Війська РФ атакували балістикою Татарбунари на Одещині: загинула жінка, є постраждалі. Пошкоджено будівлі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти вівторка, 23 вересня 2025 року, ворог знову атакував Одещину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок атаки виникла пожежа у 5 торговельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адміністративних послуг та кількох автомобілів.

"На жаль, загинула одна жінка. За попередньою інформацією постраждали троє людей", - йдеться у повідомленні.











Від ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 6 вогнеборців.

Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що в ніч на 23 вересня росіяни цілеспрямовано атакували балістичними ракетами цивільну інфраструктуру міста Татарбунари Білгород-Дністровського району. На жаль, внаслідок атаки загинула жінка. Є інформація про поранених.

"В центральній частині міста зафіксовано пожежі, зруйновані будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, Будинку культури та ЦНАП. Зазнали пошкоджень також торговельні кіоски та легкові автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти мирного населення Одещини.

