РФ випустила 3 "Іскандери" та 115 БпЛА по Україні: знешкоджено 103 цілі. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 23 вересня російські окупанти випустили по Україні 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 115 безпілотників різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Пуски БпЛА фіксували із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Гвардійське - ТОТ Криму, близько 60 із них - шахеди.
"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", - йдеться в повідомленні.
На північному сході наразі фіксується нова група ворожих БпЛА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оникс
показати весь коментар23.09.2025 10:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль