Атака дронів на Полтавщину: є влучання у будівлю підприємства у Полтавському районі
У ніч проти вівторка, 23 вересня 2025 року, війська РФ атакували ударними дронами територію Полтавської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сили та засоби ППО вчергове відбивали атаку ворожих БпЛА.
За даними ОВА, у Миргородському районі уламки безпілотника впали на відкритій території. Без наслідків.
"У Полтавському районі зафіксовано влучання по будівлі одоного з підприємств. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС", - йдеться у повідомленні.
Обійшлося без постраждалих.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль