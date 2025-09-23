Атака дронів на Полтавщину: є влучання у будівлю підприємства у Полтавському районі

У ніч проти вівторка, 23 вересня 2025 року, війська РФ атакували ударними дронами територію Полтавської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сили та засоби ППО вчергове відбивали атаку ворожих БпЛА.

За даними ОВА, у Миргородському районі уламки безпілотника впали на відкритій території. Без наслідків.

"У Полтавському районі зафіксовано влучання по будівлі одоного з підприємств. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Обійшлося без постраждалих.