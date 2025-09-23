РФ выпустила 3 "Искандера" и 115 БПЛА по Украине: обезврежено 103 цели. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 23 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 115 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Пуски БпЛА фиксировали с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма, около 60 из них - шахеты.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.



Зафиксировано попадание ракет и 12 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях", - говорится в сообщении.

На северо-востоке сейчас фиксируется новая группа вражеских БПЛА.

