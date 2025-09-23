РУС
Войска РФ атаковали баллистикой Татарбунары в Одесской области: погибла женщина, есть пострадавшие. Повреждены здания (обновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на вторник, 23 сентября 2025 года, враг снова атаковал Одесщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате атаки возник пожар в 5 торговых киосках, который пожарные оперативно ликвидировали. Повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления административных услуг и нескольких автомобилей.

"К сожалению, погибла одна женщина. По предварительной информации пострадали три человека", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 6 пожарных.

Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер отметилчто в ночь на 23 сентября россияне целенаправленно атаковали баллистическими ракетами гражданскую инфраструктуру города Татарбунары Белгород-Днестровского района. К сожалению, в результате атаки погибла женщина. Есть информация о раненых.

"В центральной части города зафиксированы пожары, разрушены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, Дома культуры и ЦНАП. Были повреждены также торговые киоски и легковые автомобили", - говорится в сообщении.

Все профильные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против мирного населения Одесской области.

Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что взрывы раздались в Одессе и Николаеве. ВС предупреждали об угрозе баллистики.

Ось в даному випадку, кацапи знають куди впали ракети , мiсцевi канали-брехунцi вже про локацiю розтриндiли. А ось офiцiоз набрав в рота води, або триндить нi про що.
