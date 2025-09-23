РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8328 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
839 1

РФ выпустила 3 "Искандера" и 115 БПЛА по Украине: обезврежено 103 цели. ИНФОГРАФИКА

Обстрел 23 сентября 2025 года. Как отработала ПВО?

В ночь на 23 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 115 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Пуски БпЛА фиксировали с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма, около 60 из них - шахеты.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 12 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях", - говорится в сообщении.

На северо-востоке сейчас фиксируется новая группа вражеских БПЛА.

Также смотрите: В Запорожье завершены спасательные работы после авиаудара: погиб мужчина. ВИДЕО

Обстрел 23 сентября 2025 года. Как отработала ПВО?

Автор: 

обстрел (29653) ПВО (3133) Воздушные силы (2693)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось нема вже віри..
показать весь комментарий
23.09.2025 10:11 Ответить
 
 