані через фірму Міндіча Fire Point, а ракетні програми грошей не побачили.

https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



В Австрії скандал - опозиція зробила запит, у скільки обійшовся платникам податків візит Зелупенських - рекордні 463 тис€ В кортежі зе було 33 авто, 16 мотоциклів, гвинтокрили, 500 поліціянтів. Бронєавто для ЗЕба (15 тис€ за 2 год), 21 тис€ на семінар ZeЛєнкі
22.09.2025 23:14 Відповісти
Сподіваюсь, що виступати він буде, читаючи з папірця.
22.09.2025 23:16 Відповісти
І шо?
22.09.2025 23:54 Відповісти
пропали поля! хоча може трамп на одному полі з зелею і поряд не присяде ))
22.09.2025 23:58 Відповісти
 
 