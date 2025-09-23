УКР
РФ випустила 3 "Іскандери" та 115 БпЛА по Україні: знешкоджено 103 цілі. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 23 вересня 2025 року. Як відпрацювала ППО?

У ніч на 23 вересня російські окупанти випустили по Україні 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 115 безпілотників різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Пуски БпЛА фіксували із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Гвардійське - ТОТ Криму, близько 60 із них - шахеди.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", - йдеться в повідомленні.

На північному сході наразі фіксується нова група ворожих БпЛА.

обстріл (30991) ППО (3579) Повітряні сили (3033)
