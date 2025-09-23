РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
Россия заявила о сбивании якобы 69 украинских дронов, треть - над Москвой

Украинские дроны атаковали Липецкую область

Министерство обороны РФ сообщило, что якобы уничтожило 69 беспилотников Украины 23 сентября, треть из которых была зафиксирована в небе над столицей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское военное ведомство.

Отмечается, что с полуночи до 7 утра по Москве дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Калужской и Курской областях, в московском регионе, в Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях, а также над аннексированным Крымом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Московской области было сбито более 23 дронов, пишет телеграм-канал Astra.

Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Нижнекамска, Казани и Геленджика.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в Москве и Подмосковье: продолжается массированная атака беспилотников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (4297) Минобороны рф (948) Удары по РФ (540)
Сортировать:
а от нізколєтящему над сталіцей їхнього гадюшника грузовому самольоту, на жаль, вдалось прошмигнути, між ударами парашних панцирників ((
23.09.2025 09:32 Ответить
https://fill.com.ua/video/ef931cdf5335fff3a92fc27a87cb6b7e.gif?fbclid=IwAR12oAkF4cvmqCjnvi81g-************************************* Сбілі.
23.09.2025 09:33 Ответить
Все это, конечно, хорошо. Пи@аров нежно беспокоить, но хотелось бы увидеть не БПЛА, а многократно обещанные дальнобойные ракеты с ракето-дронами и конкретные разрушения от их прилета. А то кроме анонсов и видосиков аж больное ни@уя на выходе.
23.09.2025 09:35 Ответить
... нужно ...
23.09.2025 09:37 Ответить
Яка влада, така зброя.
23.09.2025 09:45 Ответить
Зачекайте. От в 2026 одразу буде 3000 ракет чергова потужна брехня.
23.09.2025 10:24 Ответить
 
 