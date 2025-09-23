УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9010 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Полтавщину
445 0

Атака дронів на Полтавщину: є влучання у будівлю підприємства у Полтавському районі

Шахед над Полтавщиною

У ніч проти вівторка, 23 вересня 2025 року, війська РФ атакували ударними дронами територію Полтавської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сили та засоби ППО вчергове відбивали атаку ворожих БпЛА.

За даними ОВА, у Миргородському районі уламки безпілотника впали на відкритій території. Без наслідків.

Полтавському районі зафіксовано влучання по будівлі одоного з підприємств. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полтавщину атакували російські БпЛА, пошкоджене підприємство, - ОВА

Обійшлося без постраждалих.

Автор: 

Миргород (62) обстріл (30991) дрони (5660) Полтавська область (1234) Миргородський район (13) Полтавський район (80)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 