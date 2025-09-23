Атака дронов на Полтавщину: есть попадание в здание предприятия в Полтавском районе
В ночь на вторник, 23 сентября 2025 года, войска РФ атаковали ударными дронами территорию Полтавской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, силы и средства ПВО в очередной раз отражали атаку вражеских БПЛА.
По данным ОВА, в Миргородском районе обломки беспилотника упали на открытой территории. Без последствий.
"В Полтавском районе зафиксировано попадание по зданию одного из предприятий. Возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.
Обошлось без пострадавших.
