РФ выпустила 3 "Искандера" и 115 БПЛА по Украине: обезврежено 103 цели. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 23 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 115 беспилотников различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Пуски БпЛА фиксировали с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма, около 60 из них - шахеты.
"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 12 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях", - говорится в сообщении.
На северо-востоке сейчас фиксируется новая группа вражеских БПЛА.
