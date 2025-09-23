РУС
Новости Атака беспилотников на Полтавщину
478 0

Атака дронов на Полтавщину: есть попадание в здание предприятия в Полтавском районе

Шахед над Полтавщиною

В ночь на вторник, 23 сентября 2025 года, войска РФ атаковали ударными дронами территорию Полтавской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, силы и средства ПВО в очередной раз отражали атаку вражеских БПЛА.

По данным ОВА, в Миргородском районе обломки беспилотника упали на открытой территории. Без последствий.

Полтавском районе зафиксировано попадание по зданию одного из предприятий. Возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.

Обошлось без пострадавших.

Автор: 

Миргород (62) обстрел (29653) дроны (4759) Полтавская область (1271) Миргородский район (13) Полтавский район (78)
