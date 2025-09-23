Россия заявила о сбивании якобы 69 украинских дронов, треть - над Москвой
Министерство обороны РФ сообщило, что якобы уничтожило 69 беспилотников Украины 23 сентября, треть из которых была зафиксирована в небе над столицей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское военное ведомство.
Отмечается, что с полуночи до 7 утра по Москве дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Калужской и Курской областях, в московском регионе, в Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях, а также над аннексированным Крымом.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Московской области было сбито более 23 дронов, пишет телеграм-канал Astra.
Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Нижнекамска, Казани и Геленджика.
3000 ракетчергова потужна брехня.